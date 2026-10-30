Böhmermann war gestern: Florian Schroeder macht „Journal Deluxe“ - und die Satire bleibt erstmal draußen

Das Zweite will eine neue Farbe in die politische Satire bringen. Auch Grüne, Linke und das eigene Milieu sollen ihr Fett abkriegen. Die Kritik.

Als bekannt wurde, dass der Berliner Comedian Florian Schröder Jan Böhmermann ersetzt, war das Stöhnen in vielen Fernsehsesseln der Republik gut zu vernehmen. Und sicher dachten viele: Aha, so sieht Verständnis für den Gebührenzahler und Reform im ZDF aus – man kommt vom Regen in die Traufe, ein Agitator ersetzt den anderen. Schließlich war der Berliner Comedian noch nie besonders dadurch aufgefallen, ein Mitte-Konservativ-Publikum unterhalten zu wollen.

Manchen mag er auch nur durch seine opportunistische Art aufgefallen sein, seinen Blödelkopf immer dorthin zu halten, wo am meisten los und die maximalste Aufmerksamkeit abzugreifen ist. Die aufkommende Freude vieler Zuschauer dürfte also bemessen gewesen sein, dass nun gerade er übernimmt. Die Ostdeutschen hatte der 47-Jährige jüngst noch – und ganz besonders neu und originell – als „Jammerossis“ bezeichnet und sich episch darüber ausgelassen, warum diese nerven würden. Seine unfassbar dämliche Herleitung für diesen Ausruf war diese: „Das Paradox ist, ihr werft dem Staat genau die Bevormundung vor, die ihr schon aus DDR-Zeiten kennt. Der Witz ist aber, ihr wollt genau diese Bevormundung“.

Die ARD hatte ihn auch schon mal - für zehn Folgen

Ein Teil des ZDF-Publikums dürfte nach diesem unnachahmlichen Originalitätsanfall und diesem geradezu satirischen Urknall schon vorher bedient gewesen sein. Dann noch zu wissen, dass auch die ARD, die ihn schon mal im Programm hatte mit „Schroeder darf alles“, ihm nach zehn Folgen wieder die Tür wies, machte es zunächst nicht besser. Noch nicht einmal seine Ankündigung ein paar Tage zuvor, er würde auch Witze gegen die Grünen bringen, konnte da die Stimmung nicht merkbar heben. Denn diese Witze würden – seiner Ankündigung nach – so ausfallen: „Wo stellen Grüne die Brandmauer hin, wenn der Handwerker erkennbarer AfD-Sympathisant ist?“ Puh.

Und dann also Start „Journal Deluxe“: Der Comedian kommt erst einmal mit der Beobachtung, dass er in den sozialen Medien ja als „Linksextremist“ und als „Rechtsextremist“ wahrgenommen würde. Er beginnt mit einer ausgedehnten Selbstverteidigung. Die Aufregung um seine Sendung, die Erwartungen, die Kritik, die Unterstellungen: Alles wird erst einmal abgearbeitet. Dann – hoho– zerpflückt er die angebliche Erwartung, nun ausschließlich Grüne und Linke zu verspotten. „Wir sind die Comedy-Show, die sich nur über Linke und Grüne lustig macht“, sagt er. „Der Sponsor: Deutschländer-Würstchen.“ Also, wenn das kein Knaller ist.

Hier könnte was zünden

Das Studio erinnert mit seiner Skyline, dem Schreibtisch und dem Publikum an die klassische Late-Night-Ästhetik. Man denkt unwillkürlich an Harald Schmidt – und vermisst ihn sofort. Dann kommt Ricarda Lang. Die frühere Grünen-Vorsitzende darf ausführlich über den Zustand ihrer Partei, Klimapolitik und die politische Lage sprechen. Schroeder versucht es mit Spitzen über die Selbstzerstörung der Grünen und Cem Özdemirs Wahlkampfstrategie.

Lang kontert souverän, das Publikum applaudiert. Anschließend öffnet sich eine Runde mit Dorothea Schupelius von Welt TV und Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung. Hier könnte was zünden, stehen sich doch zwei ideologisch durchaus entfernte Pressevertreter entgegen. Es geht um Pressefreiheit, politische Einflussnahme und die Frage, was Journalismus dürfen muss. Jeder referiert tapfer seine Einstellung dazu. Lustig ist daran erstmal gar nichts.

Zustimmung wird geprüft...

Bei einer noch folgenden Rubrik über Männer, Dating und die angebliche Krise des männlichen Geschlechts ist man schon halbseitig deprimiert – oder auch nicht, wenn man keine Erwartungen hatte. Schroeder arbeitet sich an Looksmaxxing, Rollenbildern und der Brandmauer durchs eigene Bett ab. Manches ist als Beobachtung brauchbar, manches klingt wie recyceltes Kabarett. Anzeichen, das man sich hier gleich auf dem Boden kringeln wird, bleiben aus.

Das größte Problem an diesem Abend ist, dass Florian Schroeder offenbar ganz, ganz doll beweisen will, dass „Journal Deluxe“ anders ist. Liberaler, frecher, offener, weniger vorhersehbar. Doch beinahe jede Sendeminute dünstet diese Anstrengung aus und macht vieles zunichte, was auch nur im Ansatz hätte was sein können. Wenn das ein gehaltvoller Böhmermann-Ersatz sein soll, dann ist vielleicht auch Atze Schröder bald Intendant des ZDF. Und alle, die noch immer auf eine Comedy im öffentlich-rechtlichen Fernsehen warten, die wenigsten im Ansatz mit Godfather Schmidt mithalten kann, können wieder nach Hause gehen. Da kommt nichts mehr.

„Journal Deluxe“: in der ZDF-Mediathek und am 3. November um 0.45 Uhr im ZDF.

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