Israels arabische Minderheit hat sich bei der Wahl stark mobilisiert. Ihre Parteien könnten über die nächste Regierung entscheiden, doch mögliche Bündnispartner zögern.

Sie könnten darüber entscheiden, ob Benjamin Netanjahu Ministerpräsident Israels bleibt. Doch ausgerechnet die Opposition, die ihn ablösen will, lehnt eine Zusammenarbeit mit ihnen teilweise ab. Die arabischen Parteien sind nach der Parlamentswahl vom Dienstag zu einem möglichen Machtfaktor geworden. Ihr Einfluss könnte erheblich wachsen, wenn sich die politischen Lager bei der Regierungsbildung nicht einigen.



Nach Auszählung von 66,2 Prozent der Wahlurnen am Mittwochvormittag kommt Netanjahus rechtsreligiöses Lager rechnerisch auf 56 der 120 Parlamentssitze. Die Opposition um den früheren Militärchef Gadi Eisenkot erreicht 48 Mandate. Die beiden arabisch geprägten Wahllisten erhalten zusammen 16 Sitze, wie die Times of Israel unter Berufung auf die Wahlkommission berichtet.



Für die Regierungsmehrheit sind 61 Mandate erforderlich. Gemeinsam mit den arabischen Parteien könnte Eisenkots Lager rechnerisch 64 Sitze erreichen. Doch dafür müsste der Oppositionsführer politische Widerstände überwinden, die seine eigenen Verbündeten bisher nicht ausräumen wollen.

Wer sind Israels arabische Parteien?

Rund 21 Prozent der israelischen Bevölkerung sind Araber. Viele bezeichnen sich selbst als palästinensische Bürger Israels. Sie sind überwiegend Nachfahren jener Palästinenser, die nach der Staatsgründung Israels 1948 innerhalb der neuen Staatsgrenzen blieben.



Sie besitzen die israelische Staatsbürgerschaft und dürfen an Parlamentswahlen teilnehmen. Das unterscheidet sie von den meisten Palästinensern im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen.



Politisch bilden die arabischen Israelis allerdings keinen einheitlichen Block. Bei dieser Wahl treten zwei unterschiedliche Bündnisse an.

Die Vereinte Liste unter Führung von Yousef Jabareen vereint drei Parteien: die jüdisch-arabische, linksgerichtete Hadash, die von Ahmad Tibi gegründete Ta'al und die palästinensisch-nationalistische Balad. Sie setzen sich unter anderem für gleiche Bürgerrechte, ein Ende der israelischen Besatzung und einen palästinensischen Staat ein.



Daneben steht die Partei Raam unter Mansur Abbas. Sie hat ihre Wurzeln in der islamischen Bewegung Israels, verfolgt jedoch einen pragmatischeren Kurs. Abbas konzentriert sich auf Investitionen in arabische Städte, den Wohnungsbau und die Bekämpfung organisierter Kriminalität.

Mansur Abbas will mitregieren – die Vereinte Liste bietet Unterstützung an

Abbas hat bereits bewiesen, dass eine arabische Partei Teil einer israelischen Regierungskoalition sein kann. Seine Raam schloss sich 2021 dem Bündnis von Naftali Bennett und Jair Lapid an. Erstmals wurde damit eine eigenständige arabische Partei formelles Mitglied einer israelischen Regierungskoalition.



Auch jetzt strebt Abbas eine Regierungsbeteiligung an. Nach der Wahl erklärte er dem Fernsehsender Kanal 12, Vertreter beider großen politischen Lager hätten bereits Kontakt zu ihm aufgenommen.



„Alle sprechen mit uns, nicht nur aus dem Lager des Wandels“, sagte Abbas laut der Times of Israel.

Die Vereinte Liste verfolgt eine andere Strategie. Ihr Vorsitzender Jabareen erklärte vor der Wahl, dass sie eine Regierung ohne Netanjahu auch von außen unterstützen könnte. Dafür verlangt sie unter anderem einen finanzierten Plan gegen die Gewaltkriminalität in arabischen Gemeinden und politische Schritte in Richtung eines palästinensischen Staates.



Eine solche Unterstützung könnte etwa darin bestehen, einer Minderheitsregierung bei entscheidenden Abstimmungen zu helfen, ohne selbst Ministerposten zu übernehmen.

Warum Eisenkot eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien ablehnt

Hier liegt das eigentliche Problem für Netanjahus Herausforderer. Eisenkot hat eine Regierungsbeteiligung arabischer Parteien bislang ausgeschlossen, solange sie seine politischen Grundbedingungen nicht akzeptieren.



Dazu gehören das Bekenntnis zu Israel als jüdischem und demokratischem Staat, ein allgemeiner Militär-, National- oder Zivildienst und die Entmachtung der Hamas. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, erklärte Eisenkot bereits im Wahlkampf, keine der arabischen Parteien erfülle diese Voraussetzungen.

Raam-Chef Mansur Abbas bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tel Aviv. Seine Partei könnte bei der Bildung einer neuen Regierung in Israel eine Schlüsselrolle spielen. © David Goldman/dpa

Auch Naftali Bennett und Avigdor Lieberman lehnen eine Regierungskoalition mit arabischen Parteien ab. Die Demokraten unter Jair Golan zeigen dagegen größere Gesprächsbereitschaft.



Hinzu kommt der Konflikt über einen palästinensischen Staat. Die Vereinte Liste fordert eine politische Perspektive für dessen Gründung. Mehrere mögliche Koalitionspartner Eisenkots lehnen das ab.



Am Mittwoch erhöhte der Abgeordnete Ofer Cassif von der Vereinten Liste den Druck. „Weitere Wahlen wären ein Geschenk an Netanjahu. Der Ball liegt beim Lager des Wandels“, sagte er laut Times of Israel dem israelischen Armeesender.

Warum arabische Israelis diesmal besonders zahlreich wählten

In zahlreichen arabischen Städten stieg die Wahlbeteiligung deutlich. Nach Recherchen der Times of Israel lag sie in Nazareth bei 72,2 Prozent, verglichen mit 48,3 Prozent im Jahr 2022. In Umm al-Fahm kletterte sie von 38,3 auf 75,7 Prozent.



Viele Wähler wollten Netanjahus Regierung abwählen. Zugleich treiben sie konkrete Probleme ihres Alltags um.

Eine Umfrage des Israel Democracy Institute vom September ergab, dass 53,5 Prozent der befragten arabischen Israelis die Haltung einer Partei zur Bekämpfung der Kriminalität zu den beiden wichtigsten Faktoren ihrer Wahlentscheidung zählen. An zweiter Stelle standen die Wirtschaftslage und die hohen Lebenshaltungskosten mit 46 Prozent.



Netanjahu hatte am Wahltag vor der hohen Beteiligung arabischer Israelis gewarnt und unbelegte Betrugsvorwürfe erhoben. Abbas warf ihm daraufhin vor, mit Falschbehauptungen gegen seine Partei Stimmung zu machen, um rechte Wähler zu mobilisieren.

Für Eisenkot stellt sich nun eine schwierige Frage: Will er Netanjahu ablösen, muss er möglicherweise mit Parteien zusammenarbeiten, die er bisher als Koalitionspartner ausgeschlossen hat.



Sollte er daran festhalten und keine andere Mehrheit finden, könnte Israel erneut vor langwierigen Verhandlungen oder Neuwahlen stehen. Die arabischen Parteien hätten dann zwar deutlich an politischem Gewicht gewonnen, könnten diesen Einfluss aber möglicherweise nicht in konkrete Entscheidungen umsetzen.

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