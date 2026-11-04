Janosch ist tot: Wer mit seinen Büchern aufwächst, kennt das Leben

Er rettete sich selbst durch Geschichten und Bilder. Und er gab seinen Lesern den Schlüssel zum Glück an die Hand: die Fantasie. Der Nachruf.

Mit der Anrede „Herr Janosch“ beginnt die Frage auf Seite 40 in „Wondrak für alle Lebenslagen“, so wie alle in diesem Buch. Dann folgt: „Wie bekommt man seine Tränen wieder in den Griff?“ Es ist die Frage für diesen Tag, da die Nachricht vom Tod des Schriftstellers und Zeichners durch die Agenturen kommt.



Unter einem Bild, das eine vom Kopf bis zu den Knien mit einem weißen Laken zugedeckte Person zeigt, steht die Antwort: „Gar nicht. Wer weint, muss sonst nichts anderes machen, das ist schön. Wondrak nimmt sich ein Bettlaken und weint, solange die Tränen reichen.“

Streifen verrutscht

Janosch ist tot, im schönen Alter von 95 Jahren, obwohl so einer wie er 100 hätte werden müssen, nach all dem Mist, den er in der Kindheit erlebt hatte, nach dem Gerangel um die Rechte an seinen Figuren und wegen all des Glücks, das er gestiftet hatte.



Wer mit seinen Büchern aufgewachsen ist, weiß über das Leben Bescheid. Wenn man ratlos ist, hilft manchmal eine Bouillon, wie in „Oh, wie schön ist Panama“. Fühlt man sich unglücklich, muss man eben getragen werden, wie in „Komm, wir finden einen Schatz“. Und wenn man krank ist und weder Wickel noch gute Worte helfen, wie in „Ich mach dich gesund, sagte der Bär“, braucht es auch mal eine seriöse Diagnose. Beim Tiger hieß die: Streifen verrutscht.

Geboren wurde er am 11. März 1931 als Horst Eckert im oberschlesischen Zabrze, dem damaligen Hindenburg. Benannt wurde er nach dem SA-Sturmführer Horst Wessel, einer von den Nationalsozialisten als Märtyrer verherrlichten Person. Die Eltern schlugen ihn mit der Peitsche und allem, was ihnen in die Hände kam, die Mutter trug ihre Gottesfürchtigkeit verlogen vor sich her.



Die Biografin Angela Bajorek schildert in ihrem Buch „Wer fast nichts braucht, hat alles“ grauenhafte Szenen. Die Gelbsucht, an der er mit 13 Jahren erkrankte, behandelte der Vater mit Schnaps. Kein Wunder, dass der Sohn später selbst dem Alkohol verfiel. „Ein Arzt hat ausgerechnet, dass ich sieben Eisenbahnwaggons voll ausgesoffen hätte.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg floh er mit seinen Eltern nach Oldenburg in Niedersachsen.

Der Name Janosch kam mit dem ersten Buch

Beharrlich verfolgte er seinen Wunsch, Künstler zu werden, musste erst Schmied lernen, ging dann auf eine Textilfachschule und für einige Semester an die Kunstakademie nach München, bevor er freier Maler wurde. 1960, im Alter von 29 Jahren, zeichnete er sein erstes Kinderbuch: „Die Geschichte von Valek dem Pferd“.



An die 300 Bücher sollten folgen, die meisten mit wenig Text und vielen Bildern für Kinder. Für Erwachsene schrieb er vom Leben in Polen, von der Liebe, vom Säuferdasein, etwa „Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm“ (1970) und „Polski Blues“ (1991). Er zeichnete erotisch-frivole Bilder für die Gedichtsammlung „Flinke Killer“ von Charles Bukowski und für die „Erzählungen und Schwänke des Marquis de Sade“.

„So wie du heißt, so bist du“, schreibt Janosch im „Wörterbuch der Lebenskunst“. Er trug diesen Namen vom ersten Buch an, sein Verleger hatte ihn ausgesucht, eine gute Wahl. Der Name Janosch verbreitete sich zunächst in Westdeutschland und irgendwann um die halbe Welt.



Botschafter waren die Figuren. Janosch porträtierte sich selbst als Zoodirektor Wondratschek, der ein friedliches Krokodilkind vor seinem bösartigen Vater schützt, in „Komm nach Iglau, Krokodil“ (1970). Er erfand Lari Fari Mogelzahn und den berühmten Oberlügner Foks Koks Fliegenbein (1971). Er erzählte Grimms Märchen neu, etwa mit dem Mädchen, das den Froschkönig zum Heiraten auffordert, der das nicht will (1972).

