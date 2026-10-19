Japan intensiv erleben von Tokyo über den Mount Fuji bis zu den Tempeln Kyotos

16 Tage zwischen Tradition, Natur und faszinierenden Metropolen: Japan ist ein Land voller faszinierender Gegensätze. In Tokyo treffen futuristische Skylines auf jahrhundertealte Schreine, am Mount Fuji eröffnen sich eindrucksvolle Naturlandschaften und in Kyoto laden stille Zen-Gärten zum Innehalten ein. Wer das Land nicht nur sehen, sondern auch seine Kultur und Lebensweise kennenlernen möchte, entdeckt auf dieser Japan-Rundreise 2027 die vielen Facetten des Inselstaates.



Die ausführliche Erlebnisreise führt von Tokyo über Hiroshima, Miyajima und Kyoto bis in die spirituelle Bergwelt von Koya-san und weiter nach Osaka. Die kleine Reisegruppe mit maximal zwölf Gästen schafft Raum für persönliche Eindrücke, gemeinsame Erlebnisse und authentische Begegnungen.

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Japan entdecken – von der Megacity bis zur Tempelherberge

In Tokyo erleben Sie das pulsierende Leben der japanischen Hauptstadt. Sie besuchen den Meiji-Schrein, genießen den Panoramablick über die Stadt und tauchen in den lebhaften Vierteln Shibuya und Asakusa in den japanischen Alltag ein.



Ein Kontrastprogramm erwartet Sie in der Fuji-Region: Seen, grüne Landschaften und – bei geeigneter Sicht – das beeindruckende Panorama des heiligen Mount Fuji. Mit dem Shinkansen, Japans berühmtem Hochgeschwindigkeitszug, geht es anschließend weiter nach Hiroshima. Auf der Insel Miyajima erleben Sie das berühmte Tor des Itsukushima-Schreins, bevor der Friedenspark in Hiroshima an die bewegende Geschichte des Landes erinnert.



In Kyoto, der ehemaligen Kaiserstadt, stehen kunstvolle Tempel, traditionelle Gärten und der berühmte Goldene Pavillon auf dem Programm. Ein Ausflug nach Nara führt zum imposanten Todaiji-Tempel und in den weitläufigen Nara-Park. Hier lassen sich japanische Kultur und regionale Spezialitäten auf besondere Weise verbinden.

Tempel/Kloster © shutterstock_234072229

Ein außergewöhnliches Erlebnis bildet die Übernachtung in einer traditionellen Tempelherberge auf dem heiligen Berg Koya-san. Wer möchte, kann am frühen Morgen am Gebet der Mönche teilnehmen und einen Einblick in die buddhistische Klosterkultur gewinnen. Im Kumano-Gebirge beeindrucken der Kumano Nachi Taisha-Schrein und der 133 Meter hohe Nachi-Wasserfall, bevor die Reise in Osaka ihren Abschluss findet.

Kleine Gruppe, lokale Küche und authentische Begegnungen

Diese Japan-Rundreise verbindet bekannte Sehenswürdigkeiten mit Erlebnissen abseits einer reinen Besichtigungstour. Sie reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Metro, Bus und Shinkansen – und erleben dabei, wie sich Einheimische in ihrem Alltag fortbewegen.



Auch kulinarisch lernen Sie Japan kennen: von der traditionellen Bento-Box während einer Zugfahrt über regionale Süßigkeiten und grünen Tee bis zu Fischgerichten in einem typisch japanischen Izakaya-Restaurant.

Bento-Box © shutterstock_2348140391

Die deutschsprachige Reiseleitung begleitet Sie durch das Programm und vermittelt Hintergründe zu Geschichte, Kultur und Traditionen. Dank der überschaubaren Gruppengröße bleibt die Reise persönlich und abwechslungsreich.

Die wichtigsten Leistungen der Japan-Rundreise 2027 16 Tage Japan erleben: Rundreise von Tokyo bis Osaka mit vielen kulturellen und landschaftlichen Höhepunkten

Rundreise von Tokyo bis Osaka mit vielen kulturellen und landschaftlichen Höhepunkten Kleine Reisegruppe: maximal 12 Gäste, garantierte Durchführung ab 6 Personen

maximal 12 Gäste, garantierte Durchführung ab 6 Personen Flüge inklusive: Hinflug nach Tokyo und Rückflug ab Osaka, nach Verfügbarkeit

Hinflug nach Tokyo und Rückflug ab Osaka, nach Verfügbarkeit Unterkünfte: 12 Nächte im Doppelzimmer und eine Nacht in einer traditionellen Tempelherberge

12 Nächte im Doppelzimmer und eine Nacht in einer traditionellen Tempelherberge Verpflegung: tägliches Frühstück, ein Picknick und zwei Abendessen

tägliches Frühstück, ein Picknick und zwei Abendessen Bequeme Transfers: öffentliche Verkehrsmittel, Shinkansen und separater Gepäcktransport auf ausgewählten Strecken

öffentliche Verkehrsmittel, Shinkansen und separater Gepäcktransport auf ausgewählten Strecken Inklusive Erlebnisse: Eintrittsgelder, Nationalparkgebühren und deutschsprachige Reiseleitung

Eintrittsgelder, Nationalparkgebühren und deutschsprachige Reiseleitung Reisezeitraum: verschiedene Termine von März bis November 2027

Tokyo Down Town © shutterstock_1608796999

Jetzt die Reisetermine für 2027 entdecken und die eigene Japan-Rundreise planen.

Information und Buchung hier oder telefonisch unter 0221 93372-0 (Kennwort Berliner Zeitung)

Veranstalter: SKR Reisen GmbH, Köln

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