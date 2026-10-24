Nach dem Tod zweier Soldaten gehen Armee und Geheimdienst im Raum Hebron gegen Verdächtige vor. Bewohner dürfen betroffene Gebiete nur nach Sicherheitskontrollen verlassen.

Die israelische Armee hat nach einem tödlichen Angriff auf zwei Soldaten eine großangelegte Militäroperation im besetzten Westjordanland begonnen. Gemeinsam mit dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet, der Grenzpolizei und weiteren Sicherheitskräften durchsucht das Militär seit Freitagabend Gebäude im Raum Hebron, sucht nach Waffen und befragt zahlreiche Verdächtige. Parallel laufen nach israelischen Angaben Einsätze an Dutzenden weiteren Orten des Palästinensergebiets.



Die Offensive soll mehrere Tage dauern. Das teilten Armee und Shin Bet in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der Haupteinsatz konzentriere sich auf das Gebiet, aus dem die beiden palästinensischen Angreifer gekommen seien, die am Freitagmorgen zwei israelische Soldaten getötet hatten.



Die Sicherheitskräfte hätten mit gezielten Durchsuchungen begonnen, um nach eigenen Angaben „terroristische Infrastruktur und Waffen“ aufzuspüren und zu zerstören. Zudem sollten zahlreiche Verdächtige verhört werden.

Hebron abgeriegelt: Bewohner müssen Kontrollpunkte passieren

Für die palästinensische Bevölkerung gelten erhebliche Einschränkungen. Nach Angaben der Armee dürfen Bewohner das unmittelbare Einsatzgebiet nur über drei festgelegte Ausgänge verlassen. Dort müssen sie sich Befragungen und Sicherheitskontrollen unterziehen. Wer den Soldaten verdächtig erscheint, kann zu weiteren Vernehmungen gebracht werden.



Bereits am Freitag hatten israelische Sicherheitskräfte Hebron und die benachbarte Stadt Halhul abgeriegelt, Straßensperren errichtet und Kontrollpunkte verstärkt.



Am Samstagmorgen berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA, dass israelische Soldaten zahlreiche Familien in Hebron zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen hätten.

Auch der Sender Al Jazeera meldete Evakuierungen im Stadtgebiet. Demnach seien insbesondere Bewohner des Viertels Ein Deir Bahha und der umliegenden Straßen betroffen. Die Angaben über das Ausmaß der Räumungen konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.



Nach Angaben der israelischen Armee handelt es sich bei der Operation um einen gezielten Einsatz, der auf das Herkunftsgebiet der Angreifer begrenzt sei.

Gepanzerte Fahrzeuge der israelischen Armee bei einer Razzia in Hebron am 23. Oktober 2026. Die Sicherheitskräfte durchsuchten nach dem tödlichen Angriff mehrere Wohnhäuser. © Mosab Shawer/imago

Israelische Armee auch in Jenin und Nablus im Einsatz

Die militärischen Aktivitäten beschränken sich allerdings nicht auf Hebron. Wie die Jerusalem Post unter Berufung auf den israelischen Nachrichtensender Walla berichtet, liefen am Samstagmorgen weitere Durchsuchungen und Festnahmeaktionen in den Regionen Jenin und Nablus.



Auch in Tamun im nördlichen Westjordanland sowie in Kafr Aqab im Osten Jerusalems waren demnach Sicherheitskräfte im Einsatz.

Al Jazeera berichtete unter Berufung auf eigene Korrespondenten von israelischen Razzien in mindestens 15 Orten im nördlichen Westjordanland. Dabei seien Dutzende Palästinenser festgenommen worden. Neben Jenin und Nablus wurden auch Einsätze in Tubas und Qalqilya gemeldet.



Die israelische Armee bestätigte, dass ihre Kräfte an Dutzenden Zielen im gesamten Westjordanland operierten. Ziel sei es, Anschläge zu verhindern und bewaffnete Gruppen zu bekämpfen.

Israelische Bulldozer zerstören weitere Gebäude in Hebron

Neben den Razzien setzt Israel die Abrissarbeiten in Hebron fort. Nach Angaben von Armee und Shin Bet entfernen Einsatzkräfte Gebäude und andere Strukturen, die aus ihrer Sicht eine Sicherheitsgefahr darstellen könnten.



Die Times of Israel berichtet unter Berufung auf Videoaufnahmen, dass bewaffnete Soldaten Bewohner im Stadtteil Farsh al-Hawa zum Verlassen ihrer Häuser aufforderten. Anschließend seien Gebäude mit schwerem Gerät abgerissen worden.



Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA meldete, dass am Freitagabend unter anderem eine Autoteilehandlung und weitere Gewerbebauten zerstört worden seien. Auch das Gelände eines Fliesen- und Keramikunternehmens sei von den Abrissarbeiten betroffen gewesen.



Bereits zuvor war ein Wohnhaus mit drei Wohnungen im Norden Hebrons abgerissen worden.

Zwei Bagger reißen am 23. Oktober 2026 ein Wohnhaus im Stadtteil Farsh al-Hawa in Hebron ab, in dem eine siebenköpfige Familie lebte. © Mosab Shawer/imago

Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem warnt vor einer kollektiven Bestrafung der palästinensischen Bevölkerung. Nach ihrer Einschätzung könnten großflächige Abrisse und erzwungene Vertreibungen gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen.



Israels Finanzminister Bezalel Smotrich hatte die Zerstörung aus seiner Sicht illegal errichteter Gebäude ausdrücklich mit dem Ziel begründet, nach dem tödlichen Angriff Abschreckung zu erzeugen.

Netanjahus Drohung folgt nun ein Militäreinsatz

Auslöser der Offensive war ein Schussangriff auf israelische Soldaten am Freitagmorgen an einem Kontrollpunkt nahe Hebron. Dabei wurden der 23-jährige Ron Yonatan Roytman und der 20-jährige Yuval Shai Svilem getötet. Drei weitere Soldaten erlitten Verletzungen.



Die beiden palästinensischen Angreifer wurden nach israelischen Armeeangaben während eines etwa 20 Minuten dauernden Schusswechsels erschossen. Die Hamas begrüßte den Angriff, übernahm dafür zunächst jedoch nicht ausdrücklich die Verantwortung.



Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte daraufhin eine massive Militäroffensive angekündigt, wie es sie nach seinen Worten seit dem Sechstagekrieg von 1967 nicht mehr gegeben habe.



Er stellte unter anderem die Zerstörung des Wohnviertels der Angreifer in Aussicht und ordnete Vorbereitungen für eine vollständige Abriegelung des Westjordanlands an.

Ob der jetzt begonnene, auf mehrere Tage angesetzte Einsatz bereits den gesamten Umfang der von Netanjahu angekündigten Offensive darstellt, geht aus den bisherigen Armeeangaben nicht hervor.



Die Eskalation hat auch innenpolitische Bedeutung. Am Dienstag, dem 27. Oktober, wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Netanjahu strebt eine weitere Amtszeit als Regierungschef an. Sein Finanzminister Smotrich fordert inzwischen eine Militäroperation im Westjordanland nach dem Vorbild des israelischen Vorgehens im Gazastreifen.

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