Der Berliner Clanchef behauptet, die Linke zunächst unterstützt zu haben. Außerdem erklärt er, eine eigene Partei namens „Der Weg zum Licht“ gegründet zu haben.

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Der Berliner Clanchef Issa Remmo hat bei einer Veranstaltung gegen Islamismus im Europäischen Parlament in Brüssel die Linkspartei kritisiert und seine Enttäuschung über sie geäußert.



Am Rande der Konferenz europäischer Imame sprach er sich zudem gegen Antisemitismus aus. Das berichtet die Jüdische Allgemeine, die nach der Veranstaltung am Donnerstag mit Remmo sprach.

Remmo kritisiert die Linke und kündigt eigene Partei an

Remmo behauptete gegenüber der Jüdischen Allgemeinen, er habe die Linke zunächst unterstützt, sei inzwischen aber „sehr enttäuscht“ von ihr. Zur Hochzeit seines Sohnes Mussa habe er auch den Linken-Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak eingeladen. Der Clanchef warf der Partei ein Antisemitismusproblem vor.

Remmo erklärte außerdem, er habe eine eigene politische Partei namens „Der Weg zum Licht“ gegründet. Diese solle die Brüderlichkeit zwischen den Menschen fördern.

Ende September hatte Remmos Besuch einer Wahlparty der Berliner Linken in Neukölln Kritik ausgelöst. Die Partei erklärte, er sei nicht eingeladen gewesen. Es gebe weder politische noch persönliche Beziehungen zu ihm.

Koçak geriet zudem wegen freundlicher Chatnachrichten mit Remmos Sohn Firas unter Druck. Der Bundestagsabgeordnete räumte Fehler ein und gab seinen Sitz im Innenausschuss ab.

Muslimbruderschaft im Mittelpunkt der Konferenz

Die Tagung stand unter Leitung des französischen Imams Hassen Chalghoumi. Vertreter islamischer und jüdischer Organisationen sowie Europaabgeordnete berieten über den Einfluss der Muslimbruderschaft und das Verhältnis zwischen Islam und europäischen Werten.

Die Muslimbruderschaft wurde 1928 in Ägypten gegründet. Die islamistische Bewegung strebt eine Gesellschaftsordnung auf Grundlage von Koran und Sunna an und ist auch außerhalb Ägyptens vertreten.



In Deutschland versucht sie vor allem über die Deutsche Muslimische Gemeinschaft, politischen und gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen. Das Europäische Parlament forderte in einer Resolution vom 8. Oktober 2026 eine EU-Strategie gegen den politischen Einfluss der Muslimbruderschaft.

🇧🇪 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺𝗶𝘀𝗺 𝗶𝗻 𝗕𝗿𝘂𝘀𝘀𝗲𝗹𝘀More than 30 European imams, Islamic scholars, theologians and Muslim peace activists have gathered in Brussels under the leadership of @Imam1chalghoumi. Tomorrow, we will attend events at the European Parliament to send a strong and powerful message to the Muslim Brotherhood and other Islamist organisations:We reject your destructive ideology of Islamism. We will not surrender to extremism, intimidation or ideological coercion.We are determined to challenge Islamist extremism through knowledge, dialogue, peaceful activism and democratic institutions.We also intend to present a memorandum, representing Islamic scholars and peace advocates from across Europe and Great Britain, to the European Commission, calling for a permanent ban on the Muslim Brotherhood and other Islamist organisations and institutions operating across Europe, where the legal grounds for such action are established.Our message is clear: Islam and Islamism are not the same. We stand for peace, coexistence, democracy and freedom from extremism.Europe must hear the voices of Muslims who reject political extremism and stand for a peaceful future. — Noor Dahri - نور ڈاہری ‎ 🇬🇧 (@dahrinoor2) November 11, 2026

Chalghoumi, der sich seit Jahren für den jüdisch-muslimischen Dialog einsetzt, warnte vor islamistischen Organisationen. Er verlangte ein entschiedeneres Vorgehen gegen die Muslimbruderschaft sowie eine Reform der Imamausbildung.

Bei der Brüsseler Konferenz sprach Remmo auch mit dem französisch-jüdischen Schriftsteller Marek Halter. „Wir sind alle Brüder auf dieser Welt“, sagte er nach Angaben der Jüdischen Allgemeinen. Er forderte zudem, Antisemitismus zu bekämpfen.

Kontakte zu CDU-Politikern

Remmo suchte auch den Kontakt zu Politikern anderer Parteien. Im August 2021 sprach er den damaligen CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner an einem Wahlkampfstand an, wie die Bild berichtete. Im Januar 2025 besuchte Remmo das Berliner Abgeordnetenhaus mit einer Gruppe, die über einen CDU-Abgeordneten angemeldet worden war. Der Abgeordnete Christian Zander erklärte später, er habe nicht gewusst, dass Remmo zu den Besuchern gehörte.

Ermittlungen gegen die Remmo-Großfamilie

Ermittler sehen Issa Remmo als eine führende Person der Berliner Großfamilie, deren Angehörige an schweren Straftaten beteiligt waren. Teile der Remmo-Großfamilie werden von der Polizei dem kriminellen Milieu zugerechnet. Angehörige wurden wegen schwerer Straftaten verurteilt. Das Landgericht Berlin ordnete 2020 die Einziehung einer Villa an, in der Remmo wohnte. Das Anwesen sei mit Geld aus Straftaten finanziert worden.

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