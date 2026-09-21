Jetzt auch in Deutschland: Was einmal Volkspartei war, kollabiert

Später als im übrigen Europa, aber nicht minder nachdrücklich schrumpfen auch die deutschen Volksparteien. Ein Trend, der auch die Grünen nicht verschont.

In Mecklenburg-Vorpommern vereinen die einstigen „Volksparteien“ SPD und CDU gerade noch 40 Prozent der Wählerstimmen auf sich. Dabei ist schon die Feststellung ein Selbstbetrug. Die CDU wurde mit ihren weniger als fünf Prozent regelrecht geschrumpft, und die übrigen 35 Prozent zahlen nicht auf das Konto der Sozialdemokraten ein, sondern auf das einer starken Frau: Manuela Schwesig.