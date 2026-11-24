Israels Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet haben nach Regierungsangaben einen hochrangigen Hamas-Funktionär getötet. Sein Vorgänger war erst vor drei Monaten festgenommen worden.

Palästinenser nehmen am 24. November an einem Trauerzug für drei Menschen teil, die durch israelischen Beschuss im zentralen Gazastreifen getötet wurden.

Israel hat nach eigenen Angaben den Leiter des internen Sicherheitsapparats der islamistischen Hamas im Gazastreifen getötet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz bestätigten am Dienstag den Tod von Naeem Abu Nahel bei einem gemeinsamen Einsatz der israelischen Armee und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet.



Auch aus Hamas-Kreisen wurde der Tod des hochrangigen Funktionärs bestätigt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.



Netanjahu und Katz lobten die israelischen Sicherheitskräfte für die Umsetzung der offensiven Politik ihrer Regierung gegen Terrororganisationen. „Keinem Terroristen wird es gelingen, dem langen Arm des Staates Israel zu entkommen“, erklärten sie laut der israelischen Zeitung Jerusalem Post.



Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium im Gazastreifen bestätigte nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu ebenfalls den Tod des 50-Jährigen.

Zustimmung wird geprüft...

Israel geht verstärkt gegen Hamas-Führung im Gazastreifen vor

Zu den zentralen Aufgaben des internen Sicherheitsdienstes der Hamas gehört laut Reuters die Überwachung von Palästinensern, die der Zusammenarbeit mit israelischen Geheimdiensten verdächtigt werden. Erst in den vergangenen Tagen hatte Israel weitere Angriffe auf ranghohe Vertreter der militärischen Führung der Hamas gemeldet.



Trotz der im Oktober 2025 vereinbarten Waffenruhe kommt es weiterhin zu israelischen Angriffen im Gazastreifen. Auch die angestrebte Entwaffnung der Hamas ist bislang nicht umgesetzt worden.

Weitere israelische Angriffe in Gaza: Auch 13-Jähriger unter den Todesopfern

Erst in der vergangenen Woche hatte Israel einen neuen Bodeneinsatz im zentralen Gazastreifen begonnen. Dabei rückten israelische Panzer über die sogenannte Gelbe Linie hinaus vor, die die vereinbarte Rückzugsposition der israelischen Armee markiert. Dutzende palästinensische Familien mussten erneut ihre Unterkünfte verlassen. Während die israelische Armee den Einsatz mit der Bedrohung ihrer Soldaten durch einen Tunnel begründete, warf die Hamas Israel einen Verstoß gegen die Waffenruhe vor.



Bereits am Montag waren nach Informationen von Reuters bei israelischen Angriffen mindestens drei Menschen getötet worden, darunter ein Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA.



Auch am Dienstag kamen bei weiteren israelischen Angriffen nach palästinensischen Angaben mehrere Menschen ums Leben. Unter den Todesopfern befindet sich laut AP und dpa der 13-jährige Mohammed Hassanein, der bei einem Angriff nahe Netzarim getötet wurde. Die Nachrichtenagentur AFP dokumentierte zudem einen Trauerzug für drei Menschen, die am Dienstagmorgen durch israelischen Beschuss im zentralen Gazastreifen ums Leben kamen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema