Hagia Sophia: Unter der Moschee in Istanbul legen Forscher 420 Meter Tunnel, sechs Räume und Reste einer römischen Straße frei. Die Details der Funde.

Eine Restauratorin prüft das historische Mauerwerk in einem Tunnel unter der Hagia Sophia in Istanbul. Rund 420 Meter der unterirdischen Gänge sind inzwischen freigelegt.

Jahrhundertelang standen die Gänge unter der Hagia Sophia voller Schlamm. Jetzt sind sie frei, und einer davon folgt womöglich einer Straße, die schon da war, bevor Kaiser Justinian die berühmte Kuppel bauen ließ.



Rund 3000 Tonnen Erde und Schutt haben Arbeiter seit Februar 2025 aus den Hohlräumen unter dem Istanbuler Wahrzeichen geholt. Darüber berichtet Euronews unter Berufung auf den türkischen Kulturminister Mehmet Nuri Ersoy.



Ersoy stieg selbst hinab. Der Sender CNN Türk zeigte dabei erstmals Bilder aus Räumen, die seit Jahrhunderten niemand betreten hatte.

Neun Tunnel unter der Hagia Sophia entdeckt

Die Funde liegen unter zwei Gärten der heutigen Moschee. Im westlichen Garten verbinden neun Tunnel sechs unterirdische Räume. Drei davon gehörten laut Ersoy wahrscheinlich zum Unterbau des alten Vorhofs der Kirche.

Die Funde unter der Hagia Sophia in Zahlen rund 3000 Tonnen Erde und Schutt entfernt

6 unterirdische Räume

9 Tunnel, davon 7 bereits freigelegt

420 Meter gereinigte Gänge

der längste Tunnel misst 180 Meter

Römische Straße unter Istanbul

Dieser längste Gang verläuft parallel zur Fassade, vom Bereich vor der Fatih-Medrese bis zum heutigen Besuchereingang. Für den Architekten Hasan Fırat Diker aus dem wissenschaftlichen Beirat der Hagia Sophia ist er Teil einer römischen Hauptstraße.



Die Straße führte nach antiken Quellen von der Landspitze Sarayburnu bis zur Kleinen Hagia Sophia. Sie habe die Altstadt „wie ein Messer“ durchschnitten und sei spätestens im 5. Jahrhundert angelegt worden, sagte Diker der Zeitung Türkiye.



Seine These hat er in der Fachzeitschrift „Open Archaeology“ veröffentlicht. Bewiesen ist sie nicht, und wozu der Tunnel darunter diente, weiß bislang niemand.

Die heutige Hagia Sophia ist schon die dritte

Wer heute unter der Kuppel steht, steht über zwei Vorgängerkirchen. Die erste brannte im 5. Jahrhundert ab, ihre Reste liegen laut Diker rund 2,30 Meter unter dem heutigen Boden.



Die zweite ging 532 im Nika-Aufstand in Flammen auf. Danach ließ Justinian bis 537 den Bau errichten, der bis heute steht.



Spuren dieser älteren Zeit vermuten die Forscher in einer unterirdischen Grabanlage an der Nordseite, einem sogenannten Hypogäum. Eineinhalb Meter unter dem bisherigen Schlammboden stießen sie dort auf weitere Bauschichten. Datiert sind sie noch nicht.

Boote unter der Moschee? Was an den Legenden dran ist

In Istanbul erzählt man sich seit Langem von einem unterirdischen See unter der Hagia Sophia, auf dem Boote fahren. Diker hat das bereits 2021 gegenüber CNN Türk abgeräumt: Unter dem Bau gebe es keine Zisterne und auch keine Boote.



Die Gänge hatten einen nüchternen Zweck. Sie belüfteten den Bau und schützten ihn vor Regenwasser, so das Ergebnis der damaligen 3D-Vermessung.



Auch die „neun Kilometer“ Tunnel, die durch türkische Medien geistern, sind nicht belegt. Ersoy hatte im September nur gesagt, von solchen Abschnitten sei die Rede. Freigelegt sind bislang 420 Meter.

Dürfen Touristen bald in die Tunnel?

Die Regierung will es. Geeignete Abschnitte sollen zugänglich werden, sobald Konservierung und Sicherheit es erlauben, sagte Ersoy Anfang November laut Hürriyet Daily News. Welche Bereiche das sind und ab wann, ist offen.



Bis dahin sichern Fachleute die Gewölbe, teils mit Edelstahl. Geprüft wird auch, ob die alten Gänge wieder frische Luft in den Bau leiten können. Die heutigen Öffnungen decken laut Ersoy nur 3,6 Prozent des Bedarfs.

Hagia Sophia: Eintritt und Regeln für Touristen

Wer jetzt nach Istanbul reist, sieht die Unterwelt noch nicht. Für den Besuch gelten seit Januar 2024 eigene Regeln für ausländische Gäste.

Hagia Sophia: Das gilt für Besucher 25 Euro Eintritt für ausländische Touristen

Zugang nur über die obere Galerie

Kinder unter acht Jahren frei

freitags rund um das Mittagsgebet für Touristen geschlossen

der Museum Pass Istanbul gilt nicht

Fast 1500 Jahre lang haben Besucher nach oben geschaut, in die Kuppel. Die neuen Rätsel der Hagia Sophia liegen unter ihren Füßen.