Romeo und Julia im spanischen Treibhaus: Berlinale-Teddy-Sieger „Iván & Hadoum“ jetzt im Kino

Gabelstapler, Gewächshaus, große Gefühle: „Iván & Hadoum“ erzählt sensibel von zwei Menschen, die sich wiederfinden. Ist ihre Liebe stärker als der Kapitalismus? Die Kritik.

Iván (Silver Chicón) und Hadoum (Herminia Loh) im nach ihnen betitelten Liebesdrama: Auf der Berlinale gewann „Iván & Hadoum“ schon den Teddy, jetzt startet er regulär im Kino.

Wer im andalusischen Almería im Sommer die Liebe sucht, findet wohl erst mal glühende Hitze vor. Draußen brennt die Sonne, darunter brüten die Gewächshäuser, in denen Tomaten und Paprika für halb Europa nachreifen. Doch auch Gefühle wachsen hier manchmal rasant. Plötzlich steht da zwischen den Gemüsekisten eine alte Schulbekanntschaft. So kann's losgehen.



Iván (Silver Chicón) ist 33 Jahre alt, trans Mann und fährt Gabelstapler. Seine Beförderung zum Gemüselager-Manager steht kurz bevor. Hadoum (Herminia Loh), Spanierin mit marokkanischen Wurzeln, hangelt sich ihrerseits von Job zu Job – und plant schon die nächste Abreise nach Nordafrika.

Zustimmung wird geprüft...

Dabei kam sie doch gerade erst als Saisonkraft im Betrieb an. Sie kennt Iván noch aus der Schulzeit, noch vor seiner Transition, also als der „noch eine Frau war“, wie er selbst sagt. Wiedersehen in der Bar: Hadoum singt Karaoke, es könnte so schön sein. Doch der zarte Moment findet abrupt ein unschönes Ende: Der Barmann entpuppt sich als übler Rassist und als transphob. Iván und Hadoum gelingt trotzdem der Absprung in Würde.



Und Iván sagt Hadoum, was er an ihr liebt: auch dass sie sich nicht schämt, bei ihm zu sein. So wenig braucht es manchmal. Und so viel. Nach der ersten gemeinsamen Nacht am Strand (heißer als zur Mittagshitze) wird es ernst. Im Glashaus bei Tageslicht ist alles nicht so einfach. Iván steigt auf der Karriereleiter auf, wird Hadoums Vorgesetzter – während sie die Kolleginnen für bessere Arbeitsbedingungen zusammentrommelt. Wie soll das nur gut gehen?

Was bedeutet Augenhöhe, was Ausbeutung?

Liebe, Macht und Lohnzettel: ein Cocktail mit Kater-Garantie. Dazu Iváns Familie, eng verwoben mit dem Chef des Betriebs, und Hadoums Angehörige, die ihn kritisch beäugen. Der Gegenwind kommt weniger als offene Trans- oder Fremdenfeindlichkeit daher denn als Klassenfrage. Wer schuldet hier wem was? Was bedeutet Augenhöhe, was Ausbeutung? Und wie kommt man aus dem Schlamassel des Systems raus – um wieder ein Mensch zu sein, der nicht in Ketten liegt und liebt?



Regisseur Ian de la Rosa erzählt in seinem Spielfilmdebüt von den Hürden, von den Hindernissen vor und in der Liebe: Romeo und Julia im Gemüsegroßhandel. Großes Drama, zart fotografiert und doch mit Wucht. Dabei hilft es, dass Beatriz Sastres Kamera die sonnenglühende Landschaft auskostet und dass der Film nicht laut identitätspolitisch predigt, sondern ganz in Ruhe auf Allzumenschliches und auf Chemie setzt: Chicón und Loh nimmt man die Liebe zwischen Iván und Hadoum sofort ab, so fein und mitunter grob wie sie miteinander umgehen.

Das Leben ist schon kompliziert genug

Die Teddy-Jury nannte den Film bewegend, provokant und unvergesslich – und kürte ihn zum besten queeren Spielfilm auf der Berlinale 2026. Zu Recht: „Iván & Hadoum“ ist Drama par excellence. Nicht das Queersein an sich wird hier als „Problemthema“ ausgereizt, sondern das Leben ist auch so schon kompliziert genug und köstlich sowieso, wie sonnensatte Tomaten.



Ob die beiden am Ende allen Widrigkeiten zum Trotz beieinanderbleiben wollen, soll hier nicht verraten werden. Nur so viel: Das Gewächshaus bleibt heiß. Und das ist schon mal nicht das Schlechteste im Berliner November.



Iván & Hadoum. Spielfilm, 100 Min., ab 5.11. im Kino

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