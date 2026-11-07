Jahrestag der Biermann-Ausbürgerung: „Es ist 50 Jahre her. Es ist wie heute“

In jedem 90-jährigen Leben steckt eine Menge Stoff. Da es hier aber um Wolf Biermann geht, der zum Symbol für den Widerstand gegen staatliche Willkür wurde, um einen Mann, dessen mehr als 200 Tagebücher sich seit fünf Jahren im Besitz der Staatsbibliothek zu Berlin befinden, muss jede Dramaturgie ausufern. Viele Geschichten werden also an diesem langen Novemberabend in Berlin erzählt. Und für viele andere gibt es keine Zeit.

Es ist fast noch Nachmittag, aber gerade schon dunkel, als die Menschen am Freitag ins erleuchtete Kino International an der Karl-Marx-Allee strömen. Da erkennen sich so einige, rufen sich etwas zu, winken. Blaue Bändchen werden am Einlass ausgegeben, „6.11.26 Festival des kritischen Geistes“ steht da drauf. Die sind wichtig, wenn man zwischendurch mal an die Luft möchte oder am Stand des Ökodorfs Brodowin einen Happen essen will.

Die Stimmen von Erich und Erich

So ein Festival gab es noch nie. Eingeladen hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anlass ist der 50. Jahrestag der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Die Karten waren schnell ausverkauft. Man hätte vielleicht in einen größeren Saal umziehen können. Doch das International spielt eine Rolle, wenn es um den Umgang mit dem kritischen Geist geht. Am 30. Juni 1966 lief hier der Defa-Film „Spur der Steine“ zum ersten Mal. Wolf Biermann saß im Publikum, als bestellte Randalierer die Premiere störten. „Das war eine Hinrichtung“, wird er an diesem Abend sagen.

Seiner Ausbürgerung sei damals eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorausgegangen, berichtet er im Gespräch mit der Musikerin Balbina, die halb so alt ist wie er. Auftrittsverbot hatte er schon seit 1965. „Da hofften die Bonzen noch, dass ich zur Vernunft komme.“ Er stellte sich den Sozialismus freier vor, gleichberechtigt, und eckte damit an.

Als ihm die Ausreise zu Konzerten in der BRD – für zehn Tage – genehmigt wurde, wollte er sich nicht ausmalen, dass dies ein Mittel sein könnte, ihn loszuwerden. Aus Dokumenten geht hervor, dass seine Ausbürgerung im Politbüro mit Zwei-Stimmen-Mehrheit beschlossen wurde. „Das waren Erich und Erich“, sagt Biermann heute und grinst. Verstehendes Lachen kommt als Antwort, zuweilen wird sie doch durch die Reihen geflüstert: Erich Honecker, der Staatschef, und Erich Mielke, der Stasichef.

Wolf Biermann 1976 nach dem Konzert in der Kölner Sporthalle © Wolfgang Steche/ Bildarchiv VISUM

Zu Beginn des Abends läuft auf der Kinoleinwand ein Zusammenschnitt des zur Legende gewordenen Kölner Konzerts vom 13. November vor mehr als 6000 Leuten. Die Tonqualität ist hervorragend. Biermann singt: „Was wird bloß aus unsern Träumen/ In diesem zerrissenen Land/ Die Wunden wollen nicht zugehn/ Unter dem Dreckverband. / Und was wird aus unsern Freunden/ Ich möchte noch was aus dir, aus mir –/ Ich möchte am liebsten weg sein/ Und bleibe am liebsten hier.“ Der schmale Mann mit schwarzem Schnurrbart und Gitarre, im weiß-blau gestreiften Hemd, sagt: „Hier meint natürlich nicht hier.“

Er wollte nicht im Westen bleiben, das beweisen die Auszüge aus den Tagebüchern, die unter dem Titel „Ihr löscht das Feuer mit Benzin“ jetzt als Buch vorliegen. Übrigens hatte ein Freund sie in der DDR-Zeit im heutigen Ökodorf Brodowin versteckt. Am 16. November 1976 teilte die DDR über die Nachrichtenagentur ADN mit, dass sie ihm die Staatsbürgerschaft entzieht. Die Machthaber wollten ihn los sein und stießen damit eine Protestbewegung an.

Angela Merkel erzählt seine Lebensgeschichte

Man muss Wolf Biermann im November 2026 nur das Mikrofon geben, schon purzeln Geschichten oder Lieder aus ihm heraus. „Für mich ist es eine große Ermutigung, nicht dass ich noch lebe, sondern dass ihr noch lebt“, sagt er, „und dass das alles in dieser Ulbricht- und Honecker-Kiste möglich ist.“ Er meint das Kino, in dem er gerade vorn sitzt auf einem von drei warmroten Sesseln im 60er-Jahre-Design. Das International an der sozialistischen Vorzeigestraße, wo nebenan die Tribünen für die Demonstrationen standen, hatte eine Sitzreihe speziell für die Regierungschefs.

