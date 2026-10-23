Jetzt baut selbst die CSU Brandmauern auf, doch bei Söder steckt ein Plan dahinter

CSU-Chef Markus Söder steht als Ersatzkanzler bereit. Selbstbewusst schießt er aus guter, alter Tradition vor allem gegen links. Nun will er auch Brandmauern. Warum nur?

Seit September geht bei der bürgerlichen Mitte die Angst um: Der Osten wählt „rechtsextrem“ und in Berlin kommen bald „die Kommunisten“ an die Macht. Herrschen nun wieder Weimarer Verhältnisse? Geraten Demokratie und Rechtsstaat ins Wanken? Brennen hierzulande bald auch die Barrikaden wie in Frankreich?



In ganz Deutschland stehen die etablierten Parteien unter Druck und verfallen in Panik ob miserabler Umfragewerte und Wahlergebnisse. In ganz Deutschland? Nein! Ein von unbeugsamen Bajuwaren bevölkerter Landstrich hört nicht auf, dem schnöden Zeitgeist Widerstand zu leisten. Ganz unten bei den Bayern ist die Welt noch in Ordnung. Da gehen die Uhren anders. Denn zwischen Aschaffenburg und Garmisch-Partenkirchen regiert seit der Bronzezeit die CSU. Deswegen sagt deren Generalsekretär Martin Huber auch gerne, man sei als CSU das letzte „Bollwerk gegen Extremismus von links und rechts“.



Nun bröselt das Bollwerk der heilen, bayerischen Welt ein wenig. Ausländische Messerstecher, Amokfahrer und Vergewaltiger sind mittlerweile auch bis Würzburg, München oder Schongau vorgedrungen und bescheren nicht nur den Boulevard-Medien, sondern auch der AfD verstärkt Zulauf. Zeit zu handeln, hat sich daher CSU-Chef Markus Söder gedacht, und präsentiert auf dem CSU-Parteitag in München eine angepasste Marschroute.

Söder schießt sich gegen links warm

Nach Blasmusik-Intro, langatmiger Begrüßung durch den Generalsekretär und Wahlformalia darf dann endlich Söder ans Mikrofon. Söder redet davon, dass die CSU stabil sei und sich erfolgreich dem Abwärtssog der CDU entziehen könne. Doch: Nur noch 36 Prozent der Bayern würden Söders CSU wählen, so die jüngste Auswertung von Infratest Dimap. 36 Prozent sieht erstmal gut aus – zum Vergleich: Die CDU läge wohl bundesweit ohne die Stimmen der bayerischen CSU bei weit unter 20 Prozent. Doch die AfD holt auch in Bayern auf und folgt der CSU mit 21 Prozent. Söder und sein General Huber verkaufen die Umfragen dennoch als „Rückenwind“. Vor zehn Jahren wären bei solch einem Umfrageergebnis noch Köpfe gerollt. Umfragewerte unter der 40-Prozent-Marke beschleunigten damals das Ende von Horst Seehofer an der Spitze der CSU und Bayerns.

Das Motto des Parteitags kommt zünftig daher: „Näher am Menschen – Für ein bürgernahes und bodenständiges Bayern“. Söder meint, dass sei für die CSU keine Worthülse, sondern seit jeher der Anspruch der CSU: „Zuhören, verstehen, was vor Ort gebraucht wird, und daraus die richtigen Entscheidungen ableiten.“ Vielen Bayern ging die Bürgernähe der CSU in den letzten Jahren allerdings zu weit. Gegen den traditionellen CSU-Filz formierten sich die Freien Wähler, die seit 2008 im Landtag sitzen und seit 2018 auch als Koalitionspartner in der Regierung.

Seit einem Jahr geht es für die CSU auch noch schrittchenweise in den Umfragen um insgesamt sieben Prozentpunkte nach unten. Und bei den bayerischen Kommunalwahlen im März erreichte die CSU landesweit nur 32,5 Prozent – ihr niedrigstes Ergebnis seit 1952. Ein solides bayerisches „Bollwerk“ sah schon mal anders aus. Dennoch sieht Söder die CSU als „einzige verbliebene Volkspartei in Bayern“. Um den Abwärtstrend zu stoppen und die bayerische Wehrhaftigkeit zu stärken, will Söder nun Brandmauern nach links und rechts bauen. Das ist bei der Schwesterpartei allerdings schief gegangen. Begeht Söder jetzt 2026 den gleichen Fehler wie die CDU 2018?

