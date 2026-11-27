Bei einem saudischen Luftangriff im Jemen sind nach Huthi-Angaben elf Menschen getötet worden. Unter den Opfern sollen vor allem Kinder sein.

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Kinder gehen an Häusern vorbei, die während des anhaltenden Krieges in der Provinz Saada durch Luftangriffe zerstört wurden.

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Bei einem saudiarabischen Luftangriff im Jemen sind nach Angaben der Huthi-Miliz elf Menschen getötet worden. Ziel sei ein Wohngebäude in der Stadt Al-Turba in der Provinz Taiz gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Saba am Freitag. Die Opferzahl sei vorläufig. AFP zufolge wurden außerdem in der Region Saada, einer Hochburg der Huthi-Miliz, Treibstofftanks angegriffen.

Nach Angaben des jemenitischen Gesundheits- und Umweltministeriums, die Saba veröffentlichte, handelte es sich bei den meisten Getöteten um Kinder, die Erfrischungsgetränke verkauft hätten. Rettungs- und Suchkräfte seien weiter im Einsatz gewesen, um Opfer aus den Trümmern zu bergen. Die anhaltende Präsenz von Flugzeugen hätte die Arbeit der Helfer erschwert.

Gegenseitige Angriffe

Die Huthis greifen immer wieder Ziele in Saudi-Arabien an. Dazu zählen beispielsweise Flughäfen, Ölanlagen und militärische Einrichtungen sowie Gebäude des Ölkonzerns Saudi Aramco. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die jemenitischen Regierungstruppen im Kampf gegen die Huthis. Regelmäßig attackiert sie Ziele in den von der Miliz kontrollierten Gebieten, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Sowohl die Huthis als auch die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hatten laut AFP am Donnerstag erneut Angriffe gemeldet. Nach Angaben der saudiarabischen Nachrichtenagentur SPA wurde demnach am Donnerstag bei einem Angriff der Huthi-Miliz auf eine Raffinerie in Dschasan im Süden Saudi-Arabiens ein nepalesischer Arbeiter getötet.

Nach mehreren Jahren relativer Ruhe hatten die Kämpfe laut AFP zwischen den Huthis und den Regierungstruppen im Juli wieder zugenommen. Seitdem seien nach UN-Angaben mehr als 2300 Menschen getötet und mehr als 360.000 Menschen vertrieben worden. (mit AFP)