Die neue Spielzeit am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin beginnt mit „Thyestes“. Es ist die erste Regiearbeit der neuen Schauspieldirektorin am Haus. Und Joanna Lewicka fordert ihr Publikum mit ihrer ersten Inszenierung sofort heftig heraus. Sie bietet den theatererfahrenen Schwerinern eine zarte Frau in der Hauptrolle des brutalen Atreus in dieser antiken Tragödie von Seneca. Sie arbeitet mit einem Bühnenbild, das zunächst so gar nicht zur Antike passen will, einer völlig verkommenen Küche aus den 1960er-Jahren mit Tapeten, die von den Wänden blättern.