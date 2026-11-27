Vor 14 Jahren starb Jonny K. nach einem Angriff am Berliner Alexanderplatz. Nun erinnert eine Skulptur in Spandau an den jungen Mann, der helfen wollte.

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14 Jahre nach dem mutigen Einsatz und dem Tod des damals 20-jährigen Jonny K. in Berlin ist eine Gedenkskulptur enthüllt worden.

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Vierzehn Jahre nach dem gewaltsamen Tod des damals 20-jährigen Jonny K. am Berliner Alexanderplatz ist in einem nach ihm benannten Park in Spandau eine Gedenkskulptur enthüllt worden. Das Kunstwerk soll an den jungen Mann erinnern, der bei dem Versuch starb, einem Freund zu helfen.

Die Statue solle Jonny K. als jungen Berliner sichtbar machen und ihm als mutiges Beispiel einen besonderen Platz im Stadtbild geben, hieß es bei der Enthüllung. „Mein Bruder wird Berlin und sein Stadtbild dank dieser Skulptur für immer positiv verändern“, sagte seine Schwester Tina K. Das Werk greife zudem den Leitgedanken des Parks auf: Gewaltprävention, Toleranz und ein respektvolles Miteinander.

Tödlicher Angriff am Alexanderplatz

Jonny K. war in der Nacht zum 14. Oktober 2012 am Alexanderplatz einem Freund bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer zu Hilfe geeilt. Mehrere Angreifer schlugen auf ihn ein. Er erlitt schwere Hirnblutungen und starb später an seinen Verletzungen.

Der Fall sorgte bundesweit für Bestürzung und löste eine öffentliche Debatte über den Umgang mit jugendlichen Gewalttätern sowie über Zivilcourage aus.

Verein setzt sich für Zivilcourage ein

Gemeinsam mit Unterstützern gründete Tina K. den Verein „I am Jonny e. V.“, der sich mit Workshops und Angeboten an Schulen dafür einsetzt, dass Jugendliche mehr Mut zum Eingreifen zeigen. Sie war nach eigenen Angaben auch an der Auswahl des Künstlers beteiligt, der die Skulptur schuf. (mit dpa)

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