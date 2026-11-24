Die Mitarbeiter standen auf den Galerien und klatschten, jemand aus der Belegschaft fiel ihm um den Hals. Als Jensen Huang am Montag in die Nvidia-Zentrale im kalifornischen Santa Clara zurückkehrte, war er sichtlich bewegt. Elf Tage zuvor hatte er nach einem Skandal um eine mutmaßliche chinesische Agentin alle Ämter niedergelegt. Wer ihn zurückgeholt hat, daraus macht Donald Trump kein Geheimnis. „Ich war im Board vertreten“, sagte der US-Präsident.



Die Börse feierte mit. Die Nvidia-Aktie schoss um mehr als 31 Prozent nach oben, der Konzern gewann an einem Tag fast eine Billion Dollar an Wert zurück. Das betrifft auch einen Aktionär im Weißen Haus. Nvidia zählt zu den größten Einzelaktien in Trumps Depot, und seine Regierung kassiert ein Viertel der Erlöse aus bestimmten Chipverkäufen nach China. Gegen das Unternehmen ermitteln derweil Bundesbehörden. Und es geht um Chips, die auch in einer Münchner KI-Fabrik stecken.