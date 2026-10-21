Jemen-Konflikt: Saudi-Arabien fängt fünf Huthi-Drohnen auf Osten und Region Medina ab

Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben fünf Drohnen abgefangen. Großbritannien sagt zusätzliche militärische Unterstützung zu.

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Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben fünf Drohnen auf dem Weg in das Königreich abgefangen.

Vier Drohnen seien am Mittwoch in der Ostprovinz und der Region Medina „abgefangen und zerstört“ worden, teilte Koalitionssprecher Turki al-Maliki im Onlinedienst X mit. Später meldete er den Abschuss einer fünften Drohne in der Ostprovinz. Angaben dazu, wer die Drohnen abgefeuert hatte, machte al-Maliki nicht.

In der Region Medina liegt die gleichnamige Stadt, die neben Mekka zu den heiligsten Stätten des Islam zählt. Dort befinden sich die Prophetenmoschee und das Grab des Propheten Mohammed. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte zugesagt, beide Städte von ihren Angriffen auszunehmen.

Fast tägliche Angriffe seit Monatsbeginn

Saudi-Arabien ist seit Monatsbeginn fast täglich Angriffen der Huthi-Miliz mit Raketen und Drohnen ausgesetzt. Bei einem Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad wurden nach Angaben der Koalition am 10. Oktober 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.

Angesichts der anhaltenden Angriffe kündigte Großbritannien am Dienstag zusätzliche militärische Unterstützung für Saudi-Arabien an. Britische Typhoon-Kampfflugzeuge sollen Luftabwehrmissionen fliegen, um saudiarabische Städte und wichtige Infrastruktur zu schützen. Das britische Verteidigungsministerium betonte, die Flugzeuge würden ausschließlich defensiv eingesetzt und keine Angriffe auf die Huthis fliegen.

Saudi-Arabien führt seit mehr als einem Jahrzehnt eine Militärkoalition an, die die international anerkannte Regierung des Jemen im Konflikt mit den Huthis unterstützt. (mit AFP)

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