Jeffrey Epstein auf einem Foto aus den veröffentlichten US-Ermittlungsakten. Eine neue Analyse seiner Obduktion weckt Zweifel an der offiziellen Suizidfeststellung.

Als der US-amerikanische Forensiker Michael Freeman erstmals ein Obduktionsfoto von Jeffrey Epstein betrachtete, stutzte er. „Moment mal, das sieht nicht wie eine Strangmarke durch Erhängen aus“, erinnert er sich. Die Verletzung an Epsteins Hals entsprach nach seiner Einschätzung nicht dem typischen Muster eines Suizids.



Nach rund einjähriger Untersuchung kommt Freeman zu einem weitreichenden Ergebnis: Epstein sei wahrscheinlich von einem anderen Menschen erdrosselt worden. Wie die New York Times am Montag berichtete, erhielt der Wissenschaftler Zugang zu den vollständigen Obduktionsunterlagen. Epsteins jüngerer Bruder Mark hatte ihm die Akte im November 2025 überlassen.



Am Montag, dem 16. November, stellte Freeman seine Ergebnisse bei der Londoner Juristenvereinigung Middle Temple vor. „Das Muster, die Verteilung und die Vielzahl der Verletzungen lassen sich nicht durch einen Suizid durch Erhängen erklären“, erklärte er.



Seine Analyse widerspricht der offiziellen Feststellung der New Yorker Gerichtsmedizin, wonach Epstein am 10. August 2019 in seiner Gefängniszelle Suizid beging. Eine unabhängige wissenschaftliche Begutachtung von Freemans Ergebnissen steht allerdings noch aus.

Jeffrey Epsteins Obduktion: Auffällige Verletzungen am Hals

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Strangmarken an Epsteins Hals. Beim Erhängen verläuft eine solche Verletzung häufig schräg nach oben in Richtung des Befestigungspunktes der Schlinge.



Auf den Fotos erkannte Freeman dagegen eine tiefe, unregelmäßige Furche, die sich auf einer Seite Y-förmig verzweigte. Er identifizierte zudem eine zweite, tiefer gelegene Verletzung, die seiner Ansicht nach nicht durch die angenommene Position beim Erhängen erklärt werden kann.



Weitere Auffälligkeiten sieht der Wissenschaftler oberhalb der Strangmarke. Dort könnten sich Spuren von Fingernägeln befinden. Freeman vermutet, dass Epstein versucht haben könnte, eine um seinen Hals gezogene Schlinge abzustreifen.

Auch eine Einblutung in der linken Schultermuskulatur deutet er als möglichen Hinweis auf einen gewaltsamen Angriff. Diese Verletzung ist bereits im ursprünglichen Obduktionsbericht dokumentiert, wurde damals jedoch nicht als Beweis für eine Auseinandersetzung gewertet.

Gegenüber CBS News erläuterte Freeman, die Kombination der Verletzungen spreche am ehesten für eine Strangulation von hinten. Anschließend könnte der Körper am Etagenbett aufgehängt worden sein.



Wer Epstein getötet haben könnte, falls seine Interpretation zutrifft, wisse er nicht, erklärte der Wissenschaftler.

Neue 3D-Rekonstruktion stellt offizielle Suizidthese infrage

Für seine Untersuchung erstellte Freeman dreidimensionale Computermodelle von Epsteins Körper und den dokumentierten Verletzungen. Grundlage waren unter anderem die Obduktionsfotos und die spätere Aussage des Gefängnismitarbeiters Michael Thomas.



Thomas hatte Epstein am Morgen des 10. August 2019 in seiner Zelle entdeckt. Gegenüber Bundesermittlern erklärte er erst zwei Jahre später, der Körper habe in nahezu sitzender Position an einem Etagenbett gehangen. Epsteins Gesäß habe sich ungefähr 2,5 bis 3,8 Zentimeter über dem Boden befunden.



Freeman rekonstruierte anhand dieser Beschreibung, wie die Strangmarken bei einem solchen Erhängen hätten entstehen können. Nach seiner Einschätzung erklären die Modelle zwar einzelne Verletzungen, nicht aber das gesamte dokumentierte Muster.



Die Analyse knüpft an frühere Zweifel des Rechtsmediziners Michael Baden an. Dieser hatte bereits 2020 erklärt, bestimmte Halsverletzungen sprächen aus seiner Sicht eher für eine Tötung als für einen Suizid. Baden hatte die Untersuchung damals im Auftrag von Epsteins Bruder begleitet.

