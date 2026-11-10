Ukraine könnte 1,67 Milliarden Dollar erhalten: IWF startet Kreditprogramm-Überprüfung

Der IWF führt Gespräche mit der ukrainischen Regierung über das laufende Kreditprogramm. Bei erfolgreichem Abschluss könnten weitere 1,67 Milliarden Dollar für das Land freigegeben werden.

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Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat eine Überprüfung seines Kreditprogramms für die Ukraine begonnen. Bei erfolgreichem Abschluss könnte das Land weitere Finanzmittel in Höhe von rund 1,67 Milliarden US-Dollar erhalten, wie Reuters und Kyiv Independent berichten. Die Gespräche begannen am 9. November.



Bei der Überprüfung werden die zweite und dritte Bewertung des vierjährigen Kreditprogramms zusammengelegt. „Die Gespräche werden sich auf makroökonomische und fiskalpolitische Fragen sowie auf wichtige Strukturreformen erstrecken“, teilte die IWF-Vertreterin Priscilla Toffano laut Reuters mit.

Vierjähriges IWF-Kreditprogramm

Der IWF hatte das vierjährige Kreditprogramm im Februar 2026 genehmigt. Es umfasst insgesamt 8,1 Milliarden Dollar. Die Ukraine erhielt laut Kyiv Independent zunächst 1,5 Milliarden Dollar und nach Abschluss einer ersten Überprüfung im Juli weitere rund 690 Millionen Dollar. Insgesamt wurden damit bislang etwa 2,2 Milliarden Dollar ausgezahlt, wie das ukrainische Finanzministerium mitteilte.

Das ukrainische Finanzministerium erklärte, ein erfolgreiches Bestehen der Programmüberprüfung sei „sowohl für den Erhalt weiterer Finanzmittel des IWF als auch für die Sicherung der Unterstützung anderer internationaler Partner von Bedeutung“.

Reformen als Voraussetzung

Für den erfolgreichen Abschluss der Überprüfung muss die Ukraine nach Angaben des IWF unter anderem vereinbarte Reformen vorantreiben. Dazu gehören insbesondere gesetzliche Maßnahmen zur Steigerung der Staatseinnahmen und weitere Schritte im Bereich der öffentlichen Verwaltung, erklärte Mateusz Szczurek, Direktor der Europa-Abteilung des IWF, Mitte Oktober laut Interfax-Ukraine.



Zudem notwendig seien ausreichende und verlässliche Finanzierungszusagen internationaler Partner. Sie müssen die erwartete Finanzierungslücke abdecken, ohne die Schuldentragfähigkeit der Ukraine zu gefährden, sagte IWF-Sprecherin Julie Kozack dem Bericht zufolge bereits Anfang Oktober.

Milliardenlücke im Haushalt

Auch die Haushaltsplanung für 2027 spielt bei den Gesprächen eine wichtige Rolle. Für die zweite Lesung müssen die wichtigsten Haushaltskennzahlen nach Angaben des ukrainischen Finanzministeriums mit dem IWF abgestimmt werden. Zudem sollen internationale Finanzierungsquellen für den Haushalt identifiziert werden. Das Parlament hatte den Haushaltsentwurf am 28. Oktober in erster Lesung gebilligt, wie das Ministerium mitteilte.

Die Ukraine steht für das kommende Jahr vor einer erheblichen Finanzierungslücke. Die Ukraine brauche rund 52,6 Milliarden Dollar an externer Finanzierung für 2027, erklärte Premierminister Sergii Koretskyi laut Kyiv Independent im Oktober. Davon seien bislang rund 32,6 Milliarden Dollar noch ungedeckt.

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