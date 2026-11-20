Die BVG hat deutlich mehr Fahrerinnen und Fahrer eingestellt. Das macht sich im Fahrplan bemerkbar – allerdings nicht überall.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sehen sich personell wieder gut aufgestellt. Im Fahrdienst stünden derzeit rund 7200 Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr waren es noch 6910. Bis Ende September seien in diesem Jahr 1135 neue Beschäftigte eingestellt worden, darunter 827 im Fahrdienst – 58 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Weniger Ausfälle im Busverkehr

Die verbesserte Personallage wirke sich positiv auf die Ausfälle im Verkehr aus, erklärte die BVG. Im Busverkehr sei die Quote der personenbedingten Ausfälle auf ein Viertel des Vorjahreswertes gesunken. Bei der U-Bahn gebe es einen leichten Rückgang. Bei der Straßenbahn stieg der Wert dagegen leicht an. Grund sei ein erhöhter Personalbedarf durch Baustellen im Streckennetz, der aktuell nicht vollständig gedeckt werden könne, so das Unternehmen.

Kurswechsel nach Betriebskrise

Vor zwei Jahren hatte BVG-Chef Henrik Falk einen Kurswechsel ausgerufen. Bevor das Angebot weiter ausgebaut werde, müsse es zunächst stabilisiert werden, hieß es damals. Infolge eines veralteten Fuhrparks und fehlenden Personals war das Unternehmen in den Jahren zuvor in eine betriebliche Krise geraten. Im Busverkehr musste das Angebot reduziert und Linien mussten herausgenommen werden. Der U-Bahn-Verkehr war von Ausfällen und Verspätungen geprägt.

Milliardeninvestitionen geplant

Um die erzielten Fortschritte abzusichern, investiere die BVG weiter in Fahrzeuge und Infrastruktur, teilte das Unternehmen mit. Bis Ende September seien bereits 660 Millionen Euro geflossen – mehr als im gesamten Jahr 2025 mit 590 Millionen Euro. Für 2026 seien Investitionen von rund einer Milliarde Euro vorgesehen. Parallel erneuert die BVG ihre Fahrzeugflotten. Seit September 2025 wurden den Angaben zufolge unter anderem rund 310 neue U-Bahn-Wagen der Baureihen J und JK in Betrieb genommen. (mit dpa)

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