Erst sahen die Prognosen Eisenkot vorn, dann holte Netanjahu bei der Auszählung auf. Sein Likud ist stärkste Kraft, eine Mehrheit hat jedoch niemand. Unsere Reporterin ist vor Ort.

Likud-Anhänger in der Wahlnacht: Bei der Auszählung holte Netanjahus Block auf, eine Mehrheit hat er bislang nicht.

Am Dienstag hatten die Knesset-Wahlen die ganze Stadt eingenommen. Tel Aviv wirkte wie eine Stadt im Aufbruch. Aus den Fenstern hingen Fahnen, selbst Fahrräder waren in den Farben der Parteien geschmückt. Der Wahltag ist in Israel arbeitsfrei, die Cafés waren voll, Busse und Bahnen fuhren umsonst. „Wir müssen den Wandel schaffen“, betonte ein Oppositionsunterstützer gegenüber der Berliner Zeitung.

Volle Straßen und Cafés: Am Wahltag hatten die Israelis frei, um möglichst viele Menschen zum Wahlgang zu motivieren. © Luise Evers/BLZ

Kurz nach 22 Uhr, als die ersten Prognosen über die Bildschirme liefen, leerten sich die Straßen. Wer noch unterwegs war, starrte auf sein Handy. Auf dem Habima-Platz versammelten sich einige Anhänger der Opposition mit Fahnen, deutlich weniger als am Tag. Neben den Aktivisten der Pink Front standen Lenny Alvarez und Roy. „Ich glaube, die meisten Israelis sind sich der Lage gar nicht richtig bewusst“, meint Alvarez zur Berliner Zeitung. Ihnen stünden „ein paar Wochen der Ungewissheit“ bevor. Roy dämpfte die Stimmung um sie herum. „Die meisten Leute hier sind zu optimistisch“, sagte er. „Wir kennen das echte Ergebnis noch nicht.“ Er sollte recht behalten.

Anhänger der Pink-Front-Bewegung feiern trotz des unklaren Ergebnisses in Tel Aviv. © Luise Evers/BLZ

Erst die Opposition vorn, dann Netanjahu

Die Nacht hat das Bild verschoben. In den ersten Prognosen der drei großen Fernsehsender lag das Lager um den früheren Generalstabschef Gadi Eisenkot mit 52 bis 53 Sitzen vor dem Block von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit 50. Wenige Stunden später korrigierten die Sender ihre Zahlen. Kan und Kanal 13 sahen beide Lager nun gleichauf bei 51 Sitzen, Kanal 12 sah Netanjahu mit 52 zu 49 vorn.



Am Morgen danach ist von dieser Gewissheit wenig geblieben.

Die Auszählung hat den Trend verstärkt. Nach gut 37 Prozent der Stimmen kam Netanjahus Block aus Likud, ultraorthodoxen und nationalreligiösen Parteien nach Angaben israelischer Medien auf 57 Sitze, die Opposition auf 47, die arabischen Parteien auf 16. Der Likud wurde mit 28 Sitzen stärkste Kraft vor Eisenkots Jaschar mit 21. Eine Mehrheit von 61 Sitzen hat keine Seite. Das amtliche Endergebnis steht noch aus.

Zwei Sieger, keine Mehrheit

Beide Spitzenkandidaten traten in der Nacht vor ihre Anhänger, und beide klangen wie Gewinner. „Wir haben Geschichte geschrieben“, sagte Eisenkot in Tel Aviv. Die Menschen hätten für den Wandel gestimmt. Netanjahu sei nur noch Chef einer Übergangsregierung „ohne Mandat des öffentlichen Vertrauens“.

Gadi Eisenkot gab sich zunächst als Gewinner. © Tomer Neuberg/Imago

Netanjahu sprach erst in den frühen Morgenstunden. „Der Likud ist die größte Partei Israels“, rief er heiser seinen Anhängern zu. Sein Lager habe „eine klare, entscheidende Mehrheit in der zionistischen Öffentlichkeit“. Den Sieg erklärte er nicht ausdrücklich. „Wir warten noch auf die echten Ergebnisse“, sagte er.

