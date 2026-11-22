In mehreren palästinensischen Dörfern wurden Fahrzeuge angezündet und Drohungen an Hauswände gesprüht. Die Angriffe lösen einen heftigen politischen Streit in Israel aus.

Eine Serie mutmaßlicher Brandanschläge extremistischer israelischer Siedler hat in der Nacht zum Sonntag mehrere palästinensische Ortschaften im besetzten Westjordanland erschüttert. Mindestens zwölf Autos wurden angezündet, auch Wohnhäuser sollen betroffen gewesen sein. An Hauswänden hinterließen die Angreifer hebräische Drohungen und Rachebotschaften.



Die Vorfälle haben in Israel scharfe politische Reaktionen ausgelöst. Der frühere Generalstabschef und heutige Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot bezeichnete die Angriffe als „jüdischen Terrorismus im wahrsten Sinne des Wortes“. Er machte zwei Minister der Regierung von Benjamin Netanjahu für die zunehmende Gewalt mitverantwortlich.



Wie die israelischen Zeitungen Jerusalem Post und Times of Israel berichten, ereigneten sich mindestens vier Vorfälle in unterschiedlichen Teilen des Westjordanlands. Die israelische Polizei leitete Ermittlungen wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Vandalismus ein. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Die Identität der mutmaßlichen Täter ist noch nicht abschließend geklärt.

Westjordanland: Zwölf Fahrzeuge brennen in palästinensischen Dörfern

Besonders betroffen waren die palästinensischen Ortschaften Kafr Malik, Deir Abu Maschal und Deir as-Sudan in der Umgebung von Ramallah. Ein weiterer Angriff wurde aus At-Tuwani südlich von Hebron gemeldet. Nach Recherchen der israelischen Nachrichtenseite Ynet wurden allein in Kafr Malik sieben Fahrzeuge angezündet. In Deir Abu Maschal brannten drei weitere Autos, in Deir as-Sudan zwei.



Ein Bewohner von Kafr Malik, Jihad al-Qaq, schilderte gegenüber Ynet, wie die Angreifer kurz nach ein Uhr nachts in das Dorf gekommen seien. Ein Hausbesitzer habe mehrere Siedler gesehen und die Nachbarn alarmiert.



„Sie zündeten die Autos an, sprühten Graffiti an die Hauswände und flohen“, berichtete al-Qaq. Der gesamte Angriff habe etwa zehn Minuten gedauert.

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Die brennenden Fahrzeuge standen teilweise unmittelbar vor bewohnten Häusern. Anwohner versuchten, die Flammen zu löschen, bevor Feuerwehr und Sicherheitskräfte eintrafen. In Deir as-Sudan berichtete der örtliche Gemeindevorsteher Raafat Abu Musa, dass sich während des Angriffs Kinder in einem angrenzenden Haus aufgehalten hätten. Sie hätten große Angst gehabt.

Auf Fotos und Videos waren brennende Fahrzeuge und hebräische Schriftzüge zu sehen. Zu den Botschaften gehörten „Rache“ und ein Slogan, der auf eine gewaltsame Wiedererrichtung Judäas Bezug nimmt. In Kafr Malik hinterließen die Täter außerdem den Schriftzug „Grüße aus Susya“. Nach Einschätzung israelischer Medien könnte dies eine Anspielung auf die Räumung eines nicht genehmigten israelischen Siedlungsaußenpostens in der Region südlich von Hebron sein.



Ob die Räumung tatsächlich das Motiv der Angriffe war, ist nicht bestätigt.

Israels Ex-Armeechef Eisenkot macht Minister verantwortlich

Die Angriffe lösten heftige Kritik innerhalb der israelischen Politik aus. Gadi Eisenkot, ehemaliger Generalstabschef der israelischen Streitkräfte und Vorsitzender der Partei Yashar, bezeichnete die nächtlichen Brandanschläge als jüdischen Terrorismus.