Das Wort Ermutigung wählt er nicht ohne Grund. Es kommt auch in der Rede von Angela Merkel vor, der ehemaligen Bundeskanzlerin, die einen Abriss seiner Biografie gibt. Wie der Sohn eines in Auschwitz ermordeten kommunistischen Juden an der Hand seiner Mutter, einer kommunistischen Arbeiterin, dem Hamburger Feuersturm entkam, wie er als 16-Jähriger in die DDR ging, um am Sozialismus mitzubauen.

Bei Angela Merkel zu Hause wurden Songs von Biermann vom Tonband gehört. Seine „perfekte Charakterisierung der Unmoral oder Doppelmoral des real existierenden Sozialismus erfreute mich und alle in meiner Familie wie hunderttausend und Millionen andere“, sagt sie, beschreibt ihn als unbestechlichen Künstler und als „ziemlich von sich überzeugt“. Angela Merkel mildert das mit der Formulierung „wenn ich mir das erlauben darf“ ab. Er antwortet später darauf mit der Bemerkung, Gedichte zu schreiben, sei „nicht gerade ein Akt der Bescheidenheit“. Beide bekommen sie ihre Lacher.

Das erste Mal gesehen hat sie Biermann nach der Ausbürgerung im Fernsehen. Die ARD zeigte das Kölner Konzert. Angela Merkel war 22 Jahre alt und ist extra aus Leipzig, wo sie Physik studierte, nach Templin zu ihren Eltern gefahren, „da ich im Studentenwohnheim natürlich kein Westprogramm sehen konnte“. Sie nennt ihn einen „uneingeschränkten Freund der Demokratie mit all ihren Unzulänglichkeiten“ und schaut auf die Gegenwart: „Unser Land ist geeint, aber doch aufgeregt und zerrissen. Wir ahnen, dass die Demokratie verletzlicher ist, als wir dachten. Dass sie mehr braucht als nur freie Wahlen.“



Sie erwähnt Grundprinzipien wie die Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der Justiz und der Presse, die Meinungsfreiheit und den Schutz von Minderheiten. „Wir als Bürger müssen wieder laut und entschieden für diesen Staat eintreten. Wolf Biermann ist uns auch deshalb so nah, weil seine Lieder solche Ermutigungen zum Handeln sind.“

Das Liebeslied von Trump und Putin

Zeitzeugen kommen mehrere im Verlauf des Abends auf die Bühne. Und auch die, die vor fünfzig Jahren noch nicht auf der Welt waren, sprechen von ihrer Beziehung zu Biermann. Es sind sehr unterschiedliche Stimmen aus dem Kulturleben Berlins. Der Schriftsteller Thomas Brussig ist dabei und der Liedermacher Betterov, die Autorinnen Julia Schoch, Lea Streisand und Charlotte Gneuß.

Die einen tragen Texte von Biermann vor. Diejenigen, die eigene Texte lesen, kennen selbst Heimatverlust und Exil. Volha Hapeyeva aus Belarus etwa oder Widad Nabi aus Syrien. Alexander Estis liest ein „Kaddisch“, ein Gebet, das vom Putsch 1991 in Moskau handelt. Sein Vater war dabei und hörte den Ruf: „Und jetzt kämpfen wir gegen die Saujuden!“ Der russische Antisemitismus sei immer stärker geworden seither, sagt er. „Der Hauptfeind des Regimes ist heute der Jude Selenskyj.“

Dazu passt ein Lied, das Biermann an dem Abend singt, ein neues, bei dem er zwischendurch auf den Text schauen muss. Der schwarze Humor fährt seine Krallen aus, wenn der Musiker in die Saiten greift. Er beschreibt Putin und Trump im Liebesakt als ein „totalitäres Zweirückentier, der Blödmann mit dem bloody Wladimir“. Und „na klaro, na klärchen, Trump und Vance sind auch ein Pärchen“, doch „der kleine Selenskyj, der Jude aus der Ukraine, ist so gottverlassen alleine“.

Bei den kurzen Auftritten erscheint Burghart Klaußner als Ersatz für die Liedermacherin Bettina Wegner, die absagen musste. Er hat das Gedicht „Melancholie“ ausgewählt und erzählt noch schnell, wie er vor 50 Jahren bei dem Konzert in Köln war. Er kam als junger Schauspieler direkt von Gorkis „Nachtasyl“ aus dem Theater, „mit angeklebtem Bart und Russenkittel“.

