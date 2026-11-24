Geldwäsche-Prozess in Nürtingen: 20 Fußballer aus Pforzheim stehen vor Gericht. Es geht um 215.000 Euro Bargeld und Hehlerware für 50 Millionen Euro.

Umschlag voller Bargeld: Pforzheimer Fußballer sollen am Flughafen Stuttgart jeweils bis zu 9.900 Euro bei sich gehabt haben. (Symbolbild)

Ein Briefumschlag, kurz vor dem Check-in in die Hand gedrückt. Darin bis zu 9.900 Euro in bar. So soll es im Februar am Flughafen Stuttgart abgelaufen sein, als eine Fußballmannschaft aus Pforzheim ins Trainingslager nach Antalya fliegen wollte.



Seit diesem Dienstag müssen sich die Spieler dafür einzeln vor dem Amtsgericht Nürtingen im Kreis Esslingen verantworten. Der Vorwurf lautet auf leichtfertige Geldwäsche. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Kontrolle am Flughafen Stuttgart: 215.000 Euro Bargeld

Ermittler stoppten 29 Mitglieder des Vereins kurz vor dem Abflug in die Türkei. Zusammen hatten sie rund 215.000 Euro in bar dabei.



Auffällig war die Stückelung: Jeder trug zwischen 4.000 und 9.900 Euro. Damit lag jeder Einzelne unter der Grenze, ab der Bargeld beim Zoll angemeldet werden muss.



Nach Darstellung der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart haben zwei Klubmanager die Umschläge kurz vor dem Check-in verteilt. Nach der Landung in der Türkei sollte das Geld an die Händler zurückfließen.

Strafbefehle zwischen 2.000 und 7.700 Euro

Im Oktober beantragte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Nürtingen 24 Strafbefehle, wie die dpa berichtete. Betroffen sind Spieler und Vorstände des inzwischen insolventen Vereins.

Die Strafbefehle im Überblick Zahl der Strafbefehle: 24

Geldstrafen: zwischen 2.000 und 7.700 Euro

Umfang: 60 bis 80 Tagessätze, die Höhe richtet sich nach dem Einkommen

Einsprüche: 20 Betroffene haben Einspruch eingelegt

Jeder Einspruch führt zu einem eigenen Prozess. Die ersten beiden laufen am Dienstag, wie der SWR berichtet. Das Gericht hat pro Fall nur einen Verhandlungstag angesetzt, erste Urteile könnten also noch heute fallen.



Der Einspruch ist für die Spieler kein risikoloser Schritt. In der Hauptverhandlung ist das Gericht an die Strafe aus dem Strafbefehl nicht gebunden und kann auch eine höhere verhängen.

Leichtfertige Geldwäsche: Was das juristisch bedeutet

Den Spielern wird nicht vorgeworfen, die Herkunft des Geldes gekannt zu haben, sondern sie hätten sie erkennen müssen. Leichtfertig handelt, wer grob fahrlässig die Augen vor naheliegenden Hinweisen verschließt.



Das Strafgesetzbuch sieht dafür Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vor. Ob die Spieler die Warnsignale hätten erkennen müssen, muss das Gericht in jedem Einzelfall klären.

50 Millionen Euro Hehlerware: Der Vorwurf gegen die Klubmanager

Hinter dem Bargeld steckt nach Überzeugung der Ermittler ein weit größeres Geschäft. Die Generalstaatsanwaltschaft hat zwei Männer aus Pforzheim angeklagt, einen Deutschen und einen Türken. Ihnen wird gewerbsmäßige Bandenhehlerei in 190 Fällen sowie Geldwäsche zur Last gelegt.



Laut Anklage kauften die beiden hinter der Fassade eines Edelmetallunternehmens gestohlenes Material im Wert von rund 50 Millionen Euro an. Im Kreis Calw sollen sie es eingeschmolzen und zu Geld gemacht haben.



Die Angeschuldigten sitzen seit Mitte März in Untersuchungshaft. Ihr Prozess soll im Dezember vor dem Landgericht Mannheim beginnen.

Vom Bargeldschmuggel zum Millionenfall

Bei Durchsuchungen von zehn Objekten im Raum Pforzheim stellten Ermittler weitere rund 220.000 Euro Bargeld sicher.



Baden-Württembergs Justizminister Moritz Oppelt (CDU) sieht in dem Fall ein Beispiel dafür, dass Geldwäsche oft erst spät in vollem Ausmaß sichtbar wird. Aus einem Bargeldschmuggel seien Ermittlungen zu einer Bandenhehlerei im Millionenbereich geworden, sagte er laut dpa.

Verein GU-Türkischer SV Pforzheim ist insolvent

Für den Verbandsligisten hat der Fall bereits Folgen. Gegen den GU-Türkischen SV Pforzheim wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Ermittlungen im Umfeld des Klubs laufen weiter.

Bargeld bei Reisen: Ab 10.000 Euro gilt die Anmeldepflicht

Wer selbst mit größeren Summen verreist, sollte die Regeln kennen. Die Grenze gilt pro Person.

Anmeldepflicht für Bargeld bei Reisen Grenze: Bargeld ab 10.000 Euro muss beim Zoll angegeben werden

Reisen in Nicht-EU-Länder wie die Türkei: unaufgefordert schriftlich anmelden, auch online über das Zoll-Portal möglich

Reisen innerhalb der EU: auf Nachfrage des Zolls mündlich anzeigen

Verstoß: Es droht eine empfindliche Geldbuße

Wird eine große Summe gezielt auf mehrere Personen verteilt, um unter der Grenze zu bleiben, gilt das Ermittlern als typisches Geldwäsche-Muster. Fachleute sprechen von „Smurfing“. Die Details stehen beim Auswärtigen Amt und im Verwaltungsportal des Bundes.

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