Jetzt bröselt sogar die CSU: Beschwört Markus Söder bald den Geist von Kreuth?

CSU-Chef Söder steht für einen Kanzlertausch bereit. Er bringt vieles mit, was Merz fehlt, um Koalition und Union zu retten. Stellt er beim CSU-Parteitag die Weichen?

Eigentlich hätte der Investorengipfel im bayerischen Schloss Neuschwanstein und nicht im ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude in Berlin stattfinden sollen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lädt den internationalen Geldadel schließlich auch jedes Jahr standesgemäß nach Versailles ein. Doch Kanzler Friedrich Merz (CDU) entschied sich letztlich für Berlin. Angeblich sei es logistisch praktischer so gewesen, hieß es. Und: In Neuschwanstein hätte womöglich auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder Audienzen abgehalten.



Söder hatte Merz schon vergangene Woche beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn die Schau gestohlen. Er hatte dort sensationelle 2:12 Minuten Applaus bekommen, stoppte die Bild-Zeitung, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst immerhin 1:27 Minuten – und Merz nur schlappe 53 Sekunden. Die Junge Union will Reformen, die JU will eine professionell arbeitende Regierung, die JU will Söder, so das Applaus-Fazit. Und Söder?



Öffentlich steht Söder zu und hinter Merz. Intern dürfte es jedoch etwas anders aussehen: Nicht nur, dass Söders Machtgier hinlänglich bekannt ist, sondern nun kommt auch noch Druck aus dem eigenen Bayernland hinzu: Die neueste Umfrage muss Söder nachdenklich stimmen.

Law-and-Order-Image der CSU bröselt

Nur noch 36 Prozent der Bayern würden Söders CSU wählen, so die Auswertung von Infratest dimap. Die AfD holt auf und folgt mit 21 Prozent. Vor ein paar Jahren kamen die Grünen zwischenzeitlich mal auf 24 Prozent. Danach hat Söder ein paar Bäume umarmt, sich für die Rettung der Bienen starkgemacht und die Grünen so wieder unter 15 Prozent gedrückt. Die AfD ist aber ein anderes Kaliber. Sie greift die CSU in ihrem konservativen Markenkern an – den hat die CSU im Gegensatz zur Schwesterpartei CDU noch. Oder?

Deshalb haben sie Alexander Dobrindt als Innenminister nach Berlin geschickt. Damit er beim Thema Abschiebungen und innere Sicherheit ordentlich aufräumt. Dobrindt müht sich redlich, doch seine Abschiebe-Offensive gleicht einer Sisyphos-Arbeit: Im Jahr 2025 wurden zwar 22.787 Menschen aus Deutschland abgeschoben, fast 15 Prozent mehr als 2024. Doch gleichzeitig waren Ende Juni 2026 über 250.000 Asylbewerber ausreisepflichtig und: Gut 200.000 verfügen über eine Duldung durch die lokalen Ausländerbehörden, weshalb ihre Abschiebung ausgesetzt ist.

Diese äußerst zäh erkämpften Mini-Erfolge im Bund kratzen am Law-and-Order-Image der CSU in Bayern. Dazu kommt, dass auch in Bayern laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) nicht alles rund läuft: Die Zahl der Messerstechereien etwa nimmt in den letzten Jahren drastisch zu. Auch von Amoktaten bleibt Bayern nicht verschont: zuletzt ein Afghane in Aschaffenburg im Januar 2025, ein afghanischer Amokfahrer in München vom Februar 2025 und ein Kroate am Schongauer Gymnasium diesen Juli. Insgesamt präsentierte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zwar im März einen Rückgang der Kriminalität in Bayern und angeblich die niedrigste Kriminalitätsbelastung „seit 1978“, aber der Sicherheitsnimbus Bayerns bröselt mit jeder weiteren Amok-Schlagzeile.