Hollywoodstar Robert De Niro (Mitte) mit Epstein-Opfern und weiteren Unterstützern bei einer Pressekonferenz in New York am 5. Oktober 2026. Sie forderten die Veröffentlichung weiterer Epstein-Akten. © Camara Porter/imago

Fehlende Beweise und schwere Fehler bei Ermittlungen

Die neuen Aussagen lenken den Blick erneut auf die Untersuchung der Todesnacht. Nach Angaben der New York Times existieren keine Fotos, die Epstein unmittelbar nach seiner Entdeckung in der ursprünglichen Position zeigen.



Die Gerichtsmedizinerin Kristin Roman, die den Leichnam obduzierte, durfte die Gefängniszelle nicht selbst untersuchen. Zudem wurde ihr nicht das Stoffstück übergeben, das tatsächlich als Schlinge verwendet worden sein soll.



Freeman kritisiert außerdem, dass Epsteins Fingernägel nicht auf fremde DNA untersucht wurden. Eine solche Analyse hätte nach seiner Auffassung angesichts der möglichen Abwehrverletzungen zusätzliche Erkenntnisse liefern können.

Zahlreiche Versäumnisse hatte bereits der Generalinspekteur des US-Justizministeriums in seinem Untersuchungsbericht von 2023 dokumentiert. Vorgeschriebene Kontrollgänge unterblieben, Gefängnismitarbeiter fälschten Aufzeichnungen und wegen technischer Probleme standen nur eingeschränkt Videoaufnahmen zur Verfügung.



Diese Zeitung berichtete im Februar über eine auffällige Bewegung auf Überwachungsvideos aus Epsteins Todesnacht. Im März folgte eine weitere Recherche zu Widersprüchen in den Ermittlungsakten.

Allerdings fand der Generalinspekteur keine Beweise, die der Einschätzung des FBI widersprachen, wonach keine strafbare Fremdeinwirkung bei Epsteins Tod festgestellt werden konnte.

New Yorker Gerichtsmedizin hält an Suizid fest

Die New Yorker Gerichtsmedizin widerspricht Freemans Schlussfolgerung. Auf Anfrage der New York Times und von CBS News erklärte die Behörde, sie halte an ihrer ursprünglichen Feststellung fest.



Kristin Roman hatte gegenüber Bundesermittlern erklärt, die Obduktion habe keine Hinweise auf einen Kampf ergeben. Insbesondere seien keine Verletzungen an den Händen, abgebrochene Fingernägel oder andere typische Abwehrspuren festgestellt worden.



Auch andere Rechtsmediziner, denen einzelne Obduktionsfotos vorgelegt wurden, bezeichneten die Strangmarke laut New York Times als ungewöhnlich. Mehrere Experten betonten jedoch, dass sich allein aus den Verletzungen nicht zuverlässig ableiten lasse, ob Epstein Suizid begangen habe oder getötet worden sei.



Hinzu kommen Erkenntnisse aus früheren Untersuchungen. Epstein war bereits am 23. Juli 2019 mit einem Stoffstück um den Hals in seiner Zelle gefunden worden. Sein damaliger Zellengenosse sprach von einem Suizidversuch. Epstein selbst machte dazu widersprüchliche Angaben. Anschließend stand er vorübergehend unter besonderer Beobachtung.

Eine umfangreiche Rekonstruktion der New York Times vom Juni 2026 hatte anhand zahlreicher Dokumente und Zeugenaussagen weitere Hinweise auf eine mögliche Selbsttötungsabsicht zusammengetragen.

Freemans Untersuchung bislang nicht wissenschaftlich begutachtet

Freeman verfügt über Doktortitel in Epidemiologie und Rechtsmedizin und hat an Untersuchungen zu Todesfällen in Polizeigewahrsam mitgewirkt. Er ist allerdings kein in den USA zertifizierter forensischer Pathologe.



Für seine Epstein-Analyse arbeitete er mit dem schwedischen Rechtsmediziner Anders Eriksson und dem Neurowissenschaftler Itiel Dror zusammen, der sich mit Fehlern und Voreingenommenheit bei forensischen Entscheidungen beschäftigt.



Die Wissenschaftler bemühen sich bislang erfolglos um eine Veröffentlichung ihrer Ergebnisse in einer begutachteten Fachzeitschrift. Ihre Untersuchung wurde bereits zur Veröffentlichung abgelehnt. Eine unabhängige wissenschaftliche Bestätigung der Mordthese liegt deshalb nicht vor.

Mark Epstein, der seit Jahren an der offiziellen Suizidfeststellung zweifelt, veröffentlichte die Obduktionsfotos am Montag im Internet. Freeman erklärte, er wolle damit anderen Fachleuten ermöglichen, die Verletzungen und seine Schlussfolgerungen selbst zu überprüfen.

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