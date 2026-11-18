Erstmals seit Beginn der Feuerpause dringen israelische Panzer in ein Gebiet jenseits der bisherigen Kontrolllinie vor. Die Hamas spricht von einem schweren Verstoß gegen das Abkommen.

Israelische Panzer sind am Mittwoch in ein bislang von der Hamas kontrolliertes Gebiet im zentralen Gazastreifen vorgedrungen. Es ist nach Angaben der Jerusalem Post der erste derartige Bodenvorstoß seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025. Die israelische Armee bestätigte einen Militäreinsatz westlich der sogenannten Gelben Linie, die das von Israel kontrollierte Gebiet vom übrigen Gazastreifen trennt.



Wie die Jerusalem Post unter Berufung auf mehrere mit dem Einsatz vertraute Personen berichtet, rückten israelische Panzer in Richtung der wichtigen Salah-al-Din-Straße vor. Augenzeugen bestätigten gegenüber Reuters, dass gepanzerte Fahrzeuge die bisherige Kontrollgrenze überschritten hätten.



Die israelische Armee erklärte, ihre Soldaten gingen gegen Infrastruktur der Hamas vor, um Bedrohungen für die eigenen Truppen zu beseitigen. Die Hamas bezeichnete den Vorstoß dagegen als gefährliche Eskalation und schweren Verstoß gegen die seit mehr als einem Jahr geltende Waffenruhe.

Israelische Panzer überschreiten Kontrolllinie im Gazastreifen

Der Militäreinsatz konzentriert sich auf Gebiete nahe den Flüchtlingslagern Nuseirat und Al-Bureij im Zentrum des Gazastreifens. Nach Angaben der israelischen Militärverwaltung COGAT wurden Bewohner mehrerer betroffener Wohngebiete aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.



Auch die Salah-al-Din-Straße, eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen des Gazastreifens, wurde im Einsatzgebiet für den Verkehr gesperrt.



Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, israelische Militärfahrzeuge seien westlich der Straße vorgerückt. Zudem seien Artilleriebeschuss und Schüsse zu hören gewesen. Militärische Bulldozer hätten Erdarbeiten durchgeführt und Sperren errichtet.



Nach Angaben von Augenzeugen flohen zahlreiche Familien aus der Umgebung von Nuseirat und Al-Bureij. Viele der Betroffenen lebten bereits in provisorischen Unterkünften, nachdem ihre früheren Wohnungen im Krieg zerstört worden waren.



Die Gelbe Linie wurde im Rahmen der Waffenruhe vom Oktober 2025 als Grenze zwischen den israelisch kontrollierten Gebieten und dem übrigen Gazastreifen festgelegt. Israel hält nach eigenen Angaben weiterhin mehr als 60 Prozent des Gebiets unter militärischer Kontrolle.

Ein israelischer Panzer mit Nationalflagge während eines Militäreinsatzes. Israelische Streitkräfte sind erneut in ein Gebiet jenseits ihrer bisherigen Kontrolllinie im Gazastreifen vorgedrungen. © Ilia Yefimovich/dpa

Bericht: Israel könnte Hamas zur Entwaffnung drängen wollen

Warum Israel ausgerechnet jetzt einen solchen Vorstoß unternimmt, ist nicht abschließend geklärt. Nach Informationen der Jerusalem Post wollten mehrere israelische Militärquellen die Frage nicht beantworten, warum die Operation zum jetzigen Zeitpunkt notwendig sei.



Sie schlossen allerdings nicht aus, dass der zusätzliche militärische Druck auch dazu dienen könnte, die Hamas zu Zugeständnissen bei ihrer Entwaffnung zu bewegen. Eine ausdrückliche Bestätigung, dass dies das Ziel der Operation sei, gaben sie nicht.



Zugleich betonten die Quellen gegenüber der Zeitung, dass derzeit keine groß angelegte oder länger andauernde Invasion geplant sei.



Auch die Frage, ob die USA vorab über den Einsatz informiert wurden, blieb zunächst unbeantwortet. Washington hatte die Waffenruhe im vergangenen Jahr vermittelt.

Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den zentralen Streitpunkten bei der Umsetzung des Abkommens. Israel wirft der Organisation vor, ihre militärischen Strukturen wieder aufzubauen. Die Hamas beschuldigt die israelische Regierung ihrerseits, die Waffenruhe durch fortgesetzte Angriffe zu untergraben.

Drei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen gemeldet

Bei israelischen Angriffen wurden am Mittwoch nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte mindestens drei Menschen getötet. Ein Mensch kam demnach bei einem Luftangriff nahe dem aktuellen Militäreinsatz ums Leben. Zwei weitere Menschen wurden bei getrennten Angriffen in Deir al-Balah und Gaza-Stadt getötet.



Die israelische Armee erklärte, sie habe einen bewaffneten Kämpfer im südlichen Gazastreifen angegriffen. Zu dem gemeldeten Vorfall in Deir al-Balah lägen ihr keine Informationen vor.



Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zu den Todesopfern und den Umständen der Angriffe zunächst nicht.



Die Hamas verurteilte den israelischen Vorstoß und die angeordneten Evakuierungen als Verletzung des Waffenruheabkommens. Nach Darstellung der Organisation zeige die Operation, dass Israel seine Verpflichtungen nicht einhalte.

Gaza: Waffenruhe seit Oktober 2025 zunehmend in Gefahr

Die im Oktober 2025 vereinbarte Waffenruhe hatte die großen Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hamas zunächst beendet. Israelische Angriffe und einzelne militärische Auseinandersetzungen gingen jedoch weiter.



Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden seit Beginn der Waffenruhe mindestens 1600 Palästinenser getötet. Die israelische Armee meldete im selben Zeitraum fünf getötete Soldaten. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Quellen und ließen sich nicht vollständig unabhängig überprüfen.

Bereits am Dienstag hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben zwei Kommandeure des militärischen Hamas-Flügels bei Luftangriffen getötet. Ihnen wurde vorgeworfen, neue Angriffe vorzubereiten und am Wiederaufbau militärischer Fähigkeiten der Organisation beteiligt gewesen zu sein.



Der neue Panzervorstoß geht über die bisherigen Luftangriffe hinaus. Erstmals seit Beginn der Waffenruhe drangen israelische Bodentruppen nach den vorliegenden Berichten wieder in ein Gebiet jenseits ihrer bisherigen Kontrolllinie vor.

Ob die Operation zeitlich begrenzt bleibt oder weitere militärische Schritte folgen, hängt auch von den Entscheidungen der israelischen Militärführung ab. Die von der Jerusalem Post befragten Militärquellen erklärten, dass auf absehbare Zeit keine umfassende Invasion vorgesehen sei.

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