Der Schauspieler Fabian Hinrichs erwähnt, dass er zwar „aus dem sogenannten Westen“ komme, aber sein Vater aus Thüringen stamme. Durch ihn sei er auf Jürgen Fuchs gestoßen, von dem er alles lesen musste. Nun trägt er Biermanns Abschiedsgedicht für ihn vor. Jürgen Fuchs war ein Schriftsteller und Psychologe, den die DDR als besonders gefährlich einstufte. Er starb 1999 mit 48 Jahren an Krebs. Fabian Hinrichs streichelt kurz Biermanns Gitarre auf der Bühne, bevor er wieder an seinen Platz geht.

Der Sohn von Stephan Hermlin

Während eines Gesprächs mit der bildenden Künstlerin Gabriele Stötzer und der Journalistin Doris Liebermann fällt der Name Jürgen Fuchs mehrfach. Fuchs war damals mit beiden in Kontakt. Er hatte Liebermann den Text der Protestnote der 13 Berliner Künstler um Stephan Hermlin, Volker Braun, Christa und Gerhard Wolf per Telefon weitergegeben, sie stenografierte mit, setzte ihn auf der Schreibmaschine und verbreitete ihn in Erfurt. Man wünscht sich, dass jemand aus dem Rowohlt-Verlag im Saal sitzt und schnell für Neuauflagen sorgt, als Liebermann wie in Großbuchstaben sagt: „Es gibt kein einziges Buch von Jürgen Fuchs im Buchhandel.“

Gabriele Stötzer studierte zur selben Zeit in Erfurt, auch sie tippte den Text mit der Maschine: „Wir identifizieren uns nicht mit jedem Wort und jeder Handlung Biermanns und distanzieren uns von Versuchen, die Vorgänge um Biermann gegen die DDR zu missbrauchen. Biermann selbst hat nie, auch nicht in Köln, Zweifel daran gelassen, für welchen der beiden deutschen Staaten er bei aller Kritik eintritt. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossene Maßnahme zu überdenken.“

Weil ihr Name als erster unter ihrer Abschrift der Petition stand, wurde Gabriele Stötzer besonders schikaniert. Als sie ins Gefängnis Hoheneck kam, „überall nur Mauern und höchstens Glasbausteine“, dachte sie, nun könne sie nicht mehr weiterleben. „Aber da war nichts, womit ich mich hätte aufhängen können.“ Ganz, ganz still wird es im Saal. „Es ist 50 Jahre her. Es ist wie heute“, sagt sie.

Gabriele Stötzer ließ sich nicht in den Westen freikaufen, saß das Haftjahr ab und blieb im Lande. Heute ist sie die erste Künstlerin mit DDR-Hintergrund, die eine Einzelausstellung im Gropius-Bau hat. Sie wünscht sich Biermann noch einmal auf die Bühne. Er möge das Lied „Ermutigung“ singen, gegen das Verhärten und Verbittern in harter, bitterer Zeit. Es habe den politischen Häftlingen wie ihr geholfen.

Ohne sichtbare Mühe eilt der Mann, der am kommenden Sonntag, am 15. November, 90 Jahre alt wird, von seinem Platz neben Angela Merkel aus der ersten Reihe nach oben. Während er die Gitarre neu stimmt, erzählt er von der Entstehung des Lieds. Das sprengt den Zeitplan, doch als die Moderatorin ihn stoppen will, wird sie fortgeklatscht. Das Publikum hat verstanden, dass es um historisch Bedeutsames geht. Erst danach sieht man die Ex-Bundeskanzlerin entschwinden.

Es sind noch einige Redner dran. Andrej Hermlin zum Beispiel, der Bandleader. Er war ein Kind noch, elf Jahre alt, als bei ihm zu Hause über den Protest gegen die Ausbürgerung geredet und der Brief verfasst wurde. „Ihr konterrevolutionären Schweine, geht doch in den Westen“, hätten ihm Tage später Mitschüler gesagt. Mit schwerer Stimme trägt er „Die Ballade vom preußischen Ikarus“ vor. Und er spricht davon, dass er sich selbst verhärtet habe und zuletzt immer bitterer geworden sei in dieser Stadt, seit dem 7. Oktober. Er geht offenbar davon aus, dass man im Saal weiß, dass er die Folgen des Terrorakts der Hamas in Israel meint, eine antisemitische Stimmung hier. Der Applaus auch für ihn ist kräftig.

Zum Schluss, noch bevor der Dokumentarfilm „Biermann“ gezeigt wird, der bis nach Mitternacht läuft, kommt Durs Grünbein an die Reihe. Der Dichter, Georg-Büchner-Preisträger wie Biermann, setzt eine biografische und regionale Klammer, indem er Gedichte von der Elbe bei Dresden und Hamburg vorträgt. Er dankt für den Abend und verbeugt sich mit gefalteten Händen. Und alles klingt in dem Moment gut. Ermutigend.

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