Nach einem Zusammenstoß im Spiel gegen Andorra erlag der Stürmer seinen Verletzungen. Der spanische Verband verschiebt die für Dienstag geplanten Pokalspiele.

Jesús de Miguel beim Aufwärmen vor einem Spiel des CD Teneriffa. Der 30-Jährige starb nach einem Zusammenstoß mit dem Torwart des FC Andorra.

Der spanische Fußballprofi Jesús de Miguel ist einen Tag nach einem schweren Zusammenstoß während eines Zweitligaspiels gestorben. Der 30 Jahre alte Stürmer des CD Teneriffa war am Montag gegen den FC Andorra mit dessen Torwart Jesús Owono kollidiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Verein bestätigte den Tod am Dienstagmorgen.



„Es gibt keine Worte des Trostes“, schrieb der Klub in seiner Mitteilung. Man stehe an der Seite seiner Familie und seiner Angehörigen. Die Familie bedankte sich für die Anteilnahme und bat darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Wiederbelebung nach Kollision auf dem Spielfeld

Der Zusammenstoß ereignete sich in der Nachspielzeit der Begegnung im Stadion Heliodoro Rodríguez López in Santa Cruz de Tenerife. Nach Angaben von Reuters war Owono aus seinem Strafraum geeilt, um einen langen Ball abzufangen. Dabei traf er de Miguel mit dem Knie an der Brust. De Miguel blieb regungslos liegen, Spieler beider Mannschaften riefen medizinische Hilfe herbei. Owono erhielt die Rote Karte.

Zustimmung wird geprüft...

Die Partie wurde beim Stand von 2:2 abgebrochen. Rettungskräfte versorgten de Miguel zunächst auf dem Rasen und brachten ihn anschließend ins Universitätskrankenhaus Nuestra Señora de Candelaria. Wie die spanische Zeitung El País unter Berufung auf eine frühere Vereinsmitteilung berichtete, erlangte der Spieler durch Wiederbelebungsmaßnahmen im Rettungswagen seinen Puls zurück. Er atmete danach selbstständig, blieb jedoch bewusstlos.



Zunächst hatte der Klub seinen Zustand als ernst, aber stabil beschrieben. In der Nacht zum Dienstag meldete er eine neurologische Verschlechterung. Wenige Stunden später folgte die Todesnachricht.

Verband verschiebt Pokalspiele

Der spanische Fußballverband RFEF verschob aus Trauer die für Dienstag angesetzten Spiele im Männerpokal Copa del Rey und im Frauenpokal Copa de la Reina. Auch eine Veranstaltung zur Vorstellung des U21-Länderspiels gegen Japan in Almendralejo wurde abgesagt. Die neuen Termine für die Pokalbegegnungen sollen später bekanntgegeben werden.



Zahlreiche Vereine bekundeten ihre Anteilnahme. Der FC Andorra erklärte laut EFE, man sei erschüttert und fühle mit de Miguels Familie, Freunden und Mannschaftskollegen. Auch Real Madrid veröffentlichte eine Beileidsmitteilung.

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