Israel erwägt offenbar neue Militärschläge gegen den Iran in den kommenden Tagen. Das berichtet der israelische Fernsehsender Channel 12 am Mittwochabend, ohne eine Quelle für die Informationen zu nennen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu berate mit seinen engsten Mitarbeitern über die Sicherheitslage, meldet der Sender. Eine offizielle Bestätigung für unmittelbar bevorstehende Angriffe liegt nicht vor.



Gleichzeitig werden neue Einzelheiten über israelische Bemühungen bekannt, US-Präsident Donald Trump für eine gemeinsame Offensive gegen den Iran zu gewinnen. Nach einer Reuters-Recherche warb Mossad-Chef Roman Gofman vergangene Woche bei hochrangigen Vertretern der US-Regierung für neue gemeinsame Angriffe. Das bestätigten der Nachrichtenagentur zwei Personen, die über die Gespräche informiert wurden.



Die Berichte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran wieder zunehmen. Washington hatte zuletzt iranische Militärstellungen angegriffen, Teheran reagierte mit Angriffen auf amerikanische Einrichtungen in der Golfregion.

Mossad-Chef präsentiert CIA neue Geheimdienstinformationen zum Iran

Nach Angaben von Reuters traf Gofman während seines Washington-Besuchs unter anderem CIA-Direktor John Ratcliffe. Dabei stellte er israelische Geheimdienstinformationen über den Iran vor. Eine der beiden Quellen erklärte, dass es insbesondere um das iranische Atomprogramm gegangen sei.



Israelischen Medien zufolge reiste Gofman anschließend nach Miami, um mit Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff zu sprechen. Witkoff ist an den diplomatischen Bemühungen der USA im Iran-Konflikt beteiligt.



Gofman war nach Angaben von Reuters nicht der einzige israelische Vertreter, der in Washington für eine neue Offensive warb. Auch der frühere Minister Ron Dermer, ein enger Vertrauter Netanjahus, führte entsprechende Gespräche mit Regierungsvertretern.



Beide Initiativen seien Teil der Bemühungen des israelischen Ministerpräsidenten gewesen, Trump von neuen Angriffen zu überzeugen, erklärten die beiden mit den Gesprächen vertrauten Personen.



Netanjahu sieht demnach ein schrumpfendes Zeitfenster für eine militärische Operation. Israel befürchte, dass die USA ihre umfangreiche Militärpräsenz in der Region noch vor Jahresende reduzieren könnten.

Trump setzt vorerst auf wirtschaftlichen Druck gegen den Iran

Im Weißen Haus gibt es bislang allerdings keine erkennbare Zustimmung zu einer neuen gemeinsamen Großoffensive. Ein Regierungsvertreter erklärte gegenüber Reuters, Trump halte den wirtschaftlichen Druck auf den Iran derzeit für so wirksam, dass größere Kampfhandlungen nicht notwendig seien. Der Präsident verfüge aber weiterhin über sämtliche Optionen, um zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen erlange.



Bereits am 9. November hatte Trump nach einem Gespräch mit Katars Ministerpräsident angekündigt, vorerst auf neue Angriffe gegen den Iran zu verzichten. Katar vermittelt bei den indirekten Verhandlungen zwischen Washington und Teheran.

Auch mehrere arabische Golfstaaten versuchen offenbar, eine weitere Eskalation zu verhindern. Nach Angaben einer mit den diplomatischen Bemühungen vertrauten Person haben ihre Staats- und Regierungschefs Trump gebeten, von einem erneuten Angriff abzusehen. Sie befürchten iranische Vergeltungsschläge gegen ihre Länder.



Zwei europäische Regierungsvertreter äußerten gegenüber Reuters ebenfalls Zweifel am Nutzen einer neuen Offensive. Zwar stehe die iranische Wirtschaft erheblich unter Druck. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass die Regierung in Teheran unmittelbar vor dem Zusammenbruch stehe.

US-Militärführung trifft Mossad und israelische Armee

Parallel zu den Berichten über neue Angriffspläne kam es am Mittwoch zu hochrangigen Militärgesprächen in Israel. Admiral Brad Cooper, Chef des amerikanischen Zentralkommandos CENTCOM, traf den israelischen Generalstabschef Ejal Samir und Mossad-Direktor Gofman in Tel Aviv.



Nach Angaben der israelischen Armee berieten die Militärvertreter über regionale Entwicklungen, gemeinsame Sicherheitsherausforderungen und eine engere militärische Zusammenarbeit. Auch die Einsatzbereitschaft für unterschiedliche Szenarien sei Thema gewesen, berichtet die Times of Israel.



Ob die Gespräche im Zusammenhang mit möglichen Angriffen auf den Iran standen, wurde offiziell nicht bestätigt.

Innerhalb der israelischen Sicherheitsführung bestehen offenbar unterschiedliche Einschätzungen über die Notwendigkeit einer neuen Offensive. Nach Informationen von Reuters geht das israelische Militär derzeit nicht von einer unmittelbar bevorstehenden iranischen Bedrohung aus, die einen sofortigen Angriff erforderlich machen würde.



Bereits vergangene Woche hatte Channel 12 berichtet, dass Generalstabschef Samir vor militärischen Schritten gewarnt habe, die Netanjahu vorantreiben wolle. Als Gründe wurden unter anderem die politische Lage in Israel und die zurückhaltendere Haltung der US-Regierung genannt.

Neue Angriffe im Iran-Krieg erhöhen Eskalationsgefahr

Die jüngsten Berichte treffen auf eine ohnehin gefährliche militärische Lage. Der Krieg hatte Ende Februar mit gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Trotz späterer Vereinbarungen zur Einstellung der Kampfhandlungen kam es wiederholt zu neuen Angriffen.



Zuletzt bombardierten amerikanische Streitkräfte Ziele auf der iranischen Insel Qeschm in der Straße von Hormus. Der Iran griff seinerseits Ziele in Bahrain und Kuwait an. Auch die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Meerenge ist weiterhin betroffen.

Auch die US-Geheimdienste warnen vor einer wachsenden Bedrohung durch den Iran. Geheimdienstdirektor Jay Clayton erklärte am Mittwoch vor dem Repräsentantenhaus, die Gefahr für amerikanische Staatsbürger im In- und Ausland habe erheblich zugenommen. Nach seinen Angaben haben iranische Anschlagspläne gegen Amerikaner teilweise bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Heimatschutzminister Markwayne Mullin berichtete zudem von iranischen Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur in den USA, darunter das Verkehrs-, Gesundheits- und Energiesystem.

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