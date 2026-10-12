Ein Schulausflug im Norden Israels hat am Montag mit einer tödlichen Explosion geendet. Ein 14 Jahre alter Junge kam ums Leben, 24 weitere Menschen wurden verletzt, darunter zahlreiche Schüler und zwei Erwachsene. Zwei Jungen erlitten schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der israelischen Armee detonierte ein bislang nicht explodierter Sprengkörper, der vermutlich von einer Rakete der libanesischen Hisbollah-Miliz stammte.



Die Explosion ereignete sich gegen 15.30 Uhr Ortszeit auf dem Ramim-Höhenzug nahe der Grenze zum Libanon. Eine Gruppe von Schülern und Lehrern der ORT-Ma'alot-Schule war auf einem Wanderweg durch die Naftali-Berge unterwegs. Das Gebiet liegt zwischen den israelischen Kibbuzim Manara und Jiftach.



Wie die Times of Israel berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass einer der Jugendlichen während der Wanderung einen verdächtigen Gegenstand gefunden und aufgehoben hatte. Wenige Minuten später kam es zur Explosion.

Schüler soll Sprengkörper in seinen Rucksack gesteckt haben

Nach ersten Untersuchungen könnte der Jugendliche den Gegenstand in seinen Rucksack gelegt haben, bevor dieser explodierte. Das berichtet die Times of Israel unter Berufung auf vorläufige Ermittlungsergebnisse.



Der Polizeikommandeur des Nordbezirks, Meir Eliyahu, schilderte den Ablauf allerdings etwas anders. Seinen Angaben zufolge detonierte der Sprengkörper in den Händen eines Schülers. Der genaue Hergang ist deshalb Gegenstand weiterer Untersuchungen.



Die israelische Armee erklärte am Montagabend, es habe sich nach vorläufiger Einschätzung um eine nicht detonierte Streumunitionsbombe der Hisbollah gehandelt. Das explosive Überbleibsel sei offenbar während der Kämpfe im Norden Israels zurückgeblieben.

Nach Angaben der Armee hatte die Hisbollah während des Krieges unter anderem Grad-Raketen mit Streumunition auf Nordisrael abgefeuert. Solche Raketen verteilen zahlreiche kleinere Sprengkörper über größere Flächen. Ein Teil davon detoniert beim Aufprall nicht und kann noch lange Zeit später explodieren.



Die Herkunft des konkreten Sprengkörpers ist bislang nicht abschließend geklärt. Die israelischen Sicherheitsbehörden untersuchen das Material und die näheren Umstände der Explosion.

Prime Minister Benjamin Netanyahu went to Rambam Hospital together with Education Minister Yoav Kisch to visit those who were wounded in the severe incident in the north, and their families. The Prime Minister instructed the Commander of the IDF Home Front Command to reinforce the guidelines and warnings for the general public, emphasize the strict prohibition against touching unexploded ordnance, and to conduct extensive searches to locate unexploded items.Eitan Masauri, a 14-year-old student who was injured by shrapnel in his neck, recounted the incident: "I realized I was hurt; I saw that a friend was injured, and I tried to help him." — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2026

Rettungskräfte finden verletzte Kinder entlang des Wanderwegs

Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom (MDA) erlitt der 14-Jährige bei der Explosion lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte versuchten noch am Unglücksort, ihn wiederzubeleben. Wenig später wurde sein Tod festgestellt.



Zwei weitere Jungen im Alter von etwa 14 Jahren wurden schwer verletzt. Zehn Menschen, darunter acht Jugendliche und zwei Erwachsene, erlitten mittelschwere Verletzungen. Zwölf weitere Schüler wurden leicht verletzt.



Die Einsatzkräfte versorgten die Verletzten zunächst auf dem Wanderweg. Anschließend wurden sie in drei Krankenhäuser im Norden Israels gebracht, darunter das Ziv Medical Center in Safed und das Galilee Medical Center in Naharija.

Der Rettungssanitäter David Radko berichtete von chaotischen Szenen unmittelbar nach der Explosion. Als er am Unglücksort eingetroffen sei, hätten verletzte Kinder über den Weg verteilt gelegen.



„Einige hielten ihre verletzten Freunde fest und versuchten, ihnen zu helfen“, schilderte Radko nach Angaben der Times of Israel. Weiter entlang des Weges habe er Jugendliche mit noch schwereren Verletzungen gefunden.



Besonders bemerkenswert sei gewesen, wie schnell manche Schüler reagiert hätten. Einige hätten auf Anweisung der Rettungskräfte Druckverbände angelegt, um starke Blutungen ihrer Mitschüler zu stoppen.



Das israelische Militär schickte Soldaten, Spezialisten für Sprengstoffbeseitigung und drei Hubschrauber zur Unglücksstelle. Weitere Schülergruppen, die sich auf anderen Wanderwegen in der Umgebung befanden, wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Warum durfte die Schulklasse in das gefährliche Grenzgebiet?

Nach der tödlichen Explosion richten sich die Ermittlungen auch auf die Frage, weshalb die Wanderung überhaupt genehmigt worden war.



Israels Polizeichef Danny Levy erklärte am Unglücksort, der Schulausflug habe nach seinem Kenntnisstand über die erforderlichen behördlichen Genehmigungen verfügt. Nun müsse untersucht werden, ob die Sicherheitsvorkehrungen ausreichend gewesen seien.



Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, Bildungsminister Yoav Kisch erwäge ein vorläufiges Verbot sämtlicher Schulausflüge entlang der nördlichen Landesgrenze. Polizeichef Levy kündigte zudem an, Wanderungen in der betroffenen Region für mehrere Tage einschränken zu wollen, bis das Gelände auf weitere explosive Überreste untersucht worden sei.

Der israelische Generalstabschef Ejal Zamir ordnete am Montagabend eine militärische Untersuchung an. Nach Angaben der Times of Israel beauftragte er den Kommandeur des Nordkommandos, Rafi Milo, die Umstände des Unglücks aufzuklären und ihm die Ergebnisse schnellstmöglich vorzulegen.



Dabei dürfte insbesondere untersucht werden, welche Behörden die Wanderroute vorab kontrolliert hatten und ob Hinweise auf nicht explodierte Munition vorlagen.



Auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu befasste sich mit dem Vorfall. Nach Angaben seines Büros stand er mit dem Rettungsdienst, dem Bildungsminister und militärischen Verantwortlichen in Kontakt. Geplante öffentliche Termine sagte er ab.

Hisbollah-Munition bleibt an Israels Nordgrenze eine Gefahr

Der Unglücksort liegt in einer Region, die während der Kämpfe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah immer wieder unter Raketenbeschuss stand.



Vor allem die Grenzorte im Norden Israels waren über längere Zeit von Angriffen betroffen. Die Hisbollah setzte dabei nach israelischen Angaben auch Raketen mit Streumunition ein. Nicht explodierte Sprengkörper können in Wäldern, auf Feldern und entlang von Wanderwegen zurückbleiben.

Die Tragödie vom Montag zeigt, wie gefährlich solche explosiven Kriegsreste für die Zivilbevölkerung sind. Sie können noch lange nach einem Angriff Menschen töten oder schwer verletzen, insbesondere wenn die Munition unbemerkt liegen bleibt oder von Unbeteiligten aufgehoben wird.



Nach Angaben der israelischen Armee durchsuchten Spezialkräfte am Montagabend weiterhin die Umgebung des Unglücksortes nach weiteren möglichen Sprengkörpern. Die Ermittlungen zur Herkunft der Munition und zur Sicherheit der genehmigten Wanderroute dauern an.

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