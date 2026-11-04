Jimmy Kimmel nach US-Midterms: „Die Wähler haben Trump den Hintern versohlt“

Jimmy Kimmel macht sich über Trump lustig, Mandy Moore feiert die Demokraten. Doch wie reagieren eigentlich die prominenten Unterstützer des US-Präsidenten?

Die Zwischenwahlen in den USA, die sogenannten Midterms, galten als erster großer Stimmungstest für Donald Trumps zweite Amtszeit. Am Dienstag (3. November) waren Amerikaner aufgerufen, über die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses sowie rund ein Drittel der Sitze im Senat zu entscheiden. Auch zahlreiche Gouverneursposten und Parlamente der Bundesstaaten standen zur Wahl.



Für den amtierenden Präsidenten Trump und die Republikaner ging es dabei um weit mehr als bloß die Verteilung politischer Ämter. Erstmals seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus mussten sie sich einem landesweiten Votum über ihre Regierungsarbeit stellen.

Late-Night-Moderator spottet über Donald Trump

Seit Mittwochmorgen deutscher Zeit steht nun fest: Die Demokraten gewannen nicht nur die erwartete Mehrheit im Repräsentantenhaus, sondern eroberten auch den Senat. Einige Medien sprachen von einem „Erdrutschsieg“, andere von einem „Blauen Tsunami“ – in Anlehnung an die Farbe der Demokraten.



Gleich sieben Senatssitze wechselten nach Angaben der Agentur AP den Besitzer, darunter in Texas, Iowa, Kansas, Ohio sowie North und South Carolina. Auch im Repräsentantenhaus legten die Demokraten kräftig zu und gewannen mehr als zwei Dutzend Wahlkreise hinzu – teilweise in traditionell republikanischen Regionen.

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Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zeigte sich begeistert. „Nach all dem Gerede über Nicki Minajs Hintern und John Husteds Hintern ist der einzige Hintern, den Trump heute im Kopf hat, der, den ihm die Wähler versohlt haben“, spottete der Entertainer noch am Wahlabend in seiner Show. Im Original war von „ass“ die Rede. „Das Einzige, woran Trump heute Abend denkt, ist die Klatsche, die er abbekommen hat.“



Mit seinem Verweis auf Nicki Minaj spielte Kimmel auf das Engagement der R&B- und Pop-Sängerin im Wahlkampf für die Republikaner an. Trump hatte sich damals nicht nur für ihre Unterstützung bedankt, sondern gleichzeitig ihren „höllisch schönen Arsch“ gelobt.

Überraschend kam Kimmels prompter Seitenhieb am Wahlabend nicht. Wie einige andere Late-Night-Moderatoren in den USA ist der 58-Jährige ein bekennender Trump-Kritiker.



Sein wiederholter Spott über den Präsidenten führte im vergangenen Jahr sogar dazu, dass seine Show zeitweise aus dem Programm genommen wurde. Erst nach massiven Protesten ruderte der Sender ABC zurück, und Kimmel konnte wieder auf Sendung gehen.

Mandy Moore: „Es wird immer besser und besser“

Auch in Hollywood scheinen viele Stars über den Ausgang der Midterms erleichtert zu sein. Mandy Moore etwa postete in ihrer Instagram-Story eine ganze Reihe von Fotos, mit denen sie jeden Sieg der Demokraten bejubelte. Die Sängerin und Schauspielerin habe „schon lange nicht mehr so viel Hoffnung verspürt“ und „es wird immer besser und besser“ – schrieb sie angesichts der sich häufenden Senatssitzgewinne.



Bereits am Dienstagvormittag hatten auch Moores Schauspielkollegen Pedro Pascal, Olivia Rodrigo, Dave Bautista, Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Bruce Springsteen und Samuel L. Jackson über die sozialen Medien ihre Fans zur Stimmabgabe aufgerufen.

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Der Schauspieler Wendell Pierce bezeichnete die Ergebnisse sogar als Aufbruch in eine neue Ära, eine „Reconstruction“. Der Schauspieler, unter anderem bekannt aus „Suits“, zählte auf der Plattform X einige Meilensteine auf – so zum Beispiel den ersten schwarzen Sprecher des Repräsentantenhauses, die erste schwarze Gouverneurin, drei schwarze Senatorinnen, vier gleichzeitig amtierende schwarze Gouverneure, die erste lateinamerikanische Gouverneurin und den ersten muslimischen Senator.

Elon Musk und der „Wahlmanipulations-Weltraumlaser“

Aus dem republikanischen Trump-Lager kamen bis Mittwochmittag vergleichsweise wenige Reaktionen. Vor allem Elon Musk, der die Republikaner im Wahlkampf unterstützt hatte, meldete sich allerdings wie gewohnt zu Wort. Auf X schrieb der Tech-Milliardär selbstironisch und spöttisch über den Erfolg der Demokraten: „Offenbar haben meine Wahlmanipulations-Weltraumlaser diesmal nicht funktioniert.“



Andere prominente Trump-Unterstützer wie Kid Rock, Dana White und Jon Voight haben sich bislang nicht mit einer verifizierten Reaktion auf die Wahlergebnisse hervorgetan.

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Ein ganzes Video widmete indes der Schauspieler und Komiker John Leguizamo dem Sieg der Demokraten. „Wir haben es geschafft! Jetzt ist die Zeit für Wiedergutmachung! Die Macht muss wieder kontrolliert und begrenzt werden. (…) Es ist an der Zeit, dieses Chaos wieder in Ordnung zu bringen“, sagte er auf Instagram und zählte anschließend die Erfolge auf, die es aus seiner Sicht zu feiern gebe.

Tatsächlich dürfte der Ausgang der Zwischenwahlen, wie von Leguizamo prognostiziert, eine erhebliche Einschränkung von Trumps Macht und politischen Handlungsmöglichkeiten bedeuten.



So können die Demokraten künftig Gesetzesvorhaben blockieren, Personalentscheidungen erschweren und Untersuchungsausschüsse gegen die Administration einsetzen.



Der Wahlausgang wird bereits als deutliche Zurückweisung seiner Politik gewertet. Trump selbst bemühte sich allerdings, die Niederlage herunterzuspielen: Er gratulierte den Demokraten zu ihren Erfolgen, bestritt aber, dass das Ergebnis ein Urteil über seine Präsidentschaft sei.

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