Es ist kalt an diesem Freitagabend, der Winter zieht merklich in Berlin ein. Trotzdem reicht die Schlange vor dem Kino Babylon kurz vor Einlass rund 300 Meter weit, bis zum Karl-Liebknecht-Haus, der Parteizentrale der Linken. Wer an ihr entlanggeht, hört viel Französisch. Rund 1000 Zuschauer sind gekommen. Drinnen, noch bevor der Hauptgast die Bühne betritt, stimmen ein paar von ihnen einen Sprechchor an, und das ganze Parkett macht mit: „Siamo tutti antifascisti“, auf Deutsch: „Wir sind alle Antifaschisten“. Ein italienischer Schlachtruf in einem Berliner Kino für einen französischen Präsidentschaftskandidaten. Treffender lässt sich kaum zusammenfassen, worum es an diesem Abend geht: eine Linke, die über Grenzen hinweg zusammenfinden will.

Jean-Luc Mélenchon, 75, ist Gründer von La France insoumise (LFI), auf Deutsch „Das unbeugsame Frankreich“, der größten linken Kraft im französischen Parlament. Er stellt „Die Stunde der Vielen. Revolution im 21. Jahrhundert“ vor. Das französische Original ist drei Jahre alt. Nun erscheint es als sein erstes Buch auf Deutsch, im Berliner Brumaire-Verlag, der ihn eingeladen hat. Unterstützt wird der Besuch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Linken nahesteht. Offiziell ist es eine private Reise, Kanzler Friedrich Merz empfängt ihn nicht. Dafür war Mélenchon nach eigenen Worten schon am Freitagvormittag um 11 Uhr im Karl-Liebknecht-Haus und hat sich dort mit Vertretern der Linken getroffen, ein paar Hundert Meter von der Bühne entfernt, auf der er am Abend steht. Merz könnte bald keine Wahl mehr haben. Im Frühjahr wählt Frankreich einen neuen Präsidenten, und die meisten Umfragen sehen Mélenchon in der direkten Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Vom Ich zum Wir

Moderiert wird der Abend von Loren Balhorn, Chefredakteur des linken Magazins Jacobin, das in den USA gegründet wurde und eine deutsche Ausgabe hat. Im Zentrum steht Mélenchons Konzept der „Bürgerrevolution“. Gemeint ist kein Umsturz mit Gewalt. Sondern ein grundlegender Umbau von Staat und Wirtschaft, getragen von Wahlen und Massenbewegungen. Sein Denken ist im Kern marxistisch angelegt, historisch-materialistisch: Die Geschichte wird demnach vor allem von den wirtschaftlichen Verhältnissen bestimmt, in denen Menschen leben und arbeiten. Diese Geschichte, sagt Mélenchon, habe aus den Bürgern der Städte soziokulturelle Wesen gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es in Frankreich vier Millionen Bauern gegeben, heute seien es 400.000, dafür drei Millionen Studenten. Ob das ein reiner Fortschritt ist, fragt er nicht. Die heutigen Krisen verlangten einen Schritt vom Ich zum Wir, so seine These. Und dieser Schritt habe längst begonnen: in Frankreich, in Spanien und in Serbien, wo die Studentenbewegung gewonnen habe.

„Der Kapitalismus kämpft gegen den Menschen selbst“, ruft Mélenchon in den Saal. Das Finanzkapital sei dabei, sich selbst zu ersticken. Ohne Frauen sei keine Kapitalakkumulation möglich, also kein immer weiteres Anhäufen von Kapital. Denn Frauen leisteten Lohnarbeit und zugleich unbezahlte Sorgearbeit. Dass in den westlichen Industriestaaten immer weniger Kinder geboren werden, müsse man als Frage an dieses System verstehen. Die Mehrheit der Weltbevölkerung sei antikapitalistisch eingestellt, sagt er, „nicht aus ideologischen Gründen“. Diesen Zusatz wiederholt er auffällig oft. Doch was soll es sonst sein? Eine Ideologie ist zunächst nichts anderes als eine Idee, die man durchsetzen will. Genau das tut Mélenchon an diesem Abend, mit einer Leidenschaft, die den Saal sichtlich mitreißt.

Nur an einer Stelle wird es fast heiter. Mélenchon betont, wie vernetzt die Menschen in Deutschland und Frankreich längst seien, zu rund 90 Prozent, und schiebt einen Witz über das deutsche Glasfasernetz hinterher, das damit nicht ganz Schritt halte. Kritik an der Technik selbst, an ihrer Macht über das Leben der Vielen, kommt in seiner Rede jedoch kaum vor.