„In Bayern leben, heißt sicherer leben“, sagte Herrmann bei der PKS-Vorstellung. Gilt das noch? Viele CSU-Wähler werden das mittlerweile anders sehen und wechseln gedanklich laut Umfrage zur AfD. Früher musste man Demonstranten in München bemitleiden, wenn die bayerische Polizei sie stundenlang einkesselte. Wird das bei den angekündigten linken Protesten am 31. Oktober auch so sein? Auf alle Fälle werden Söder die neuen Umfragedaten nicht kaltlassen. Zumal das eigentliche Problem diesmal mit Bienen und Bäumen nicht zu lösen ist. Nicht einmal mit mehr Polizei. Das Problem für Söder heißt Merz und dessen CDU.

Söder mit miesen Umfragen vor dem CSU-Parteitag

Die vermurkste Reformpolitik von Merz zieht alle mit hinunter. Auch die NRW-CDU von Wüst verlor innerhalb eines Jahres zehn Prozentpunkte in den Umfragen. Vor allem Söder dürfte die miese Politik in Berlin gehörig auf die Nerven gehen. Ohne seine CSU käme die Union im Rest der Republik zusammen nicht einmal auf 15 Prozent in den letzten Umfragen. Seit Jahren nährt sich die CDU bei Bundestagswahlen stets am Trog der üppigen CSU-Wahlergebnisse. Doch die fetten Jahre sind vorbei. Sackt nun auch die CSU ab? Es wird Zeit für Söder, zu handeln.

Am Freitag und Samstag steht der CSU-Parteitag in München an. Die schlechte Umfrage kommt zur Unzeit. Allerdings war es abzusehen, dass das Merz-Desaster im Bund auch nicht spurlos an der bayerischen CSU vorbeigehen wird. Auch ökonomisch spüren sie im Süden bereits die ersten Schockwellen: Selbst die bayerische Industrie-Ikone BMW entlässt derzeit massenweise Mitarbeiter. Der Druck auf Söder steigt. Wie wird er sich vor den Parteitagsdelegierten verhalten? Weiter bedingungslos zur Merz-CDU stehen?

CSU-Chef Markus Söder fand es damals bei der Koalitionsklausur in der Villa Borsig im Mai 2026 nicht so schön wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). © Michael Kappeler

Die CDU stirbt gerade. Im Osten liegt sie unter 20 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern ist sie bereits tot. Bundesweit schmiert die Union ab. Die AfD tritt zusehends an ihre Stelle und übernimmt genuin konservative Themen. Und die SPD schmiedet nun eifrig Bündnisse mit Grünen und Linken. Auch personell sieht es bei der Schwesterpartei CDU nicht gut aus. Jens Spahn ist weg. Leute wie Philipp Amthor bekleiden nun hohe Ämter im Kanzleramt. Lässt sich die CSU mit in den Abgrund reißen? Reicht Söder der CDU weiter die Hand? Lässt er sie hängen – oder gar los? Am Parteitag auf dem Münchener Messegelände dürfte der Geist von Kreuth wieder einmal durch die Gänge schweben.

Der Geist von Kreuth im frischen Gewand

Vor genau 50 Jahren stand die CSU vor einer ähnlichen Situation. Damals im November 1976 kündigte die CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausurtagung in Wildbad Kreuth die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Deutschen Bundestag auf. Sie wollte im 8. Deutschen Bundestag eine selbständige Fraktion bilden. CSU-Chef Franz Josef Strauß empfand es unmittelbar nach der Bundestagswahl als ungerecht, dass die CSU in Bayern 60 Prozent der Stimmen holte und die CDU mit Kanzlerkandidat Helmut Kohl nur 38 Prozent. Die beiden einigten sich dann wieder, als Kohl damit drohte, die CDU auch in Bayern antreten zu lassen, und der Kreuther Beschluss kam nicht zur Anwendung.

Der Geist von Kreuth verblasste dann über die Jahrzehnte. Doch nun dürfte er wieder ein wenig frischer daherkommen. Denn heute geht es anders als 1976 nicht nur um eine angemessene Verteilung von Macht, heute geht es für die CSU und CDU ums nackte Überleben. Das Siechtum im Osten ist erst der Anfang.

