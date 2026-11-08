Italien statt Deutschland: Hertha-Eigengewächs entscheidet sich gegen Klopp

Matteo Palma wurde in Berlin geboren und spielte 13-mal für den DFB-Nachwuchs. Jetzt beruft Roberto Mancini den 18-Jährigen erstmals in Italiens A-Team.

Hat sich entschieden: Matteo Palma, hier im Trikot von Sampdoria Genua, an das er zuletzt verliehen war, läuft künftig für Italien auf.

Ein Foto aus Kindertagen mit der italienischen Flagge, dazu ein grünes, ein weißes und ein rotes Herz: Mehr brauchte Matteo Palma nicht. Kurz nachdem seine erste Berufung in die italienische Nationalmannschaft bekannt geworden war, postete der 18-Jährige das Bild in seiner Instagram-Story.



Damit ist klar, wohin sich der gebürtige Berliner gehört fühlt. Palma, der einst in der Jugend von Hertha BSC spielte, läuft künftig für Italien auf. Eine lange Hängepartie zwischen zwei Verbänden ist damit beendet.



Am Ende brauchte es eine Verletzung, damit die Entscheidung öffentlich wurde. Roma-Verteidiger Gianluca Mancini musste mit Oberschenkelproblemen absagen. Deshalb hat Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini Palma nachnominiert.



Möglich wurde die Nominierung, weil die Fifa zuvor dem Verbandswechsel zugestimmt hatte. Das teilte der italienische Verband FIGC mit. Der Innenverteidiger von Udinese Calcio wird also nicht für den DFB auflaufen, sondern für die Squadra Azzurra.

Matteo Palma: Debüt gegen Frankreich möglich

Italien spielt am Donnerstag (12. November) im Mailänder San Siro gegen Frankreich. Drei Tage später folgt die Partie in Brüssel gegen Belgien. Es sind die letzten beiden Spiele der Nations-League-Gruppenphase. Die Italiener stehen in Gruppe A derzeit auf Rang zwei.



In der Abwehr hat Palma prominente Konkurrenz: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal) und Giorgio Scalvini (Atalanta) stehen ebenfalls im Kader. Ob der 18-Jährige direkt zum Einsatz kommt, ist offen.

Von Hertha BSC zu Udinese Calcio

Palmas Weg beginnt in Berlin. Er wuchs bei seiner Mutter in der Hauptstadt auf und begann in der U9 von Hertha BSC, wie ran berichtet. Später zog er zu seinem Vater nach Italien. 2022 schloss sich der damals 14-Jährige Udinese an.



Bei den Norditalienern ging es schnell nach oben. Zeitweise trainierte ihn Weltmeister Fabio Cannavaro, der Ex-Kapitän der Squadra Azzurra. Im Januar 2026 wurde Palma an den Zweitligisten Sampdoria Genua verliehen, im Sommer kehrte er nach Udine zurück.



In dieser Saison kommt Palma bislang auf sechs Einsätze in der Serie A. Seine Ziele formulierte er schon früh selbstbewusst: „Bestenfalls möchte ich auch in der Champions League und bei einer WM spielen“, sagte er der Bild.

DFB verliert Palma nach 13 Junioren-Länderspielen

Für den DFB ist die Entscheidung ein Verlust. Palma spielte in der U16 und der U17 insgesamt 13-mal für Deutschland. Zuletzt stand er auch im Aufgebot der U18. Davor war er bereits dreimal für Italiens U15 aufgelaufen.



Noch im Sommer hatte Palma die Frage nach seiner Nationalmannschaft offengelassen. Damals wollte er sich zunächst auf seine Rückkehr nach einer Verletzung konzentrieren. Über seinen Vater hat er neben Deutschland und Italien zudem Wurzeln in Österreich.

Doppelstaatler: Banks wählt Klopp, Palma wählt Italien

Aus seiner Zeit beim DFB-Nachwuchs kennt Palma vor allem Lennart Karl: Mit dem Bayern-Youngster teilte er sich ein Zimmer.



Wie umkämpft Doppelstaatler sind, zeigte zuletzt Noahkai Banks. Der 19 Jahre alte Augsburger entschied sich Ende Oktober live bei Sky für den DFB, obwohl er im September noch für die USA nominiert war. Bei Palma ging der Weg nun in die andere Richtung.

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