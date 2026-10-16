James Blake in Berlin: „Wichtig, dass die Maschinen uns gehorchen und nicht umgekehrt“

Wenn man sich chronologisch durch das Werk von James Blake höre, so hat es der Kulturtheoretiker Mark Fisher einst aufgeschrieben, dann klinge das nach einem Geist, der allmählich eine materielle Form annehme. Hier steht er nun also, James Blake, gänzlich materialisiert –auf der Bühne im Astra in Berlin-Friedrichshain.



Donnerstag um 21 Uhr. Es ist der erste von zwei Berliner James-Blake-Abenden in Folge. Seine „Trying Times“-Tournee (anlässlich seiner 2026er gleichnamigen Platte) hat ihn schon nach Nordamerika, nach London und Paris geführt. Und er wird auf ihr auch noch bis Sydney und bis Tokio reisen. Heute aber erstmal: Berlin.



Im Publikum stehen (beschienen von warmen Lichtern) Menschen, die sich ziemlich sicher oft mit seinen Tracks nach schlimmen Tagen in den Schlaf gekuschelt haben; und am Morgen in der Küche dazu eine Emo-Party gefeiert haben. Oder umgekehrt. Manche tragen Lederjacke, andere Perlenketten.