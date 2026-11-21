Auch in diesem Jahr findet in der JVA Tegel wieder der traditionelle Winterbasar statt. Die Besucher erwartet eine weihnachtliche Vielfalt aus Leckereien und Dekoration.

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Weihnachtliche Atmosphäre in Tegel – Weihnachtsgestecke, Dekorationsartikel und Feuerschalen. Die JVA Tegel lädt auch dieses Jahr zum Weihnachtsbasar ein.

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Feuerschalen, Weihnachtsgestecke und der beliebte „Tegeler Stollen“ – das alles erwartet die Besucher auf dem diesjährigen Winterbasar der JVA Tegel. In diesem Jahr findet der Basar am Samstag, den 21. November 2026, von 10 bis 15 Uhr im Shop der JVA Tegel in der Seidelstraße 41 statt.

Hier werden bereits seit 2003 über die Bezirksgrenzen hinaus Frühlings- und Winterbasare durchgeführt. An zahlreichen Ständen bietet die JVA Tegel ihren Besuchern verschiedene Produkte aus den Betrieben der JVA Tegel und der JVA für Frauen Berlin an. Zu den Produkten gehören unter anderem winterliche Kerzenhalter und Vogelhäuser.

Neben dem Weihnachtsbummel können die Besucher sich außerdem über die verschiedenen Berufe und Karrieremöglichkeiten im Berliner Justizvollzug informieren. Das Mobile Bürgerbüro des Bezirksamts Reinickendorf wird ebenfalls wieder vor Ort sein.

Nach den Weihnachtseinkäufen kann dann an den zahlreichen Ständen eine Stärkung eingenommen werden. Neben klassischem Erbseneintopf aus der Gulaschkanone, Bockwurst und Wiener Würstchen gibt es Kuchen, Kekse sowie den beliebten „Tegeler Stollen“.