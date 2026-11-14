Jetzt ist es passiert: Über dem Nordpol weht der Wind verkehrt herum – der Schnee-Countdown läuft

Wind über dem Nordpol dreht auf Ost: Polarwirbel 18 Tage früher gekippt als je zuvor. Schnee-Prognose für den 1. Advent und was der DWD dazu sagt.

Rodelwetter zum 1. Advent? Seit der Polarwirbel über dem Nordpol gekippt ist, steigen die Hoffnungen auf Schnee. Ob es reicht, zeigt sich ab dem 22. November. (Symbolbild)

Über dem Nordpol hat der Wind gedreht, so früh im Jahr wie nie seit Beginn der Messungen Ende der 1950er-Jahre.



Damit ist Schnee zum ersten Advent plötzlich ein Thema, auch wenn der Deutsche Wetterdienst eher mit einem milden Winter rechnet. Ob es weiß wird, entscheidet sich in den nächsten zwei bis drei Wochen.

Schnee-Signal vom Nordpol: Am 10. November ist der Polarwirbel gekippt

In rund 30 Kilometern Höhe rasen im Winter Westwinde um die Arktis. Gemessen werden sie entlang des 60. Breitengrads, etwa auf Höhe von Oslo und Helsinki. Dieser Ring heißt Polarwirbel und hält die eisige Luft am Pol fest wie die Tür eines Gefrierschranks.



Üblich sind Mitte November 25 bis 28 Meter pro Sekunde, also 90 bis 100 Kilometer pro Stunde. Am 5. November maß man nur noch 0,3 Meter pro Sekunde, wie wetter.net mit Daten der Nasa zeigt.



Am 10. November drehte der Wind auf Ost. Das kanadische Portal The Weather Network meldete minus 0,1 Meter pro Sekunde. Fachleute nennen das ein Major Warming. Die Gefrierschranktür steht damit einen Spalt offen, Polarluft kann nach Süden ausbrechen und Schnee bringen.

Flocken nur im Bergland: Ab Montag rollt erst der Sturm an

Schon am Freitagabend sollte die Schneefallgrenze südlich der Donau auf etwa 800 Meter sinken. Weiteren Schnee erwartete der DWD für die Nacht zum Samstag im äußersten Südosten, oberhalb von 600 bis 800 Metern, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet. Einen länger anhaltenden Wintereinbruch sieht der Wetterdienst nicht.



Ab Montag dreht der Wind auf Südwest bis West, mildere Luft und Regen ziehen heran. Im höheren Bergland drohen Sturmböen, auf dem Brocken am Dienstag nach aktuellen Modellrechnungen orkanartige Böen.



Wer morgens früh unterwegs ist, sollte nach den frostigen Nächten des Wochenendes auf Glätte achten. Die amtlichen Warnungen des DWD gibt es etwa in der Warnwetter-App.

Ausgerechnet der 29. November: Das Datum für die erste Schneedecke

Der erste Advent fällt auf den 29. November. Genau das ist für Lagen bis 800 Meter in Baden-Württemberg das mittlere Datum der ersten Schneedecke, wie ein DWD-Klimatologe im Schnee-Countdown der Berliner Zeitung erklärt hat.



Der Haken: In vielen Städten kommt der erste Schnee inzwischen rund zwei Wochen später als früher. Ein weißer Advent ist im Flachland also längst keine Selbstverständlichkeit mehr.



Die Polarwirbel-Störung könnte das ändern. Nach rund zwei Dritteln solcher starken Ereignisse wurde es in Europa danach deutlich winterlicher.

18 Tage vor dem Rekord: Was Forscher sagen und was gegen Schnee spricht

Der bisher früheste Major Warming lag am 28. November, 1968 und dann wieder im vergangenen Jahr. Thomas Birner von der LMU München sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Zeitpunkt liege weit außerhalb des zu erwartenden Bereichs. Raphael Köhler vom Alfred-Wegener-Institut nannte das „wissenschaftlich bemerkenswert“.



Gegen frühen Schnee spricht ein außergewöhnlich starker El Niño im Pazifik, der den Wirbel zum Winterstart eher stabilisiert. Warum dieses Duo die Modelle in einen Blindflug schickt, haben wir Anfang November beschrieben.



Das Met Office stuft die Störung als eher schwach und kurzlebig ein, schon in der dritten Novemberwoche sollen die Höhenwinde wieder über 25 Meter pro Sekunde erreichen. Der Wirbel erholt sich also schon. Was er losgetreten hat, läuft trotzdem weiter.



DWD-Meteorologe Helge Tuschy bremst: „Grundsätzlich sind die saisonalen Vorhersagen eher auf mild getrimmt.“

Schnee zum 1. Advent? Ab dem 22. November fällt die Vorentscheidung

Bis eine Störung aus der Stratosphäre unten ankommt, vergehen meist zwei bis sechs Wochen. Meteorologe Dominik Jung rechnet mit ersten Signalen um den 22. November. Baut sich dann ein Hoch über dem Nordatlantik oder Skandinavien auf, kann Polarluft samt Schnee nach Mitteleuropa strömen.



Tuschy hält einen Durchgriff in ein bis drei Wochen für möglich, aber nicht für sicher. Entscheidend sei auch, wie schwach dann die Westwinde über dem Atlantik sind. Dieses Muster, die Nordatlantische Oszillation, prägt unser Wetter derzeit stärker als die Stratosphäre.



Im Bergland ist Schnee zum Adventsstart realistisch, im Flachland bleibt es offen. Zwischen dem Kippen über dem Nordpol und dem ersten Advent liegen 19 Tage.

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