„Die Sabotageakte extremistischer Gruppen, die Fahrzeuge und Häuser in Brand setzen, untergraben die regionale Stabilität, gefährden Menschenleben und schaden der nationalen Sicherheit Israels sowie seinen internationalen Beziehungen erheblich“, erklärte Eisenkot auf der Plattform X. Besonders scharf griff er den rechtsextremen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich an.



Ihre Politik habe das Westjordanland „an den Rand unkontrollierter Anarchie“ gebracht, erklärte Eisenkot. Er forderte die Regierung und die Sicherheitsbehörden auf, härter gegen gewalttätige Siedler vorzugehen.



Dabei sprach er sich auch für sogenannte Administrativhaft aus, bei der Verdächtige aus Sicherheitsgründen ohne reguläres Strafverfahren festgehalten werden können. Zudem verlangte er gezielte Maßnahmen des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet gegen die Verantwortlichen.

Ben-Gvir wies die Vorwürfe zurück. Eisenkot kenne weder die Fakten noch die Ergebnisse der Ermittlungen, erklärte der Minister laut Jerusalem Post. Trotzdem spreche er bereits von Terrorismus und verlange weitreichende Sicherheitsmaßnahmen. Ben-Gvir warf seinem politischen Gegner vor, mit seinen Äußerungen Unterstützung arabischer Parteien für eine künftige Regierung gewinnen zu wollen.



Auch der frühere Ministerpräsident und Oppositionspolitiker Jair Lapid verurteilte die Angriffe. Er machte die Untätigkeit der Regierung für die Gewalt verantwortlich.

Israelische Armee verurteilt Angriffe auf Palästinenser

Die israelischen Streitkräfte bestätigten, dass Soldaten und Grenzpolizisten in der Nacht zu den vier betroffenen Ortschaften geschickt worden seien. In einer von Ynet veröffentlichten Stellungnahme verurteilte das Militär die Vorfälle ausdrücklich. Solche Angriffe gefährdeten die öffentliche Ordnung, lenkten Sicherheitskräfte von ihren Aufgaben ab und beeinträchtigten militärische Einsätze sowie die Terrorismusbekämpfung.



Polizisten und Kriminaltechniker sollten an den Tatorten Beweise sichern und Zeugen befragen. Nach Angaben israelischer Medien gab es bis Sonntagvormittag keine Festnahmen im Zusammenhang mit den Brandanschlägen.

UN dokumentieren Rekord bei Angriffen israelischer Siedler

Die jüngsten Vorfälle stehen nicht allein. Im besetzten Westjordanland hat die Gewalt extremistischer israelischer Siedler gegen Palästinenser in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Nach Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA wurden allein im Oktober 467 Angriffe registriert, bei denen Menschen verletzt oder Sachschäden verursacht wurden. Es war der höchste Monatswert seit Beginn der systematischen Erfassung im Jahr 2006.



Auch im November setzte sich die Gewalt fort. Zwischen dem 10. und 16. November dokumentierten die Vereinten Nationen 40 Angriffe in 30 palästinensischen Gemeinden.



Besonders schwerwiegend war ein Vorfall am 16. November nahe Jericho. Dort wurde nach UN-Angaben eine 72 Jahre alte Palästinenserin bei einem Angriff unter Beteiligung bewaffneter Siedler erschossen. Fünf weitere Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt. Über den genauen Ablauf machten palästinensische Zeugen und israelische Quellen unterschiedliche Angaben.

Die Angriffe treffen zunehmend auch die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen palästinensischer Familien. Betroffen sind Olivenhaine, landwirtschaftliche Gebäude, Fahrzeuge und die Wasserversorgung.



Nach UN-Berechnungen vom 18. November wurden allein 2026 bereits 2894 Palästinenser durch Siedlergewalt und damit verbundene Zugangsbeschränkungen aus ihren Wohnorten verdrängt.

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