Eine der am heißesten erwarteten Modekooperationen des Jahres ist offiziell da: Am Vormittag des 1. Oktober hat der spanische Modegigant Zara seine erste gemeinsame Kollektion mit dem britischen Star-Couturier John Galliano unter dem Namen „Re{form} Vol. 1 (09/2026)“ herausgebracht.



Wer bei dieser Partnerschaft zugreifen möchte, kann sich auf eine überraschend breite Preisspanne einstellen: Die Preise starten bei zugänglichen 29,99 Euro für kleinere Accessoires oder Basics und reichen bis zu 999,99 Euro für die hochkomplexen, in limitierter Auflage gefertigten Couture-Key-Pieces.

Marktverschiebung und das Phänomen High-Street-Kollaboration

Die erste Kollektion von Galliano trägt dessen unverkennbare Handschrift. © Zara

Diese zweijährige Partnerschaft reiht sich in das seit zwei Jahrzehnten etablierte, aber nach wie vor faszinierende Phänomen der Designerkooperationen auf dem Massenmarkt ein. Seit H&M mit Karl Lagerfeld im Jahr 2004 die Demokratisierung der High Fashion einleitete, hat sich die Dynamik der internationalen Modewelt nachhaltig verschoben.



Was einst als undenkbarer Stilbruch galt – die Verschmelzung von exklusiver Luxusmode und erschwinglicher Fast Fashion –, ist heute ein strategischer Eckpfeiler für beide Seiten. Für Modekonzerne wie Zara geht es bei diesen Projekten längst nicht mehr nur um Verkaufszahlen, sondern um enorme kulturelle Relevanz, Imageaufwertung und den Beweis handwerklicher Leistungsfähigkeit.

Luxusdesigner wiederum erhalten Zugang zu einer globalen Zielgruppe und einer gigantischen Produktionsinfrastruktur. Dass mit John Galliano nun einer der kompromisslosesten Verfechter der theatralischen Haute Couture diesen Schritt wagt, markiert einen Meilenstein für den spanischen Bekleidungskonzern.

Wie viel Galliano steckt in den Entwürfen?

Laut offizieller Ankündigung dienen die Archivstücke von Zara als gedankliches und materielles Fundament für die Kreationen. Unter dem Leitsatz „Authored by Couturier John Galliano. Built from our Memory, Made for Now.“ soll Galliano die bestehenden Zara-Schnitte als Prototypen behandelt haben, die er eigenhändig zerlegt, zerschnitten und rekonstruiert haben soll.



In welchem Ausmaß die ursprüngliche Zara-DNA im fertigen Kleidungsstück noch greifbar ist, bleibt eine spannende Frage. Ein Blick auf die Entwürfe verrät jedoch sofort: Gallianos kreative Handschrift ist zweifelsohne erkennbar.

Die fließenden, geschlechtsneutralen Entwürfe der Zara-Kollaboration setzen auf individuelle Haltung statt klassischer Rollenbilder. © Zara

Die Ästhetik speist sich aus den zentralen Motiven seines künstlerischen Kanons. Allen voran stehen die rebellischen Dandys (Les Incroyables) und eleganten Divas (Les Merveilleuses) aus der Zeit der Französischen Revolution, die er durch zeitgenössische Linsen wie die Ästhetik von Bourgeoisie-Gärtnerkleidung oder den dramatischen Glamour des Film Noir bricht.

Technisch soll Gallinao laut Pressemitteilung alle Register seines Könnens gezogen haben: Dazu gehören optische Täuschungen, bei denen durch das Übereinanderlegen mehrerer transparenter Stoffschichten beim Tragen das Bild eines vollwertigen Mantels entsteht.



Bei einer weiteren Technik wandelte er Kleidungsarten komplett um: Ein ursprünglich einfaches Hemd wird dreimal größer geschneidert und mit einer glänzenden Folie bedruckt, sodass es wie ein schwerer Ledermantel wirkt, aber leicht wie ein Sommerhemd bleibt. Zudem wurden die Taschen an Sakkos bewusst nach vorne oder hinten gezogen, um der Kleidung eine lässige, bewohnte Haltung zu verleihen.

