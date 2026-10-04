Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ gehört zu den meistgelesenen Büchern der Welt – Kinderbuch und Lebensphilosophie in einem. Jörg Mannes, Ballettdirektor am Theater Magdeburg, wagt es nun, das Kunststück ganz ohne Worte zu erzählen: als Reise durch Sternenmeere, mit Feuer, Videoprojektionen und großem Orchester. Wir haben ihn zwischen den Proben getroffen und mit ihm über die Übersetzung von Sprache in Bewegung gesprochen.
Ballett
Jörg Mannes bringt „Der kleine Prinz“ als Ballett auf die Bühne
Ballettdirektor Jörg Mannes bringt „Der kleine Prinz“ auf die Bühne. Im Interview spricht er darüber, wie man eine Geschichte in Tanz und Bewegung verwandelt.
10 Min
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Poesie in Bewegung: Mit „Der kleine Prinz“ holt Jörg Mannes einen Weltklassiker auf die Bühne des Theaters Magdeburg.
© Ida Zenna