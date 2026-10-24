Israel: Warum das Land auch bei einem Machtwechsel rechts bleiben wird

Israel ist etwa so groß wie Sachsen-Anhalt, hat aber fast fünfmal so viele Einwohner. Der Internationale Währungsfonds erwartet für dieses Jahr in Israel ein Bruttoinlandsprodukt von rund 63.700 Dollar je Einwohner, in Deutschland von knapp 57.000 Dollar.



Wie ist ein so kleines Land, das seit Jahrzehnten unter existenzieller Bedrohung lebt, so wohlhabend und so mächtig geworden? Und was bedeutet das für die Wahl, die Ende Oktober ansteht? Die Antwort beginnt bei der Politik.