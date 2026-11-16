Nach fünf Jahren ohne neuen Bond-Film ist die Entscheidung gefallen. Der britische Schauspieler übernimmt die berühmte Agentenrolle unter der Regie von Denis Villeneuve.

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Die Suche nach dem neuen James Bond ist beendet: Der britische Schauspieler Robert Pattinson wird die Nachfolge von Daniel Craig als Agent 007 antreten. Das wurde am Montag, dem 16. November, offiziell bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press und der Guardian berichten, wird der 40-Jährige die Hauptrolle im 26. Film der traditionsreichen Agentenreihe übernehmen.

Die Bekanntgabe erfolgte über die offiziellen James-Bond-Kanäle in den sozialen Medien. Dort wurde Pattinson in einem Smoking präsentiert. Der nächste Bond-Film soll unter der Regie des kanadischen Filmemachers Denis Villeneuve entstehen, der mit den Dune-Filmen und Blade Runner 2049 bekannt wurde. Das Drehbuch schreibt Steven Knight, der Schöpfer der Serie Peaky Blinders.

Robert Pattinson übernimmt James Bond von Daniel Craig

Mit Pattinson übernimmt einer der bekanntesten britischen Schauspieler seiner Generation die Rolle des Geheimagenten. International bekannt wurde er zunächst durch Harry Potter und der Feuerkelch sowie die Twilight-Filmreihe. Später spielte er in zahlreichen unabhängigen Produktionen und übernahm 2022 in The Batman die Rolle des Superhelden Bruce Wayne.

Sein Vorgänger Daniel Craig hatte James Bond seit Casino Royale im Jahr 2006 in insgesamt fünf Filmen verkörpert. Mit Keine Zeit zu sterben verabschiedete er sich 2021 von der Rolle. Seitdem wurde über zahlreiche mögliche Nachfolger spekuliert.

Zustimmung wird geprüft...

Zu den aussichtsreichsten Kandidaten zählte lange Zeit Callum Turner. Der 36-jährige Brite ist unter anderem aus der „Phantastische Tierwesen“-Reihe bekannt, in der er Theseus Scamander spielte. Auch in der Apple-Serie „Masters of the Air“ übernahm er eine Hauptrolle. Unterstützung erhielt Turner sogar von einem ehemaligen Bond-Darsteller: Pierce Brosnan sprach sich öffentlich für ihn aus.

Ebenfalls gute Chancen wurden Jack Lowden eingeräumt. Der schottische Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle als River Cartwright in der Spionageserie „Slow Horses“ bekannt. Dort spielt er an der Seite von Gary Oldman, der sich ebenfalls für seinen Kollegen als neuen 007 starkgemacht hatte. Lowden galt zwischenzeitlich sogar als Favorit auf die Nachfolge von Daniel Craig.

Zudem galten zuletzt Josh O'Connor und Nicholas Hoult als Kandidaten. Anfang November hatten Branchenmedien berichtet, Pattinson habe bereits Probeaufnahmen absolviert. Nun steht die Entscheidung fest.

Erster James-Bond-Film unter Amazons Kontrolle

Die Neubesetzung markiert zugleich einen Umbruch für die Filmreihe. Amazon hatte das traditionsreiche Hollywoodstudio MGM im Jahr 2022 für rund 8,5 Milliarden US-Dollar übernommen. Im Februar 2025 gaben die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über das Franchise ab.

Der kommende Film wird damit der erste James Bond sein, dessen Hauptdarsteller nicht von der Produzentenfamilie Broccoli ausgewählt wurde. Für die Produktion sind Amy Pascal und David Heyman verantwortlich.

Ein offizieller Kinostart für den bislang noch namenlosen 26. Bond-Film wurde nicht bekannt gegeben. Für Pattinson beginnt damit eine neue Ära als Geheimagent im Dienste Ihrer Majestät.