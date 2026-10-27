Israel hat gewählt: Bleibt Netanjahu weiterhin im Amt?

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Frau Sara bei der Stimmabgabe. Laut Prognosen verliert sein Block die Mehrheit in der Knesset.

Nach drei Jahren Krieg und mehr als 19 Jahren Benjamin Netanjahu an der Regierungsspitze hat Israel ein neues Parlament gewählt. Für den Ministerpräsidenten wird es nach den ersten Prognosen eng. Die drei großen Fernsehsender sehen seinen Block bei 50 der 120 Sitze in der Knesset, zehn weniger, als seine Koalition zuletzt hielt. Das Lager um Herausforderer Gadi Eisenkot liegt mit 52 bis 53 Sitzen knapp vorn. Eine Mehrheit von 61 Sitzen hat jedoch keine Seite.

Was die Prognosen zeigen

Der öffentlich-rechtliche Sender Kan und Kanal 13 sehen die Opposition bei 53 Sitzen, Kanal 12 bei 52. Netanjahus Bündnis aus Likud, den ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Thora-Judentum sowie den nationalreligiösen Listen von Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich kommt bei allen drei Sendern auf 50 Sitze.



Zwei weitere Sender weichen ab. Kanal 14, der als Netanjahu-nah gilt, sieht dessen Block bei 60 Sitzen und damit einen Sitz unter der Mehrheit. Der Sender i24 kommt auf 55 Sitze für Netanjahu und 49 für die Opposition.

Zustimmung wird geprüft...

Bleibt Netanjahu im Amt?

Vorerst ja. Netanjahu führt die Regierung geschäftsführend weiter, bis eine neue Koalition vereidigt ist. Ob er danach Ministerpräsident bleibt, ist nach diesen Zahlen offen. Laut Kan, Kanal 12 und Kanal 13 fehlen seinem Block elf Sitze. Um sie zu schließen, müsste er Abgeordnete aus anderen Lagern für sich gewinnen.



Auch Eisenkot hat keinen einfachen Weg. Seinem Lager fehlen acht bis neun Sitze. Gemeinsam mit den arabischen Parteien käme es rechnerisch auf 69 bis 70 Sitze. Politisch wäre das schwierig: Bislang stützte sich erst eine israelische Regierung auf eine arabische Partei. Die islamistisch-konservative Raam von Mansur Abbas trat 2021 der Koalition von Naftali Bennett und Jair Lapid bei, die nach rund einem Jahr zerbrach.

Höchste Beteiligung seit Jahrzehnten

Bis 20 Uhr Ortszeit hatten nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees 74,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt, mehr als 5,4 Millionen Menschen. Damit lag die Beteiligung zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale bereits über dem Endergebnis von 2022, das 70,6 Prozent betrug. Einen höheren Wert zu dieser Uhrzeit hatte das Komitee zuletzt 1988 gemessen.

Gesteigertes Interesse bei der Stimmabgabe: Die Wahlbeteiligung lag bei 74,3 Prozent und damit deutlich über den vergangenen Wahlen. © BLZ

Besonders stark stieg die Beteiligung nach Angaben der Zeitung Haaretz in arabischen Orten. Netanjahu hatte am Wahltag nach Angaben der Times of Israel vor einer hohen arabischen Beteiligung gewarnt und seine Anhänger aufgerufen, wählen zu gehen.

Wie es weitergeht

Das amtliche Endergebnis wird in einigen Tagen erwartet. Danach hört Staatspräsident Isaac Herzog alle Fraktionen an, die ihm einen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs empfehlen. Den Auftrag erhält, wer die meisten Empfehlungen sammelt. Er hat 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden, der Präsident kann die Frist um 14 Tage verlängern. Gelingt keine Regierungsbildung, droht eine Neuwahl.



Prognosen beruhen auf Nachwahlbefragungen und können um einige Sitze vom Endergebnis abweichen. Auch ob kleinere Parteien die Sperrklausel von 3,25 Prozent überwinden, kann die Verhältnisse noch verschieben. Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023.

Emotionale Stimmung vor den Wahllokalen

Wie aufgeladen diese Wahl war, zeigte sich schon tagsüber vor den Wahllokalen. In Tel Aviv reihten sich vor Schulgebäuden die Stände der Parteien aneinander, Helfer warben bis kurz vor dem Eingang um Stimmen. Auf dem Habima-Platz rief Omer Shemer von der Protestbewegung Pink Front zur Stimmabgabe auf. „Es geht um Leben und Tod“, sagte er dieser Zeitung.

Nur wenige Straßen weiter, nahe der Dizengoff-Straße, verteidigte Isaac Levy seine Stimme für Netanjahu. Der Ministerpräsident habe Israel an sieben Fronten verteidigt, sagte er. „Er hat sich bewährt.“ An manchen Wahllokalen mussten die Menschen nach Angaben des Vorsitzenden des Wahlkomitees 15 bis 20 Minuten warten.

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