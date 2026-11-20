Der Musiker Jörg Schittkowski ist mit nur 61 Jahren gestorben. Er war im Art-Punk und am Theater zuhause, prägte die Szene in Berlin und in der Dresdner Neustadt.

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Der Musiker Jörg Schittkowski ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Berichten in lokalen Portalen zufolge ist er schwer krank gewesen. Schittkowski war unter anderem Gründungsmitglied der Band Die Elektrohand Gottes und nicht nur in der Dresdner Neustadt, wo er lebte, eine bekannte Figur.



Der österreichische Theaterstar Philipp Hochmair verabschiedete sich bei Instagram von seinem Bandkollegen. Er nennt ihn einen „Ostpunk aus tiefster Seele“ und schreibt: „Du bist und bleibst unersetzlich in Deinem produktiven Irritieren.“

Schittkowski habe die Elektrohand Gottes maßgeblich geprägt und bei tausenden Menschen unvergessliche Momente hinterlassen. Auch die Band Freunde der Italienischen Oper nahm bei Facebook Abschied.

Mitgründer der Elektrohand Gottes

Die Elektrohand Gottes entstand 2013. Hochmair, der Gitarrist Tobias Herzz Hallbauer und Schittkowski gründeten sie für Hochmairs Bühnenprojekt „Jedermann Reloaded“. Schittkowski war für Synthesizer und Elektronik zuständig und entlockte dem Theremin sphärische Klänge. Er spielte außerdem im „Schiller Balladen Rave“ mit.

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Vom DDR-Underground zu Kein Mitleid und Automatic Noir

Seine Laufbahn begann in den 1980er-Jahren im Underground der DDR. 1985 gründete er seine erste Band, die Art-Punkkapelle Kein Mitleid, zu der ab 1987 auch Roger Baptist gehörte, später als Rummelsnuff bekannt. In den 1990er-Jahren folgte das Elektroprojekt Automatic Noir, in dem beide zusammenspielten. Dazu kamen Projekte wie Bunte Trümmer, Herzz, Machine de Beauvoir, Golden Shower und Easter sowie Arbeiten für das Panische Not-Theater. Er war außerdem als Produzent, Verleger, Tourmanager und Theatermusiker tätig. Sein Name taucht im Zusammenhang mit den Fehlfarben, Udo Lindenberg und Marilyn Manson auf.

Zwitschermaschine: Musiktheater in der Gedenkstätte

2022 war Schittkowski am Musiktheaterprojekt „Der Schlagzeuger von Zwitschermaschine“ beteiligt, das vom Societaetstheater Dresden im Festsaal der Gedenkstätte Bautzner Straße gezeigt wurde. Die Idee entwickelte er gemeinsam mit dem früheren Zwitschermaschine-Schlagzeuger Wolfgang Grossmann. Das Projekt greift Texte von Michael Rom auf, dem Dichter und Sänger der DDR-Art-Punkband.

Die Zwitschermaschine entstand 1979 im Umfeld der Dresdner Kunsthochschule, bestand bis 1983 und verband Punk, Literatur und bildende Kunst. Zu den Mitgliedern zählte auch Sascha Anderson, der zugleich als Stasi-Informant tätig war. Die Split-LP „DDR von unten“ erschien 1983 in West-Berlin und gilt als erste Punk-LP der DDR. Anders als die zweite Band der Platte, Schleim-Keim aus Erfurt, entging Zwitschermaschine der Strafverfolgung. Michael Rom starb 1991 bei einem bis heute ungeklärten Raubmord. Seine Texte erschienen 2020/21 als Buch, daraus entstand das Album „ROM“.

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