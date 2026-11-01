Jeder hat sein Päckchen zu tragen – aber bitte nicht mit einem Rucksack

Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber warum man sich freiwillig dazu entscheidet, dies in einem Rucksack zu tun, ist mir unbegreiflich.



Ich gebe vorweg sofort zu: Ich verabscheue Rucksäcke aus rein ästhetischen Gesichtspunkten. Das letzte Mal, dass ich einen Rucksack getragen habe, dürfte noch in meiner Schulzeit in der neunten Klasse gewesen sein, nachdem ich die übliche Evolution durchlaufen hatte von Scout (glitzerndes Pink mit Manga-Mädchen, es hatte mich einiges an Überzeugungsarbeit gegenüber meinen Eltern gekostet) über 4You (Blau mit Seepferdchen) bis zur finalen Station: Dakine (Grau mit tribal-ähnlichen Blumenranken in Lila).

Bis auf einmal alle meine Mitschülerinnen beschlossen, auf Longchamp-Taschen umzusteigen, als wollten sie kollektiv eine Studie durchführen, wie lange die dünnen Henkelchen mitmachen, bis sie unter der tagtäglichen Dauerbelastung von mindestens fünf Schulbüchern nachgeben.



Leider hielten meine Eltern nicht viel von der Idee, dass ich an dieser Studie teilnehme. Das hielt mich trotzdem nicht davon ab, mich vom Rucksack zu verabschieden. Die Handtasche auf meiner Schulter sollte mein Aufsteigen in die Welt der Erwachsenen markieren. Ich war nun eine Lady – und was soll ich sagen, ich bin bis heute diese Lady geblieben.

Während es aus gesundheitlicher Perspektive ohne Frage besser ist, das Gewicht des Alltags auf zwei Schultern zu tragen, so trage ich es seit Jahren beinahe ausschließlich auf der rechten Schulter – der stärkeren von beiden (ich kann den mahnenden Blick meiner Oma, die Physiotherapeutin war, förmlich auf mir spüren).



Der Grund dafür: Was man trägt, beeinflusst bekanntlich, wie man sich fühlt. Und mit einem Rucksack würde ich mich in etwa so fühlen wie Gregor Samsa, der sich eines Morgens zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt fand.

Textil gepanzert ziehen sie in den Berufsverkehr

Zumindest verhalten sich genauso unbeholfen wie Kafkas Protagonist aus „Die Verwandlung“ viele der Rucksacktragenden, die ich tagtäglich in den öffentlichen Verkehrsmitteln treffe. Als wäre der Rucksack ihr frisch angewachsener Panzer, winden sie sich ungelenk durch die schmalen Gänge und rammen alles, was sich gerade so in Reichweite der textilen Verlängerung ihres Körpers befindet.



Vielleicht ein bewusstes Manöver, um sich etwas mehr Platz zu verschaffen? Anders kann ich mir dieses Nichtvorhandensein von räumlichem Gefühl kaum erklären.

Will heißen: Es gelingt nur den Wenigsten, einen Rucksack elegant zu tragen. Er hat jene Eigenschaft, die bei mir zuverlässig für Gänsehaut sorgt: Er ist praktisch.



Natürlich habe ich prinzipiell nichts gegen praktische Dinge. Nur leider sind sie oft ziemlich freudlos, vernünftig und wahnsinnig langweilig. Ich nehme nur zu gerne den komplizierteren Weg, wenn dieser schöner aussieht. Ein Äquivalent wäre etwa die Siebträgermaschine, die ein paar mehr Handgriffe erfordert und für mehr Krümel in der Küche sorgt als die Kaffeepadmaschine. Aber sie macht optisch mehr her und der Kaffee schmeckt um Welten besser.

Und wenn wir schon beim Pragmatismus sind: Die Handtasche hat gleich zwei Eigenschaften, die sie dem Rucksack gegenüber als die überlegene Wahl auszeichnen. Erstens kann man sie niedrigschwelliger öffnen, um Dinge rein- oder rauszunehmen. Kein langes Herausschälen aus den Tragegurten; man muss sie nicht unbedingt abstellen, oft hat sie nicht einmal einen Reißverschluss, man greift einfach hinein. Zweitens: Es ist schwieriger für Taschendiebe, sich heimlich daran zu schaffen zu machen, da sie seitlich oder frontal getragen wird und nicht hinter einem, wo man keine Augen hat.

Damit ist die Liste der objektiven Vorzüge einer Tasche gegenüber eines Rucksacks auch schon erschöpft. Doch für mich überwiegt ohnehin nur ein ganz subjektives Argument: Wenn ich schon mein Päckchen zu tragen habe, dann tue ich das lieber in einer schönen Verpackung.

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