Eine Bewegung, keine Partei

„Wie aber lässt sich die Bürgerrevolution in Institutionen übersetzen?“, will Balhorn wissen. „Wir müssen verstehen, wer wir sind“, antwortet Mélenchon. Man dürfe sich das eigene Bild nicht von anderen vorschreiben lassen. LFI sei keine Partei, sondern eine Bewegung. Ihr Vorteil sei, dass sie von unten komme und aus dem Widerspruch. 5000 Aktionsgruppen gebe es im ganzen Land, und 500.000 Menschen hätten seine Kampagne unterstützt. Es sei die größte Organisation in Frankreich seit der Befreiung von den Nationalsozialisten 1945. Zugleich räumt er ein, der russische Revolutionär Leo Trotzki habe mit seiner Warnung recht gehabt, wie leicht sich Massenbewegungen instrumentalisieren lassen. Und sollte LFI gewinnen, werde das Kapital Widerstand organisieren.

Der Staat soll bleiben, nur sozialer werden. Mélenchon will die Fünfte Republik ablösen, Frankreichs Verfassungsordnung seit 1958 mit ihrem besonders mächtigen Präsidenten. An ihre Stelle soll eine Sechste Republik treten. Darin soll es Bürgerreferenden geben, per Volksabstimmung könnte die Bevölkerung Gesetze abschaffen und Politiker abwählen, die ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Das gelte auch für ihn selbst, sollte er gewählt werden. Das klingt nach mehr Demokratie.

Doch die Geschichte kennt genug Fälle, in denen der direkte Draht zwischen einem charismatischen Führer und dem Volk nicht in mehr Freiheit mündete, sondern in Cäsarismus. Also in die Herrschaft eines Einzelnen, der sich auf das Volk beruft und Parlamente und Institutionen dabei aushebelt, wie einst Caesar oder Napoleon. Mélenchon spricht von „gebildeten Bürgern“, die es brauche. Wer sie bildet und wozu, bleibt offen. Überhaupt bleibt er oft vage, wenn es darum geht, wie genau er sein Programm umsetzen will. Klar ist nur die Alternative, die er zeichnet: Kollektiv oder Untergang, durch Klimawandel, Kapitalakkumulation und die Macht der Oligarchen.

„Kein Liebespaar“: Mélenchon und Deutschland

Dann kommt er zu dem Thema, auf das viele im Saal gewartet haben. Deutschland und Frankreich seien kein „Liebespaar“, wie es die Politik gern darstelle. Beide müssten ihre Regeln künftig selbst neu aushandeln, auch jenseits der EU-Vorgaben, und gegenüber den USA souveräner werden. Es sei eine Illusion gewesen, dass Amerika Europa beschütze. Auch auf die Demokraten zu hoffen, sei ein Fehler: Außenpolitisch gebe es zwischen den beiden US-Parteien keinen Unterschied.

Dass Deutschland die stärkste konventionelle Armee Europas aufbauen will, hält Mélenchon für eine Bedrohung. Dreimal schon habe Deutschland Frankreich angegriffen, sagt er, und meint damit wohl 1870, 1914 und 1940. Aus deutscher Sicht ist diese Rechnung allerdings recht einseitig. Den Krieg von 1870 erklärte Frankreich selbst, auch wenn Bismarck ihn mit der Emser Depesche gezielt herausgefordert hatte. Und lange bevor deutsche Truppen nach Paris marschierten, zogen französische Armeen immer wieder durch die deutschen Länder. Ludwig XIV. ließ 1689 die Pfalz verwüsten und Heidelberg in Schutt legen. Ein gutes Jahrhundert später stand Napoleon in Berlin.

Unter seinem Druck zerfiel 1806 das Heilige Römische Reich, deutsche Staaten wurden besetzt oder als Vasallen in den Rheinbund gezwungen, und ihre Soldaten mussten in seinen Kriegen bis nach Russland marschieren. Erst im Widerstand gegen diese Fremdherrschaft wurde aus dem deutschen Nationalgefühl eine politische Bewegung. Man könnte Mélenchon also entgegenhalten, dass es das Deutschland, vor dem er sich fürchtet, ohne Frankreich in dieser Form vielleicht gar nicht gäbe.