Söder haut gerne mal drauf – auch auf Berlin

„Die AfD will uns ersetzen?“ fragt Söder angriffslustig: „Wir, die CSU, sind hier in Bayern der Platzhirsch.“ Und: „Wir wollen keine Kreml-Knechte an der Macht“, ruft Söder verächtlich in Richtung AfD. Und zu deren Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla in die Ferne: „Reinigen Sie Ihre Partei, schmeißen Sie die Nazis raus!“

Söder und seine CSU rüsten also auf. Zumindest verbal. Die Brandmauern nach links und rechts werden auf dem Parteitag mit einem entsprechenden Leitantrag hochgezogen. Bislang hatte man anders als die Schwesterpartei CDU noch keinen offiziellen Unvereinbarkeitsbeschluss für eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit Linken oder AfD. Tut sich die CSU damit einen Gefallen? Söder denkt: ja. Denn schließlich ist Söder eben Söder und nicht Merz. Und schließlich versteht es Söder im Gegensatz zu Merz zu regieren und sich von seinem Koalitionspartner, den Freien Wählern, nicht schikanieren zu lassen wie Merz von der SPD. Und Söder haut gerne mal drauf – und nicht daneben wie Merz.

Zum Beispiel auf Berlin: „Vier Milliarden Euro gehen dieses Jahr über den Finanzausgleich von Bayern nach Berlin, bislang 100 Milliarden insgesamt. Und dort gibt es Sachen, die wir uns in Bayern nicht leisten können: kostenlose Kita mit kostenlosem Mittagessen – und sie leisten sich 25 Staatssekretäre: Was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht?“ hetzt Söder unter tosendem Applaus Richtung Berlin. Und zu einer rot-rot-grünen Koalition: „Wer diese Berliner Koalition nicht stoppt, hat keine Glaubwürdigkeit bei Extremismus. Und dafür sollen wir zahlen?“ Söder ist dagegen: „Noch mehr Geld für Geldverschwendung? Das wäre ein Skandal. Das werden wir stoppen.“

So sprach sich Söder im Rahmen der letzten Ministerpräsidentenkonferenz für eine „Extremismusklausel“ aus: keine bayerischen Steuergelder für extremistische Regierungen über den Finanzausgleich. Das wäre zwar verfassungsrechtlich oder demokratietheoretisch mehr als fragwürdig, aber als gebürtiger Populist stört sich Söder nicht an solchen Kleinigkeiten. Die Botschaft ist wichtig: Hier das wohlhabende CSU-Bayern, dort die extremistischen Hungerleider in Berlin und Sachsen-Anhalt. Wer Ordnung und Wohlstand haben will, kann von Bayern lernen, also von der CSU. Hier gut, da schlecht. Hier die CSU, da das restliche Gesindel – oder „Gschwerl“, wie man in Bayern sagt.

Egal ob in Talkshows oder auf seinem Parteitag - Söder muss daher Bayern immer kräftig loben und erzählen, wo überall Bayern auf Platz eins steht: „Die bayerische Politik bekommt ein gutes Zeugnis. Bei uns ist die Welt in Ordnung. Bayern ist der Herzmuskel der deutschen Wirtschaft. Und wer hat es gemacht? Die CSU!“

Polarisierung ist das A und O der CSU

Söders Strategie gegen „blaue Welle“ und „rote Front“: „Gute Politik machen. Dem Volk aufs Maul schauen. Und aufs Volk hören.“ Denn „Wer am Volk vorbeiredet, muss sich nicht wundern, wenn das Volk an einem vorbeiwählt.“ Demnach lautet seine aktuelle Agenda auszugsweise und in Kurzform:

- Leistung muss sich in Deutschland wieder lohnen: „Mehrarbeit steuerfrei“; und „wenigstens die kalte Progression ausgleichen“.

- Energiekosten senken: „Wir brauchen alle Energien – auch Kernkraft: Schluss mit der geistigen Blockade der NGO-Kartelle.“

- Ausgaben senken: Nach dem Bas-Rücktritt brauche es „einen Kassensturz im Sozialministerium – und bei der Grundsicherung“.

- Asylmissbrauch: „Straftäter konsequent abschieben“, „keine Gnade mit Gefährdern“ und „Sozialleistungen erst mit legalem Aufenthaltsstatus“.

Weil sie dem Volk aufs Maul schauen, lieben Söder und die CSU das Polarisieren. Die CSU soll polarisieren. Das ist ein wenig so wie mit dem FC Bayern – entweder man liebt den arroganten Serienmeister der Fußballbundesliga oder man hasst ihn. Allerdings zieht kein deutscher Fußball-Club bundesweit mehr Fans an wie der FCB. Bei Auswärtsspielen sitzen oft genauso viele in Rot auf den Tribünen wie in den Farben der Heimmannschaft. Erfolg zieht magisch an. Da mögen sie da unten in den Bergen zwar sonderbare Traditionen pflegen und im bayerischen Wald oder im Allgäu etwas unverständlich guttural vor sich hinmurmeln, aber der Erfolg schafft Anerkennung, oder zumindest Neid. Was ja irgendwie das Gleiche ist.

