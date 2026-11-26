Elon Musk schenkt jedem Kind in den USA zwei SpaceX-Aktien über Trump-Konten. Was das Aktiengeschenk wert ist, wer es bekommt und wann es kommen soll.

Elon Musk im Dezember 2023 mit einem seiner Söhne in Rom. Der Milliardär will jedem Kind in den USA zwei SpaceX-Aktien schenken.

Elon Musk macht Millionen Kinder zu Aktionären seiner Raumfahrtfirma. Anfassen dürfen sie ihr Geschenk allerdings frühestens an ihrem 18. Geburtstag.



„Jedes Kind in Amerika wird zwei SpaceX-Aktien erhalten, eine vom Unternehmen und eine von mir persönlich“, schrieb der 55-Jährige in der Nacht zu Donnerstag auf seiner Plattform X. Kurz zuvor hatte SpaceX mitgeteilt, jedem aktiven Trump-Konto eine neu ausgegebene Aktie gutzuschreiben.



Im Oktober hatte Musk noch eine Aktie pro Kind versprochen. Jetzt verdoppelt er. Die Gesamtsumme klingt gewaltig, doch für das einzelne Kind bleibt erstaunlich wenig übrig.

So viel sind die SpaceX-Aktien pro Kind wert

Zum Börsenschluss am Mittwoch kostete eine SpaceX-Aktie 127,44 Dollar. Zwei Stück sind damit knapp 255 Dollar wert, umgerechnet gut 230 Euro.



Hochgerechnet auf alle knapp 70 Millionen Trump-Konten kommt Forbes auf rund 17,8 Milliarden Dollar. Das ist fast das Dreifache dessen, was Computer-Milliardär Michael Dell und seine Frau Susan mit 6,25 Milliarden Dollar für die Kinderkonten zugesagt haben.



Musk selbst spürt davon kaum etwas. Einschließlich Optionen gehören ihm rund 6,4 Milliarden SpaceX-Aktien, knapp die Hälfte des Unternehmens. Für eine Aktie pro Kind muss er gut ein Prozent davon abgeben. Über Aktien mit Mehrfachstimmrecht behält er mehr als 80 Prozent der Stimmen.

Die SpaceX-Aktie hat seit Oktober kräftig verloren

Als Musk sein erstes Versprechen abgab, stand der Kurs bei rund 146 Dollar. Seitdem hat das Papier fast 13 Prozent eingebüßt.



Der Blick zurück auf den Börsengang im Juni ist noch ernüchternder. SpaceX ging für 135 Dollar je Aktie an die Nasdaq, in der Spitze kletterte der Kurs auf rund 225 Dollar. Heute notiert die Aktie unter dem Ausgabepreis und gut 40 Prozent unter ihrem Höchststand.



Wer zwei Aktien eines einzigen Unternehmens geschenkt bekommt, trägt damit auch dessen volles Risiko. Fällt der Kurs weiter, schrumpft das Geschenk mit.

Bekommt wirklich jedes Kind in den USA die Aktien?

Automatisch jedenfalls nicht. Verteilt werden die Aktien über die sogenannten Trump Accounts. Das sind steuerbegünstigte Anlagekonten für Kinder unter 18 Jahren, die eine Sozialversicherungsnummer haben.



Mehr als 60 Millionen Kinder wurden zwar automatisch angemeldet. Damit ein Trump-Konto genutzt werden kann, müssen Eltern es aber erst beanspruchen und freischalten.



Genau hier liegt der Haken. SpaceX verspricht die Aktien nur „derzeit aktiven“ Konten. Was das konkret bedeutet, hat das Unternehmen laut IBTimes bislang nicht erklärt. Wie viele Konten tatsächlich aktiv sind, ist offen.



Im Kleingedruckten verweist SpaceX zudem auf Risiken und Unsicherheiten, darunter noch nötige Genehmigungen von Behörden und Dritten. Garantiert ist das Geschenk also nicht.

Wann die Aktien auf den Konten landen sollen

Die Aktie von SpaceX soll schon im Dezember übertragen werden. Musks persönliche Aktie folgt erst im Juni 2027. Dann läuft seine Sperrfrist nach dem Börsengang aus, vorher darf er seine Anteile nicht abgeben.



Ob auch Musks eigene Aktie über die Trump-Konten fließt, ließ SpaceX auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters offen.



Selbst verfügen können die Kinder über ihr Konto erst mit 18 Jahren. Bis dahin verwalten es Eltern oder Erziehungsberechtigte.

So funktionieren die Trump-Konten

Für Kinder der Jahrgänge 2025 bis 2028 zahlt das US-Finanzministerium einmalig 1000 Dollar Startgeld ein. Familien und Verwandte können bis zu 5000 Dollar im Jahr dazulegen, allerdings aus bereits versteuertem Geld.



Seit dem Start im Juli sind nach Angaben des Ministeriums bereits rund 9 Milliarden Dollar auf die Konten geflossen. Musks Zusage würde diese Summe auf einen Schlag verdreifachen.

Musks Rat an die Kinder: Aktien behalten

Musk wirbt für sein Geschenk mit einer kühnen Vision. SpaceX könne eines Tages etwa „das Millionenfache der heutigen Weltwirtschaft“ wert sein, schrieb er. Die Ziele dafür seien allerdings „absurd schwierig“. Den Kindern rät er, ihre Aktien zu behalten.



Kritiker reagierten bissig. Im Netz forderten Nutzer, Musk solle lieber Steuern zahlen. Die Börsen-Zeitung hatte schon das erste Versprechen als leere Image-Maßnahme abgetan.



Politisch ist die Geste ohnehin heikel. Die Konten tragen den Namen von Donald Trump, mit dem sich Musk nach dem Zerwürfnis um die Spar-Behörde Doge wieder angenähert hat. Der New York Times sagte er zuletzt dennoch, er sei „nicht MAGA“ und bereue, fast 500 Millionen Dollar in die Zwischenwahlen gesteckt zu haben.

Und was bekommen Kinder in Deutschland?

Auch Deutschland will Kinder früh zu Anlegern machen, nur ohne Milliardär im Hintergrund. Der Bundestag hat im Oktober die Frühstartrente beschlossen.



Der Staat zahlt dabei vom 6. bis zum 18. Lebensjahr jeden Monat 10 Euro in ein Altersvorsorgedepot. Los geht es 2027, zunächst für Kinder der Jahrgänge 2020 und 2021. Über die gesamte Zeit kommen so bis zu 1440 Euro staatliches Startkapital zusammen.



Das ist fast das Sechsfache von Musks Geschenk. Wer vor 2020 geboren ist, geht allerdings leer aus.



Der größere Unterschied liegt in der Anlage. Das deutsche Geld steckt nicht in einer einzigen Aktie, sondern breit gestreut am Kapitalmarkt. Ob SpaceX irgendwann die Weltwirtschaft überholt, entscheidet dort nicht über die Rente eines Kindes.

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