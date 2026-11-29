Ab Montag beraten die Vertragsstaaten in Den Haag. Washington will dem Gericht die Finanzmittel entziehen. Ein Diplomat warnt: Ohne bezahlte Rechnungen kein Betrieb.

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Der Schweizer Diplomat Franz Perrez hat eine klare Bedingung für das Überleben des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) genannt: Das Gericht müsse Banküberweisungen tätigen können, ohne von den USA abhängig zu sein. Darin liege die größte Hürde, sagte Perrez, der im Schweizer Außenministerium EDA die Direktion für Völkerrecht leitet, im Gespräch mit der Agentur Keystone-SDA. Seine Logik: Wer keine Rechnungen bezahlen kann, kann nicht arbeiten.

Der Hintergrund: Washington zielt aufs Geld. Am 9. Oktober haben die USA Sanktionen gegen den Gerichtshof als Institution verhängt. Das US-Außenministerium will damit Geschäfte mit dem Gericht unterbinden und ihm die Mittel nehmen. Im Klartext: Der Gerichtshof soll finanziell ausgehungert werden. Zuvor hatte Außenminister Marco Rubio mehrfach gedroht, ihn notfalls „Stein für Stein“ zu demontieren.

Dollar, US-Konten, Apple: Wo die Sanktionen greifen

Die Koalition für den IStGH hat in einem Bericht aufgelistet, was betroffen ist: Konten bei US-Banken, Zahlungen in US-Dollar, aber auch Software wie Apple. Der Dollar-Entzug ist also nur ein Teil des Problems.

Noch fließt Geld. Eine Ausnahmegenehmigung des US-Finanzministeriums erlaubt bis zum 7. April 2027 Zahlungen, die der laufende Betrieb braucht. Ausdrücklich genannt sind Beiträge der Vertragsstaaten, Gehälter, Mieten und Versicherungen. Welche Regeln danach gelten, ist offen.

Japan zahlt vorab, Brüssel setzt auf Sepa

Manche Staaten sorgen vor. Japan will seinen vollen Beitrag für 2027 schon bis Ende Dezember 2026 überweisen, wie die Agentur AP berichtet. Gerichtspräsidentin Tomoko Akane sieht darin laut AP eine Hilfe, um Finanzierung und Gehälter vor den USA abzusichern.

Die EU-Kommission hat europäische Unternehmen aufgerufen, dem Gericht ihre Dienste vorerst weiter zu leisten. Sepa-Überweisungen laufen nach Angaben der Behörde über europäische Infrastruktur und sollen unter den geltenden US-Ausnahmen weitergehen. Ein fertiger Zahlungsweg ganz ohne US-Bezug ist bislang nicht bekannt.

Streit in Den Haag: Verhandeln oder das Gericht abschirmen?

Über den Kurs sind die Vertragsstaaten uneins. Das Gastland Niederlande will die Zeit bis April für eine Verständigung mit Washington nutzen. Deutschland zieht mit: In einer gemeinsamen Erklärung von acht Außenministern weist Berlin die Sanktionen zurück, setzt aber auf Gespräche. Selbst der Tagungsort zeigt den Druck: Wegen Sanktionen und Visahürden findet die 25. Versammlung der Vertragsstaaten bis 7. Dezember in Den Haag statt, nicht wie sonst in New York.

Ein Briefing von Human Rights Watch warnt vor Zugeständnissen, die die Unabhängigkeit der Anklagebehörde untergraben könnten. Die Organisation verlangt außerdem, die EU-Blocking-Verordnung zu aktivieren. Perrez sieht keinen Widerspruch: Ein widerstandsfähigeres Gericht mache eine diplomatische Einigung eher möglich.

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