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, bekam auf seinem CSU-Parteitag in München über vier Minuten Applaus. © IMAGO/chris.emil-janssen.de

So ist auch die CSU der Liebling des konservativen Bürgertums. Mit Neid oder Anerkennung schauen sie alle hinunter nach Bayern. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union applaudierten die adoleszenten Unionisten mehr als doppelt so lange Söder zu wie ihrem Kanzlervater Friedrich Merz. Söder wurde für CDU-Wahlkämpfe im August mehrmals als Redner gebucht, damit sie in Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt wenigstens ein einziges Mal ein Bierzelt vollbekommen. Söder und die CSU ziehen an. Wer will schon Mainz 05, Schalke 04 oder irgendwas mit Dynamo vorne oder Burg hinten, wenn er auch den FC Bayern haben kann?

Für Söder ist die Brandmauer nur taktische Spielerei

Die Gleichung lautet seit Urzeiten Bayern = CSU. Und die CSU ist seit 2019 Söder. So gehört es seit jeher zur guten Tradition, auf links einzudreschen. So haben schon Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber die SPD pulverisiert. Die linken Parteien sind in Bayern immer ein willkommenes Feindbild. Ganz früher ging es also gegen die Sozis von der SPD, zu Ampel-Zeiten gegen die Verbotspartei der Grünen, und jetzt, wo Berlin kommunistisch wird, geht es gegen die Linken – und SPD und Grüne gleich mit. Das Berliner Wahlergebnis war für Söder daher auch viel interessanter als der AfD-Sieg in Magdeburg. Endlich wieder eine sozialistische Regierung am Horizont, „die rote Front“ vor der man das bayerisch christliche Abendland beschützen kann. Fast so gut wie der Moskauer Bolschewismus zu Strauß‘ Zeiten.

Man werde sich daher gegen „die blaue Welle und die rote Front“ mit allen Mittel wehren, so Söder, ein Wachkoma sei nicht erlaubt: „Stärke wird belohnt, Schwäche bestraft. Bayern werden wir nicht den Extremisten überlassen!“ Ziel: „Die bayerische Festung wird gehalten.“ Daher sollen die linken Demonstranten am 31. Oktober auch ruhig nach Bayern kommen: „Wir sind wehrhaft. Bei uns läuft das anders.“ Und: „Wir stehen immer auf der Seite der Polizei; das sind unsere Helden.“

Söder begreift seine Brandmauer daher nur als populistisches Vehikel, um besser polarisieren zu können, um Feindbilder klarer umreißen zu können. War der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU von 2018 ein strategisch-moralisches Bekenntnis, so ist der CSU-Leitantrag für Söder nur eine taktische Spielerei, die das rhetorische Draufhauen untermauern soll. In ein oder zwei Jahren macht man halt wieder etwas Anderes. Söder ist wendig.

Tatsächlich spielt so eine Brandmauer für die CSU keine Rolle und engt die CSU strategisch nicht ein, zumindest derzeit: Auf dem Land regieren CSU und Freie Wähler und in den Großstädten teilen sich die Etablierten die Rathäuser: München ist grün, Nürnberg schwarz, Augsburg rot. Die AfD spielte bislang in Bayern noch keine Rolle. Die Linke sowieso nicht. Allerdings kletterten die Blauen in den letzten Umfragen auch schon über 20 Prozent. Daher will Söder die Brandmauer vor allem nutzen, um sich gegen links deutlich abzusetzen. Das zahlt sich doppelt aus, kalkuliert zumindest Söder.

Ob die Södersche Gleichung aufgeht?

Wenn Söder SPD und Grüne attackiert, dass sie mit antisemitischen Kommunisten in Berlin kungeln, soll das der CSU in Bayern Stimmen bringen. Die SPD hat in Bayern nur noch in einzelnen Städten überlebt, und den grünen Emporkömmlingen brät Söder so auch noch eins über. Und: Je stärker er gegen links wettert, desto weniger verspürt der bayerische Wähler dann auch das Verlangen Rechtsaußen sein Kreuz zu setzen.

Söder will den AfD-Populismus mit CSU-Populismus kleinhalten. Ob die Södersche Gleichung aufgeht?

Nun, Söder bleibt nichts anderes übrig. Mit der Bundesregierung, bei der er als CSU-Chef mit in der Koalition sitzt, kann er ab und an mal etwas herumstänkern und wie bei der Rentenreform ein bisschen zündeln, aber sich nicht ordentlich profilieren. Das geht nur aus der Münchener Staatskanzlei heraus. Da bietet sich vor allem Rot-Rot-Grün in Berlin als Feindbild an. Und seine Kanzlerambitionen muss Söder solange zurückstellen, bis Merz die Schmerzgrenze der (derzeit noch) acht CDU-Ministerpräsidenten deutlich überschritten hat – vor allem die Hendrik Wüsts, dem im April in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen ins Haus stehen. So lange heißt es: das eigene Haus auf Vordermann bringen, die 40-Prozent-Marke anvisieren und Bayern als deutschen Sehnsuchtsort ins politische Schaufenster stellen. Als letztes Bollwerk.

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