Janosch im Filmpark Babelsberg 1998 mit einer nach seinem Tiger gestalteten Puppe © Imago

Sein erfolgreichstes Buch wurde „Oh, wie schön ist Panama“, 1978 erstmals erschienen, im Folgejahr mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Darin werden Tiger, Bär und Tigerente zum Leben erweckt. Der poetische Zauber hat sich trotz all der Auswüchse des Marketings mit den Figuren über Jahrzehnte erhalten.



Es ist ein Buch von der Sehnsucht nach Abenteuer und nach Geborgenheit, von Mut und Angst. Auch die Folgebücher begeistern mit überraschender Handlung, Freundschaftsrezepten und schrägen Figuren. Einfach und klar, verspielt und lustig sind die Geschichten mit diesen Helden, die Unmögliches selbstverständlich sein lassen, die Zuneigung preisen und Missgunst vertreiben.

Man muss nicht erklären, was in den Büchern passiert, die Kinder, die die Bilder betrachten und die Geschichten vorgelesen bekommen, nehmen, was da steht. Und niemand behaupte mehr, Kinder hätten noch keinen Sinn für Ironie. Woher er als Erwachsener die Fantasie nahm? „Ich suchte immer alles das, weil es in meiner Familie nicht vorkam, wie einen Rettungsring“, sagte Janosch seiner Biografin.

Es ist Liebe

Was in seiner Kindheit am meisten fehlte, war Liebe. 1999, in dem Jahr, als der Autor von der Republik Panama einen Ritterorden bekam, wird Janoschs Figur Günter Kastenfrosch gefragt: „Was findest du herrliches Wesen von einem Günter bloß an dieser erbärmlichen Ente aus Holz?“ Der Frosch antwortet schlicht: „Ich sage es euch: Ich liebe sie.“

Janosch lebte seit 1980 schon auf Teneriffa. Er wollte das gute Leben – und nicht auf Buchmessen herumstehen. Er scheute Interviewanfragen. 1994 ließ er sich von einem Journalisten für das Magazin Merian nach Stockholm locken, um dort Astrid Lindgren zu treffen. Im Artikel beschreibt er, wie sie eine Weile verquer reden, weil die ältere Kollegin (sie war 86) nicht so recht Lust hatte.



Befragt, warum sie für Kinder schreibe, antwortet sie: „Weil ich Kinder liebe. Wenn ich schreibe, dann denke ich nur an das Kind, das ich einmal war.“ Ob er an die Kinder denke? Janosch: „Wenig. Ich erzähle eine Geschichte, weil ich eine Geschichte erzählen will – für Kinder oder nicht, das ist mir egal.“ Sie wehrt sich dagegen, für eine ihrer Figuren gehalten zu werden, er aber sagt, dass er sich als der glückliche Maulwurf sehe. „Weil die Ewigkeit an seiner Pfote beginnt, dann einmal ganz herumgeht und dort wieder ankommt.“

Janosch posiert in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen vor seinem Bild „Der Tiger mit grüner Nase“, 2005. © Roland Weihrauch/dpa

Entnervt vom Streit um die Rechte an seinen Werken, beschloss Janosch im Jahr 2010, also mit fast 80, nicht mehr zu arbeiten. Aber der Kopf war noch voll. Also reduzierte er die Entscheidung darauf, keine Bücher mehr zu schreiben. Und so verwandelte er seine berühmte Ente in einen rundlichen älteren Herrn mit Schnurrbart: Wondrak.



Der zweisilbige Name erinnert an seinen eigenen und ist zugleich eine Kurzform des guten Zoodirektors mit dem Krokodil. Von 2013 bis 2019 gestaltete Janosch allwöchentlich für das Zeit-Magazin einen Cartoon, der auf Alltags- und Sinnfragen reagiert. Damit hatte er den Fluch der Niedlichkeit endgültig besiegt.

Eine Auswahl der Wondrak-Bilder und -Texte, zusammengestellt vom Zeit-Redakteur Tillmann Prüfer, ist bei Reclam erschienen. Man kann sie wie Janoschs „Wörterbuch der Lebenskunst“ nutzen: Auf irgendeiner Seite findet man stets was Passendes. Man erkennt den Spaß des Autors, das Übliche neu zu lesen, man sieht seine Erfahrung.



„Was wäre eigentlich gewesen, hätten Tiger und Bär Smartphones gehabt?“, heißt es auf Seite 83. Diesmal zeigt das Bild keinen Herrn Wondrak, sondern die berühmten Kinderbuchgestalten, etwas krakelig gezeichnet und etwas blass koloriert, mit kleinen Geräten in der Hand. Antwort: „Sie hätten Panama einfach gegoogelt und wären im Übrigen am Tisch sitzen geblieben.“



Janosch gibt uns eine Botschaft mit, weil er damit indirekt eine weitere Frage stellt: Was wird aus Kindern, die ohne Bücher aufwachsen? Da kann man nur weinen.

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