Neben künstlichen Federn aus feinstem Stoff nutzte er seinen berühmten Schrägschnitt, bei dem der Stoff diagonal zum Fadenlauf geschnitten wird, damit er sich fließend den Körperkonturen anpasst. Ergänzt wird die Garderobe durch wandelbare Accessoires wie eine Handtasche, die der Form eleganter Müllbeutel nachempfunden ist und sich auch als Rucksack tragen lässt, sowie ausdrucksstarke Hüte, die in Zusammenarbeit mit dem bekannten Hutmacher Stephen Jones entstanden sind.

Die Materialzusammensetzung kann sich sehen lassen

Auch bei den verwendeten Materialien macht die Kollektion ihrem gehobenen Anspruch alle Ehre. Ein Blick auf die im Onlineshop einsehbare Materialzusammensetzung verrät, dass Zara und Galliano hier keine halben Sachen machen: Seide, Kaschmir, Leder und Baumwolle dominieren die Linie.



Für Kleidungsstücke, die sich im mittleren bis oberen dreistelligen Preisbereich bewegen, dürfen Kundinnen und Kunden eine solche Zusammensetzung allerdings auch erwarten. Synthetische Stoffe wie Polyester kommen höchstens an funktionalen Stellen wie dem Innenfutter zum Einsatz.

Die der Form eines edlen Müllbeutels nachempfundene Tasche ist eines der prägendsten Accessoires der Kollektion. © Zara

Von Dior und Abstürzen: Die bewegte Biografie von John Galliano

Um den Stellenwert dieser Kollektion zu verstehen, hilft ein Blick auf die Biografie des Designers. Geboren 1960 als Juan Carlos Antonio Galliano Guillén in Gibraltar und aufgewachsen in London, versetzte er bereits 1984 mit seiner legendären Abschlusskollektion an der Central Saint Martins Kunsthochschule die Modewelt in Aufruhr.



Seine einzigartige Gabe, Geschichten durch Stoffe zu erzählen, und seine Beherrschung historischer Schnitttechniken machten ihn in den 1990er-Jahren zum Superstar der Szene. Nach einer kurzen Station bei Givenchy übernahm er 1996 die künstlerische Leitung bei Christian Dior, wo er das Pariser Luxushaus über 15 Jahre lang mit hochdramatischen und opulenten Modenschauen prägte.

Doch im Februar 2011 folgte der Absturz: Unter starkem Alkoholeinfluss äußerte Galliano in einem Pariser Café antisemitische Beleidigungen, was nach dem Auftauchen eines Videos zu seiner sofortigen Entlassung bei Dior und einer gerichtlichen Verurteilung führte. Er zog sich daraufhin vollständig zurück, begab sich in Langzeit-Entzug und setzte sich öffentlich wie privat intensiv mit seinen Taten auseinander.



Im Jahr 2014 gelang ihm schließlich das fulminante Comeback als Kreativdirektor bei Maison Margiela, wo er seine Couture-Vision perfekt mit dem dekonstruktivistischen Erbe des Hauses verband. Nach seinem Abschied bei Margiela Ende 2024 zeigt die heutige Partnerschaft mit Zara einmal mehr, dass sein Blick für Form und Modegeschichte ungebrochen ist.

Meister der Inszenierung: Modefotograf Steven Meisel fängt die düster-elegante Theatralik und die vielschichtigen Couture-Details der neuen Galliano-Kollektion für Zara ein. © Zara

Kampagnenbildsprache von Steven Meisel und Blick auf den Verkaufsstart

Passend zum Kaliber des Designers setzt Zara für die visuelle Inszenierung der Kampagne auf eine weitere Branchenlegende: den amerikanischen Starfotografen Steven Meisel. Meisel, der seit Jahrzehnten die prägendsten Kampagnen und Magazin-Cover der Modewelt fotografiert und eine langjährige Freundschaft mit Galliano pflegt, fängt die Theatralik der Kollektion ein und verleiht der Kampagne das Gewicht eines hochkarätigen Mode-Editorials.

Wie sich die Kollektion am Markt verkaufen wird, bleibt zwar abzuwarten, doch es ist sicherlich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt zu prognostizieren, dass Modefans weltweit diese seltene Chance nutzen werden.



Die Gelegenheit, ein Kleidungsstück mit der echten Handschrift eines der größten Couture-Genies unserer Zeit zu erschwinglichen Preisen zu erstehen, dürfte scharenweise Käufer anziehen - und das nicht nur heute. Da die Partnerschaft auf zwei Jahre angelegt ist, wird mindestens eine weitere Kollektion folgen.

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