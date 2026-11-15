Joachim Sartorius und die Melancholie als Optimismus

Dieser Dichter hat als Diplomat die Welt gesehen und gute Berliner Kulturpolitik gemacht. Am Donnerstag geht es an einem Abend um sein Lebenswerk.

Am 22. November wird Joachim Sartorius mit dem Bettina-Brentano-Preis für Gegenwartslyrik ausgezeichnet. Wenige Tage zuvor, am Donnerstag, ist er zu Gast im Haus für Poesie. Es gehe um sein umfangreiches dichterisches Schaffen, heißt es. Fragen wir den Moderator des Abends, den Literaturvermittler Thomas Geiger, vorab: Was ist das Besondere an Joachim Sartorius?

Thomas Geiger: Das ist neben seiner Dichtung vor allem sein Lebenslauf. Bis er sein Jurastudium beendet hatte, hat er schon in Tunesien, Kamerun und Kongo gelebt, in Frankreich und England. Das Reisen und die Orte sind ihm geblieben. Er war zunächst im diplomatischen Dienst, bis er in den 1980er-Jahren Leiter des Berliner Künstlerprogramms des DAAD wurde und in der Stadt heimisch, zum Beispiel auch als Intendant der Berliner Festspiele.



Das Besondere ist, dass er die ganze Zeit über Gedichte geschrieben hat. Er hat zehn Lyrikbände vorgelegt, ist mit dem „Atlas der neuen Poesie“ und dem „Handbuch der politischen Poesie im 20. Jahrhundert“ auch als Herausgeber hervorgetreten. Sein jüngster Band „Die besseren Nächte“, der anlässlich seines 80. Geburtstags erschienen ist, beginnt mit einem Gedicht, das quasi eine Beschreibung seines Arbeitszimmers ist. Über die Dinge kommt er auf die Orte wie Budapest oder Samarkand, Damaskus oder Istanbul, Tunis oder Tanger.

Die Welt im Gedicht

In Berlin hat er eine Adresse, aber seine Herzensgegend ist wohl das Mittelmeer. Er schöpft aus den Licht- und Schattenmomenten dort, aus den Mythen, aus der Literatur, die dort entstanden ist.



Mich hat Joachim Sartorius gelehrt, dass Melancholie eine Form von Optimismus sein kann. Und was ich an ihm stets bewundert habe, sind sein Talent zur Freundschaft, seine Neugier auf die Welt und die Sprachen, die man auch über seine Herausgeberschaft feststellen kann.



In seiner Anthologie „Minima Poetica. Eine Poetik des zeitgenössischen Gedichts“ schreibt er: „Das Gedicht ist eine Art, sich eigensinnig Welt vorzustellen. Was den Dichter bewegt, wenn er sie sich vorstellt – diese Bewegung ist im Gedicht. Ein gutes Gedicht ist eine absolute Metapher für einen Weltmoment.“ Das ist eine der Grundweisheiten des Dichters Sartorius.

Ein Abend mit Joachim Sartorius. 19.11.26, 19.30 Uhr, Haus für Poesie, Knaackstr. 97, 10435 Berlin

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