Jetzt auch noch Schinken! Die Plattform Vinted verkommt zur digitalen Resterampe

Küchengeräte, Fahrradschlösser, Sonnencreme: Die Handelsplattform Vinted ist längst nicht mehr das, was sie mal war. Inzwischen mutiert sie sogar zur Fleischtheke.

Was waren das noch für Zeiten, als man stundenlang auf Kleiderkreisel nach Klamotten stöbern konnte, ohne dass Langeweile einkehrte. Hier favorisierte man eine Winterjacke, dort feilschte man um den Preis einer kurzen Hose, und ein paar Minuten später landete ein T-Shirt im Warenkorb, nach dem man eigentlich gar nicht gesucht hatte – wovon man aber eben auch nie genug haben kann. Ganz egal, was einem in der eigenen Garderobe fehlte: Auf Kleiderkreisel wurde man fündig.

2021 dann die traurige Botschaft: Kleiderkreisel gibt es nicht mehr. Von jetzt auf gleich. Zum 24. Januar wurde die Seite mit dem so charmanten Namen endgültig abgeschaltet und in „Vinted“ umbenannt – nicht nur mit dem Ziel, internationaler zu werden, sondern auch, um ein breiteres Sortiment anbieten zu können, ohne gleich durch den eigenen Namen Fragen aufzuwerfen.

Zwischen Wühltisch und „Zu verschenken“-Box

Seitdem hat sich gerade für diejenigen, die Kleiderkreisel immer gerne als Alternative zu Zalando, Farfetch, Mr Porter und Konsorten genutzt hatten, einiges verändert. Nicht nur der Algorithmus schien das Angebot ständig neu zu sortieren, auch die Verkäufer und Käufer kamen von immer weiter her. Bis 2024 blieb Vinted im Wesentlichen national, spätestens ab 2025 kamen für deutsche Nutzer Frankreich, Italien und die Niederlande hinzu. Und seit diesem Jahr kann man auch in Österreich bestellen.

Was zunächst nach mehr Auswahl und Fortschritt klingt, hatte allerdings zur Folge, dass vieles für die User zunehmend unübersichtlicher wurde. Denn mit der Zeit wurde auf Vinted nicht mehr nur Kleidung angeboten, sondern alles Mögliche. Wer stundenlang nach Anziehbarem stöbern wollte, war man schon nach ein paar Minuten von Spielzeug, Fahrradschlössern, Gartenwerkzeugen und Küchenutensilien genervt, die immer wieder auftauchten.

Mehr und mehr wirkte Vinted wie eine digitale „Zu verschenken“-Box, aus der eigentlich niemand etwas haben wollte und bei der einzig der Verkäufer froh war, all das darin Befindliche endlich loszuwerden. Zwischen Jacken, Hosen, Sneakern und T-Shirts gesellte sich mal ein dekoratives Hirschgeweih, eine Fahrradpumpe oder ein Teekessel, der seine besten Zeiten längst hinter sich hatte – in den Augen des Verkäufers aber noch „zufriedenstellend“ gewesen sein soll.



Oder wie wäre es mit zwei Packungen Teebeuteln für fünf Euro? Oder einem Zehnerpack Einwegrasierern? Unbenutzt versteht sich.

Auf Vinted gibt es mittlerweile nichts mehr, was es nicht gibt. Ähnlich wie bei eBay – nur, dass hier kaum noch ein wirkliches Konzept erkennbar ist. Das unterstreicht der Fund der Woche: Am Mittwoch bekamen einige Vinted-User plötzlich ein 1,1 Kilogramm schweres Paket voller Parmaschinken (ohne Knochen) für den unschlagbaren Preis von 49 Euro angeboten. Der Verkäufer kam aus Italien, die Fleischstücke waren „Neu, mit Etikett“. Qualitätsware also.

Über ein Kilo Parmaschinken für unter 50 Euro – aber wer sucht danach auf Vinted? © Vinted, Screenshot

Auch wenn die Anzeige inzwischen von der Seite oder vom Verkäufer selbst gelöscht wurde, offenbart sie eine Entwicklung, die Vinted zwar selbst in die Wege geleitet hat, aber zunehmend zum Opfer fällt: das Selbstverständnis von Käufern und Verkäufern, einfach alles anbieten zu können, was sie finden können und sich irgendwie verkaufen lässt. Sogar Lebensmittel wie Parmaschinken (ohne Knochen).



Da vergeht einem wirklich endgültig der Appetit auf stundenlanges Stöbern auf Kleiderkreisel – äh, Vinted!

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