Weiter sagt er, Deutschland dürfe nicht länger der Politik Nordamerikas folgen. Es solle mit anderen europäischen Staaten das Völkerrecht verteidigen, auch gemeinsam gegen die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu. Lauter Applaus bricht aus. Vor der letzten Wahl, erzählt Mélenchon, habe der israelische Botschafter in Frankreich gesagt, man könne wählen, wen man wolle, nur nicht ihn. Das sei die beste Wahlwerbung gewesen, die LFI je bekommen habe.

Er wisse, dass ihn die Medien gern als Deutschlandhasser darstellten, sagt Mélenchon. Ganz grundlos ist das nicht: 2015 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel „Der Bismarckhering. Das deutsche Gift“, eine Abrechnung mit der deutschen Sparpolitik in Europa. Doch man verstehe ihn falsch, sagt er im Babylon. Wer die deutsche Regierung kritisiere, kritisiere nicht die Deutschen. Er sei nicht deutschlandfeindlich, sondern linkenfreundlich.

Kreolisierung statt Blutrecht

Bleibt die Frage, die über dem ganzen Abend schwebt: Wer ist eigentlich dieses Volk, wer sind diese „Vielen“, in deren Namen Mélenchon spricht? Er wolle frontal gegen Rassismus kämpfen, und das gehe laut ihm nur mit dem Bodenrecht. Gemeint ist das Prinzip, dass die Staatsangehörigkeit vom Geburtsort abhängt: Wer in Frankreich geboren wird, soll sofort und ohne Bedingungen Franzose sein. Heute werden Kinder ausländischer Eltern dort in der Regel erst mit 18 automatisch Staatsbürger. Das Gegenmodell ist das Blutrecht, das die Staatsangehörigkeit an die Abstammung bindet. Mélenchon nennt es eine „barbarische Logik“.

Dann fällt das Wort, mit dem er in Frankreich regelmäßig die Rechte zur Weißglut bringt, nämlich Kreolisierung. Der Begriff stammt von dem Dichter und Philosophen Édouard Glissant von der Karibikinsel Martinique und beschreibt, wie aus der Vermischung von Kulturen etwas Neues, Unvorhersehbares entsteht. Wie weit dieser Prozess in Frankreich längst fortgeschritten ist, macht Mélenchon an einem Alltagsbeispiel fest. Das beliebteste Gericht der Franzosen sei schließlich Couscous, sagt er, und er selbst sei stolz darauf, kreolisiert zu sein. Sein Ziel sei eine gemischte Welt, eine echte Weltgemeinschaft. Der Saal jubelt.

Hier liegt der eigentliche Unterschied zur deutschen Linken. Mélenchons Nation ist die Republik von 1789: ein politisches Versprechen, keine Frage der Herkunft. In Deutschland dagegen war von 1913 an nur Deutscher, wer deutsche Eltern hatte. Erst seit 2000 gibt es hier ein begrenztes Bodenrecht. Die deutsche Linke dagegen tut sich bis heute schwer, das Wort Nation überhaupt in den Mund zu nehmen. Bei Mélenchon jedoch ist die Nation kein rechtes Wort, sondern ein linkes Versprechen. Ob so ein linker Patriotismus hierzulande möglich wäre, ohne nach Querfront zu klingen, also nach einem Bündnis von ganz links und ganz rechts, bleibt offen.

Wahlkampf an der Spree

Am Ende wirkt der Abend wie eine Mischung aus Wahlkampfauftritt für die in Berlin lebenden Franzosen und dem Versuch, die deutsche und die französische Linke einander näherzubringen, vielleicht sogar miteinander zu verschmelzen. Mélenchon selbst glüht dabei vor Emotion und spricht mit einer Wucht, die man von deutschen Linken lange nicht gehört hat. Woher ein 75-Jähriger, der zum vierten Mal für das Präsidentenamt antritt, diese Energie nimmt, erklärt vielleicht ein Satz aus seinem Buch, in dem es heißt: „Das Bewusstsein der Sterblichkeit spornt dazu an, besonders intensiv zu leben.“

Als sich der Saal leert und die Zuschauer hinaus in die Kälte vor dem Babylon strömen, sagt ein Mann im Vorbeigehen zu seiner Begleitung: „So jemanden wie Mélenchon bräuchte die deutsche Linke auch.“ Ob sie einen wie ihn aushalten würde, ist allerdings eine andere Frage.

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