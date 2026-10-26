Israels Geheimdienst: Warum der Mossad allen überlegen ist – und trotzdem versagt

Am Nachmittag des 17. September 2024 begannen im ganzen Libanon Tausende Funkmeldeempfänger (Pager) der Hisbollah nahezu gleichzeitig zu piepen. Binnen Sekunden explodierten viele von ihnen. Die Explosionen waren zwar klein, aber intensiv genug, um die Träger der Geräte zu verstümmeln oder zu töten und das operative Selbstvertrauen der Organisation an einem einzigen Nachmittag zu zerschlagen. Was von außen wie ein plötzliches technisches Wunder aussah, war in Wahrheit das sichtbare Ergebnis jahrelanger stiller Vorbereitung: die Konstruktion und Einschleusung der Geräte, das geduldige Aufbauen von Vertrauen, das die Hisbollah dazu brachte, sie an ihre Leute zu verteilen, und schließlich die Entscheidung, sie zu einem von Israel gewählten Zeitpunkt zu aktivieren.