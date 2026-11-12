Jamie Oliver findet: Diese zehn Dinge sollte jedes Kind mit elf Jahren kochen können

Starkoch Jamie Oliver sagt in einem Interview, welche zehn Dinge Kinder in der Küche beherrschen sollten. Warum er Kochen für Grundschüler fordert und wie es in Deutschland aussieht.

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Über 30 Kochbücher hat Jamie Oliver veröffentlicht, unzählige Fernsehshows und Specials moderiert. Auch seine Kinder standen schon vor der Kamera, sein Sohn Buddy tritt sogar als TV-Koch in die Fußstapfen seines Vaters.



Über den eigenen Nachwuchs hinaus engagiert sich Jamie Oliver seit vielen Jahren für gesunde Kinderernährung und besseres Schulessen. Sein Einsatz begann 2005 mit einer Fernsehdokumentation in Großbritannien und hat dort bis heute zu weitreichenden politischen Reformen, neuen Gesetzen und eigenen Bildungsprojekten geführt.

Gerade hat der Starkoch und Unternehmer sein kostenloses Koch- und Ernährungsprogramms „10 Skills“ auf Grundschulen in Großbritannien ausgeweitet. Oliver sei fassungslos darüber, dass Ernährungsbildung nicht zum festen Bestandteil des Lehrplans gehöre, heißt es auf seinen Social-Media-Kanälen, daher wolle er nun Kindern unter elf Jahren beibringen, sich gesund zu ernähren.

Eine Pasta kochen, ein Brot backen

In der britischen Tageszeitung The i Paper hat Jamie Oliver seine Auffassung darüber dargelegt, welche zehn Dinge jedes Kind mit elf Jahren in der Küche können sollte. In Großbritannien (speziell in England und Wales) verlassen Kinder die Grundschule (Primary School) in der Regel in eben diesem Alter.

Zustimmung wird geprüft...

Oliver sieht demnach ernährungsbedingte Krankheiten und Armut als schwere Belastung für junge Eltern. Deshalb sollte die Schule, in die Kinder ab vier Jahren rund 190 Tage im Jahr gehen, sie auf das Leben vorbereiten. Es gebe „keinen besseren Weg, Mathe zu lernen, als übers Backen“, sagt Oliver, der in der Schule selbst Probleme hatte.

Das Programm ist für Schulen kostenlos, staatliche Förderung bekommt Oliver nach eigenen Angaben nicht. Bislang haben sich laut offiziellen Angaben mehr als 2500 Grundschulen angemeldet.

Kochen in der Schule: Messer ab acht, sicher am Herd mit zehn Jahren

Mit zehn Jahren sollten Kinder sich beim Kochen sicher fühlen, findet der Starkoch, der vor zwei Jahren auch in Berlin ein Restaurant eröffnet hat. Unter Anleitung könnten sie ab acht den Umgang mit Messern lernen. Heißes Öl, Wasser, Messer und Strom seien Grundschulstoff.

Die Fähigkeiten, die Kinder laut Jamie Oliver lernen sollten, seien schmecken (Geschmacksrichtungen wie bitter, cremig, würzig, süß und salzig), einen Sandwich machen (streichen, schichten, ausgewogener Teller), Brot backen, Pasta mit Soße kochen, Frühstück mit Eiern zubereiten (Eier aufschlagen, mischen, Hitze kontrollieren), süß und herzhaft backen (abwiegen, rühren, Backofen sicher bedienen), gesunde Snacks und Getränke auswählen, Obst vorbereiten (Orange oder Apfel schälen), Gemüse zubereiten (Schneidetechniken, roh, gegrillt und gebraten) sowie einem Rezept folgen.

Oliver ärgert sich im Gespräch mit der britischen Zeitung, dass Großbritannien in Ernährungsfragen hinter anderen Ländern herhinke. Als Beispiel nennt er Japan, wo alle Klassen am Schulessen mitwirken, getragen von Förderung und Gesetz. Die Erwachsenen-Adipositasrate liege dort bei rund vier bis sechs Prozent.

Ist gesunde Ernährung eine Sache des Elternhauses oder der Schule?

In den Kommentaren auf Instagram steuern die Leser eigene Erfahrungen bei. Spaghetti Bolognese sei ein guter Start, um Kinder ans Kochen heranzuführen, heißt es da.

Eine alleinerziehende Mutter berichtet, ihr siebenjähriges Kind könne Eier, Reis, Nudeln, Brokkoli, Tee, Hühnchen und Hackfleisch zubereiten und wisse, wie man Bananenbrot-Muffins und Eier-Pfannkuchen mache. „Ich denke, es ist wichtig, dass sie involviert sind und dazu ermutigt werden, am täglichen Leben teilzunehmen.“

Es gibt aber auch Widerspruch zu Jamie Olivers Thesen. Eine Userin schreibt, sie sei der Meinung, dass die Zubereitung von Speisen und das Kochen zu den häuslichen Fertigkeiten gehören sollten – eine Gelegenheit für Familien, gemeinsam aktiv zu werden.

Die Lehrpläne in der Schule seien ohnehin schon überladen, und das Thema Gesundheit werde bereits an vielen Schulen behandelt. „Wir sollten nicht sämtliche Verantwortlichkeiten, die eigentlich bei den Eltern oder Betreuungspersonen liegen, auf die Schulen abwälzen.“

Und in Deutschland? Kochen ist kein Schulfach

Gesunde Ernährung ist in Deutschland kein eigenes Schulfach, sondern Teil mehrerer Unterrichtsbereiche, meist fächerübergreifend im Sachunterricht. Für die Grundschule gibt es den „Ernährungsführerschein“ des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) ab Klasse drei, mit sechs bis sieben Doppelstunden.

Gekocht werden dabei kalte Gerichte, für warme Speisen braucht es eine Schulküche. Seit August 2026 gilt zudem der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab Klasse eins, laut BZfE eine Chance für Koch-AGs und Schulgärten.

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