Die arabischen Parteien als Schlüssel

Mit dem Verweis auf die „zionistische Öffentlichkeit“ zielte Netanjahu auf die Frage, die die Regierungsbildung bestimmen dürfte. Ohne die arabischen Parteien hat die Opposition nach jetzigem Stand keine Mehrheit. Eine Regierung, die sich auf „antizionistische arabische Parteien“ stütze, sei undenkbar, sagte Netanjahu.



Mehrere Oppositionsparteien haben eine solche Zusammenarbeit bislang ausgeschlossen. Erst einmal stützte sich eine israelische Regierung auf eine arabische Partei: Die islamistisch-konservative Raam gehörte ab 2021 der Koalition von Naftali Bennett und Jair Lapid an, die nach rund einem Jahr zerbrach.

Erste Wahl seit dem 7. Oktober und Mehrfront-Kriegen

Es war die erste Parlamentswahl seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und den Kriegen in Gaza, im Libanon und gegen Iran. Im Wahlkampf ging es um die Verantwortung für das Versagen an jenem Tag, um die Wehrpflicht für Ultraorthodoxe und um die Zukunft der Justiz. Netanjahu ist mit rund 19 Jahren im Amt der am längsten regierende Ministerpräsident Israels, gegen ihn läuft weiterhin ein Korruptionsprozess. Seine Kampagne setzte auf Sicherheit und die Nähe zu US-Präsident Donald Trump, der ihn kurz vor der Wahl öffentlich unterstützte.

Ein aufgeheizter Schlussspurt

Die letzten Tage vor der Wahl waren selbst für israelische Verhältnisse aufgeladen. Zwei Tage vor der Wahl veröffentlichte Netanjahu auf X ein KI-generiertes Bild, das eine Atomexplosion über Tel Aviv zeigt. Wer den falschen Kandidaten wähle, setze sich und seine Familie der Gefahr eines „zweiten Holocaust“ aus, warnte er. Eisenkot nannte ihn „hysterisch“ und warf ihm „Lügen und Angstmache“ vor. US-Präsident Donald Trump rief die Israelis kurz vor der Wahl auf, Netanjahu zu wählen.



Auch der Wahltag selbst verlief nicht ruhig. Mehrere Oppositionsparteien reichten Beschwerden wegen manipulierter Stimmzettel ein, das Zentrale Wahlkomitee sah nach eigenen Angaben keine Hinweise auf systematische Manipulation. Netanjahu warnte nach Angaben der Times of Israel vor arabischen Wählern, die zu den Urnen strömten, und sagte, sie versuchten, „uns die Wahl zu stehlen“. Eisenkot warf ihm daraufhin vor, er bereite den Boden, um das Ergebnis anzufechten.

Rekordhoch bei Wahlbeteiligung

Wahlberechtigt waren gut 7,3 Millionen Menschen, mehr als 600.000 von ihnen wählten zum ersten Mal. Die Wahlbeteiligung hatte bis 20 Uhr nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees bei 74,3 Prozent gelegen und damit schon vor Schließung der Wahllokale über dem Endergebnis von 2022.



Weil Israel keine Briefwahl kennt, reisten zudem zehntausende im Ausland lebende Israelis eigens zur Stimmabgabe an. Die Organisation AID Coalition, die Rückreisen zur Wahl unterstützt, schätzte ihre Zahl auf bis zu 67.000. Ob die hohe Beteiligung am Ende eher Netanjahu oder seinen Gegnern nützt, zeigt erst die vollständige Auszählung.

Die nächsten Schritte

Nach dem amtlichen Endergebnis hört Staatspräsident Isaac Herzog alle Fraktionen an. Den Auftrag zur Regierungsbildung erhält, wer die meisten Empfehlungen sammelt. Er hat 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden, mit einer möglichen Verlängerung um 14 Tage. Gelingt das nicht, droht eine Neuwahl. Bis dahin bleibt Netanjahu geschäftsführend im Amt.

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