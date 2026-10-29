Jennifer Lawrence kehrt zu „Tribute von Panem“ zurück – und enthüllt ihre größte Angst

Manche Rollen wird man einfach nicht mehr los. Für Jennifer Lawrence ist es die der Katniss Everdeen, jener widerständigen Bogenschützin, die sich in der dystopischen Welt von Panem gegen ein totalitäres Regime auflehnt. Elf Jahre nach ihrem letzten Auftritt kehrt die 36-jährige Oscarpreisträgerin nun zurück. In „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“, der am 19. November 2026 in die deutschen Kinos kommt, wird sie erneut als Katniss zu sehen sein.



Bestätigt hat Lawrence die bislang kursierenden Gerüchte im Podcast „Call Her Daddy“ von Alex Cooper. Auch Josh Hutcherson, der Katniss' große Liebe Peeta Mellark spielte, und Woody Harrelson, bekannt als ihr Mentor Haymitch Abernathy, sind wieder dabei.



Das Wiedersehen sei unglaublich emotional gewesen, erzählte Lawrence. Viele Mitglieder der Filmcrew hätten bereits an den früheren Produktionen mitgewirkt. Besonders Hutcherson und sie seien kaum voneinander losgekommen. Selbst auf dem Weg zur Toilette habe man sich immer wieder umarmt.

Worum geht es im neuen „Tribute von Panem“-Film?

Während Katniss in den ursprünglichen Filmen gegen das Kapitol rebellierte, führt „Sunrise on the Reaping“ zunächst zurück in die Vergangenheit. Die Handlung basiert auf Suzanne Collins' gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2025 und spielt 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films.



Im Mittelpunkt steht der junge Haymitch Abernathy, gespielt von Joseph Zada, der für die 50. Hungerspiele ausgelost wird. Diese stehen unter einem besonders grausamen Vorzeichen: Zum zweiten sogenannten Jubel-Jubiläum müssen doppelt so viele Jugendliche wie gewöhnlich in der Arena gegeneinander antreten. Statt 24 kämpfen 48 Tribute ums Überleben.



Haymitch, der später zum desillusionierten Mentor von Katniss wird, muss nicht nur um sein Leben kämpfen, sondern erkennen, wie das Kapitol die Spiele zur politischen Machtdemonstration und medialen Inszenierung nutzt.



Wie Katniss in die zeitlich deutlich früher angesiedelte Geschichte eingebunden wird, bleibt offen. Der Roman endet allerdings mit einem Epilog, in dem Katniss, Peeta und Haymitch wieder aufeinandertreffen. Denkbar ist, dass auch der Film diese Erzählstruktur übernimmt. Zur Besetzung gehören außerdem Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Maya Hawke, Mckenna Grace und Elle Fanning.

Jennifer Lawrence hatte Angst vor „Tribute von Panem“

Dass die Rolle der Katniss Everdeen ihr Leben verändern würde, ahnte Lawrence schon beim ersten Film. Allerdings nicht unbedingt zum Guten. Im Podcast erzählte sie, dass sie damals ernsthaft befürchtete, die Teilnahme an einer großen Hollywood-Produktion könnte ihrer Schauspielkarriere schaden.



Gerade war die „Twilight“-Reihe zum weltweiten Phänomen geworden. Lawrence, damals Anfang zwanzig, fürchtete einen ähnlichen Starkult und den damit verbundenen Verlust ihrer Privatsphäre. Statt kleiner Independent-Produktionen drohte plötzlich ein Leben im grellen Scheinwerferlicht.



Dass es überhaupt so weit kam, verdankt sie einem bemerkenswerten Vorsprechen. Für ihre erste Begegnung mit Regisseur Gary Ross erschien Lawrence in Skinny Jeans. Zuvor hatte sie noch Süßigkeiten gekauft, die sie auf dem Parkplatz aß. Das Casting fand nicht etwa in einem großen Filmstudio statt, sondern in einem Büro über Ross' Garage. Während Lawrence vorspielte, begann der Regisseur zu weinen. Für die Schauspielerin ein ziemlich gutes Zeichen. Sie bekam die Rolle.



Was folgte, war eine der erfolgreichsten Jugendfilmreihen der Kinogeschichte. Vier Filme lang verkörperte Lawrence zwischen 2012 und 2015 die unfreiwillige Heldin. Weltweit spielte das Franchise inzwischen Milliarden ein.

„Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“, Kinostart: 19.11.2026

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