Mario Voigt (CDU, v.l.), Ministerpräsident von Thüringen, Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, und Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, stellen sich im Sommer gegen die Abschaffung der „Rente mit 63“. © Hendrik Schmidt/dpa

Söder soll mehrmals die Woche mit seinen ostdeutschen Kollegen und nördlichen Nachbarn aus Thüringen und Sachsen telefonieren. Mit den Ministerpräsidenten Mario Voigt und Michael Kretschmer versteht er sich gut, besonders mit Kretschmer. Voigt und Kretschmer kämpfen täglich mit ihren Minderheitsregierungen gegen das politische Sterben der CDU in ihren Bundesländern an. Neulich durften sie beim CDU-Kollegen Sven Schulze nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen politischen Exitus beobachten. Mit einem gemeinsamen Vorstoß gegen die Abschaffung der „Rente mit 63“ hatten sie für Schulze im Sommer einen letzten Rettungsversuch gestartet. Vergeblich.

Doch ihr populistischer Widerspruch gegen die Rentenreform aus dem Bund setzte eine Kettenreaktion in Gang: Auch SPD-Ministerpräsidenten wie Anke Rehlinger (Saarland), Andreas Bovenschulte (Bremen), Dietmar Woidke (Brandenburg) oder die als nächste SPD-Chefin gehandelte Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern) stellten sich im Sommer instinktsicher gegen die vermeintliche Renten-Ungerechtigkeit. Söder hingegen lavierte sich beim Thema mit „Übergangsregeln und Lösungen für Härtefälle“ durch, mäkelte aber an der geplanten Versicherungspflicht für Minijobs herum. Gemeinsam hatten die Länder so einen Keil in die Reformpläne der Merz-Regierung getrieben. Es wird nicht der letzte sein.

Wirft Söder auf dem CSU-Parteitag den ersten Stein?

Merz versucht indes, sich abzusichern. Am Abend der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hatte er sich noch die Rückendeckung des CDU-Präsidiums geholt, um sofort nach den ersten Prognosen vor die TV-Kameras zu treten. Ein bislang einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik. Eine Woche zuvor hatten die acht CDU-Ministerpräsidenten schriftlich dem Kanzler Unterstützung zugesichert, ohne dabei Merz namentlich zu nennen. Und ohne dass Söder für die CSU mitunterschrieben hätte. Ebenso bemerkenswert und insgesamt eine recht wacklige Rückendeckung für den Kanzler.

Seitdem ist der Reformkurs der Koalition mit dem Rücktritt von Bärbel Bas als SPD-Co-Chefin und Arbeitsministerin ins Stocken geraten. Seitdem schält sich heraus, dass die SPD mit Manuela Schwesig mittelfristig im Bund eine rot-rot-grüne Koalition ansteuern könnte. Seitdem belasten die katastrophalen Umfragen aus NRW und Bayern CDU und CSU. Seitdem steuert die AfD in Sachsen-Anhalt auf die Staatskanzlei zu. Seitdem tappt Friedrich Merz weiter in verbale Fettnäpfchen und stellt diese Woche in Sachen Dringlichkeit auch noch die ferne Außen- vor die nahe Wirtschaftspolitik. Seitdem bekam Söder die größte Zustimmung beim Deutschlandtag der JU. Und jetzt steht der CSU-Parteitag an.

In der Bundestagsfraktion von CDU/CSU stellen die Abgeordneten aus Bayern, NRW und dem Osten 118 von insgesamt 208 schwarzen Sitzen. Doch mit Führung, Rhetorik und Verhandlungsgeschick des Kanzlers dürften noch weit mehr Unionsabgeordnete unzufrieden sein. Bei vielen stellt sich nicht die Frage, ob man Merz austauscht, sondern wie und wann. Wirft Söder auf dem CSU-Parteitag den ersten Stein und lässt den Geist von Kreuth wieder aus der Flasche?

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