Dutzende Palästinenser verlassen bei Nuseirat und Bureij ihre Unterkünfte. Israels Armee nennt einen Tunnel als Ziel, die Hamas wirft ihr einen Bruch der Waffenruhe vor.

Israel hat im zentralen Gazastreifen einen neuen Bodeneinsatz begonnen. Die Armee bestätigte am Mittwoch, dass ihre Truppen westlich der sogenannten Gelben Linie operierten. Die Gelbe Linie markiert im Gazastreifen die Rückzugsposition, die für Israels Armee in der Waffenruhe vom Oktober 2025 vereinbart wurde.



Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah israelische Panzer östlich des Flüchtlingslagers Nuseirat. Laut Reuters flohen Dutzende Palästinenser aus Zelten und anderen Unterkünften. Viele von ihnen hatten seit Beginn des Krieges bereits mehrfach ihren Zufluchtsort wechseln müssen.

Nach Angaben der israelischen Armee richtet sich der Einsatz gegen einen Tunnel, der ihre Soldaten unmittelbar bedroht habe. Die israelische Koordinierungsbehörde Cogat forderte Bewohner von drei Gebieten bei den Flüchtlingslagern Nuseirat und Bureij auf, diese zu verlassen, wie die Times of Israel berichtete. Die Salah-al-Din-Straße, eine zentrale Nord-Süd-Verbindung im Gazastreifen, wurde in dem Bereich gesperrt.

Der israelische Armeesender berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, der Einsatz sei vorab mit den USA abgestimmt worden und könne mehrere Tage dauern. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu griff den Bericht am Donnerstag auf. Eine öffentliche Bestätigung aus Washington lag zunächst nicht vor.

Dutzende Familien fliehen erneut

Ein Korrespondent der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa berichtete von Artilleriebeschuss und Schüssen zwischen Bureij und Nuseirat. Dutzende Familien seien in den westlichen Teil des Lagers Nuseirat geflohen. Eine Anwohnerin sagte Reuters, sie habe zunächst bleiben wollen, weil sie von den wiederholten Fluchten erschöpft sei. Als ein Junge durch einen Schuss am Bein verletzt worden sei, habe sie das Gebiet verlassen.



Bei einem israelischen Luftangriff nahe dem Einsatzgebiet kam laut palästinensischen Sanitätern ein Mensch ums Leben. Zwei weitere Menschen wurden nach ihren Angaben am Mittwoch bei getrennten Vorfällen in Deir al-Balah und Gaza-Stadt durch israelischen Beschuss getötet. Die Armee erklärte gegenüber Reuters, ihr sei der Vorfall in Deir al-Balah nicht bekannt. In Gaza-Stadt habe sie einen Kämpfer angegriffen.

Hamas spricht von Verstoß gegen die Waffenruhe

Die Hamas bezeichnete den Vorstoß und die Vertreibung von Bewohnern als Verstoß gegen die Waffenruhe und als gefährliche Eskalation. Die Gelbe Linie markiert die Rückzugsposition, auf die sich die israelische Armee nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Oktober 2025 zurückgezogen hatte. Ein Vorstoß mit Panzern über diese Linie hinaus ist seitdem selten. Israel kontrolliert laut Reuters inzwischen rund zwei Drittel des Gazastreifens.



Der von den USA unterstützte Friedensrat, der die Umsetzung der Waffenruhe überwacht, warf beiden Seiten vor, ihre Zusagen nicht einzuhalten. Laut einem von Reuters eingesehenen Bericht stockt die Umsetzung des Plans, der die Entwaffnung der Hamas, den Rückzug israelischer Truppen und den Wiederaufbau des Gazastreifens vorsieht.

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