Zwischen Müll und Ratten: Wie der Jacob-Teitel-Park eine Dauerplage bleibt

Bereits seit geraumer Zeit ist ein Park in Mitte weit entfernt von Ordnung und sauberen Flächen. Die Stimmen aus dem Kiez werden lauter.

Müllberge türmen sich, Ratten rennen herum und Sperrmüll wird abgeworfen. Im Dreieck zwischen der Gormannstraße, Rosenthaler Straße und Weinmeisterstraße liegt der Jacob-Teitel-Park. Mitten im Scheunenviertel liegt der Park dort, wo bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg das Israelitische Heimathaus stand – ein historisches Zentrum jüdischen Lebens in Berlin. Der Park grenzt außerdem unmittelbar an die Freie Waldorfschule Berlin-Mitte und das geplante Kultur- und Ausbildungszentrum „Waldorf im Zentrum“.



Nach Beschlüssen der Bezirksverordnetenversammlung Mitte im Jahr 2020 wurde der Park am 4. Juni 2021 feierlich benannt und eingeweiht. Das Projekt ging auf eine mehr als vierjährige Initiative der Schulgemeinschaft der Waldorfschule. Die Schule hatte sich intensiv mit der jüdischen Geschichte an ihrem Standort befasst.



Geplant und umgesetzt wurde das Projekt in enger Zusammenarbeit mit der Historikerin und Teitel-Expertin Elena Solominski. Am 4. Juni wurde mit der Enthüllung der Namensplakette, Musik der Musiklehrer und Schüler sowie mit Luftballons als Zeichen der Hoffnung gefeiert.

Der Zustand des Jacob-Teitel-Parks in Berlin Mitte. © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Der Mann hinter dem Parknamen

Der Park trägt den Namen eines russischen Juristen, der einst erster jüdischer Richter im Zarenreich war. Jacob Teitel siedelte im Jahr 1921 als politischer Flüchtling nach Berlin über und leitete dort den Verband russischer Juden in Deutschland.



Er gründete am 23. November 1923 im damaligen Israelitischen Heimathaus die Weltvereinigung „Kinder-Freunde“ und damit eine der ersten Kinderrechtsorganisationen weltweit. Die Vereinigung brachte Flüchtlingskinder mit Berliner Kindern zusammen, bot Kinderselbstverwaltung, Kreativität und Bildung und wuchs auf bis zu 1000 beteiligte Kinder an.



Das Projekt wurde unterstützt von bekannten jüdischen Intellektuellen wie der Dichterin Mascha Kaléko. 1935 musste seine Arbeit durch den Druck des NS-Regimes eingestellt werden.

Kleine Pause am Müllberg

Während der Mittagspause und auf dem Schulweg spiegelt der Jacob-Teitel-Park das typische Berliner Spannungsfeld wider: Die Anwohner schätzen das Stück Grün im dichten Scheunenviertel, sind aber mit den typischen Großstadtproblemen aus Vernachlässigung, Vermüllung und Unsicherheit konfrontiert.



Der 21-jährige Imad Aldin A., der hier regelmäßig seine Mittagspause verbringt, sieht den Zustand der Anlage nüchtern, aber kritisch: „Ich bin öfter hier und habe auch schon ein paar Ratten gesehen“, berichtet er. Zwar sei es hier nicht viel schmutziger als an anderen Ecken Berlins, doch die Vernachlässigung sei spürbar. Seiner Meinung nach hängt das auch mit der Situation der Obdachlosigkeit zusammen.

Felice G., der gerade am Park vorbeiläuft, erzählt, dass er von Ratten nichts mitbekommen habe. Im Sommer war er mit seinem Sohn kurz zum Spielen dort: „Es war vollkommen okay, mir ist nichts besonders Negatives aufgefallen“, sagt der 51-Jährige. Als Ziel für einen Ausflug würde er den Park aber nicht ansteuern. Er sieht vor allem die Chance für neue Impulse aus der Nachbarschaft: „Die Schule direkt nebenan könnte vielleicht stärker mit dem Park zusammenarbeiten, zum Beispiel durch das Anlegen von Beete und der gemeinsamen Pflege.“



Vor ihrem Arbeitsbeginn sitzt Kirstin H., 38, auf einer der Bänke. Sie schätzt das kleine Stück Grün trotz deutlicher Mängel. „Ich mag diesen Park eigentlich sehr“, sagt sie. „Aber eine gründliche Reinigung ist überfällig.“

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